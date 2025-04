L’iPhone 17 Air pourrait faire le plein de RAM, mais pourquoi faire exactement ?

Toujours entourés d’une aura de mystère, l’iPhone 17 Air que l’on attend pour la fin d’année fait l’objet de nouvelles rumeurs, notamment autour de la quantité de RAM qu’il embarquerait.

Apple n’a jamais fait la course aux caractéristiques techniques. Pendant que de nombreux constructeurs Android affichent des gigahertz et des mégaoctets à foison, la pomme s’est toujours tenue loin de ces considérations. Mais pour son iPhone 17 Air, il semblerait que l’entreprise souhaite mettre le paquet.

D’après des rumeurs évoquées par Ming-Chi Kuo, il se pourrait que ce mobile ultrafin embarque jusqu’à 12 Go de RAM. Une première pour un iPhone et une décision qui laisse entrevoir les priorités de l’entreprise.

De l’IA et du multitâche

Alors qu’on pensait jusque là que ce bond de 8 à 12 Go de mémoire vive serait réservé à l’iPhone 17 Pro Max, Ming-Chi Kuo affirme, avec l’assurance de quelqu’un qui s’est rarement trompé sur les prévisions de produit Apple, que le modèle Air et le modèle Pro classique y auraient aussi le droit. Il est probable que l’iPhone 17 « de base » continue à plafonner à 8 Go de RAM par contre, en raison « d’un déficit d’approvisionnement ».

À l’époque où certains mobiles Android proposent 16 ou même 24 Go de mémoire vive, on pourrait imaginer qu’Apple s’aligne pour rester concurrentielle, mais la raison de ce changement serait probablement plus à chercher du côté de l’intelligence artificielle. Officieusement, la quantité de RAM est un facteur déterminant pour faire tourner les fonctionnalités d’Apple Intelligence. En dessous de 8 Go, même pas question de tenter selon la pomme.

Embarquer 12 Go sur ses mobiles les plus haut de gamme permettrait donc à Apple de faire tourner confortablement toutes les fonctionnalités de sa suite logicielle boostée aux grands modèles de langage, tout en se ménageant une marge confortable pour répondre aux exigences de multitâche qu’iOS 19 devrait proposer.

12 Go pour tout le monde en 2026

Bien évidemment, cela devrait aussi permettre à Apple de faire gonfler les prix de cette catégorie d’iPhone, le constructeur n’étant pas exactement connu pour offrir de la RAM bon marché. D’après Ming-Chi Kuo, les 12 Go de mémoire vive coûterait à Apple 1,5 fois le prix d’un puce 8 Go, ce que la firme n’hésiterait sans doute pas à répercuter sur le prix final, avec un petit rab, histoire de dire.

Dans la plus pure tradition Apple, ces caractéristiques techniques réservées aux mobiles haut de gamme devraient ensuite arriver sur les modèles de base, puisque les récentes rumeurs promettent que tous les iPhone de 2026 passeront au 12 Go de RAM.