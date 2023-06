C’est tout simplement ridicule, ce smartphone Android possède 24 Go de mémoire vive

24 Go de mémoire vive ! Ce smartphone établit un record... mais pour quelle utilité ?

Où est la limite ? Android a besoin de plus de mémoire vive qu’iOS, c’est un fait bien établi et inhérent à leur architecture respective. Mais jusqu’où allons-nous dans cette course aux gigaoctets ?

Un iPhone 14 Pro dispose, par exemple, de 6 Go de mémoire vive. Seulement 6 Go, pourrions-nous dire. Par contraste, un nouveau venu sur le marché Android propose un smartphone équipé d’un impressionnant total de 24 Go de mémoire vive. Ce monstre de technologie, le RedMagic 8S Pro, axé sur le gaming, est alimenté par une version overclockée du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, et est refroidi par un système de ventilation active.

Il arbore également un écran AMOLED de 120 Hz et une batterie de 6 000 mAh, capable de se recharger à une puissance de 80 watts. La question qui se pose est la suivante : une telle quantité de RAM est-elle vraiment utile dans un smartphone ?

Android et la course à la mémoire vive : jusqu’où irons-nous ?

La réponse à cette question réside dans la façon dont Android gère l’allocation de mémoire aux applications. Pour comprendre cela, il faut savoir qu’Android est basé sur le noyau Linux et utilise une stratégie similaire pour la gestion des ressources système, y compris la mémoire. Lorsqu’une application est lancée sur Android, elle crée un nouveau « processus » qui sollicite des ressources telles que la RAM. Si de la RAM est disponible, l’application obtient tout ce dont elle a besoin sans impact pour le reste du système.

Mais que se passe-t-il si la RAM disponible est insuffisante ? Android commence par swapper les pages de RAM vers une zone spéciale de RAM compressée appelée ZRAM. Il ne s’agit pas d’un composant matériel, mais simplement d’une partie logique de la RAM qui a été isolée et qui contient des pages de RAM compressées. Ces données ne peuvent pas être lues directement, mais doivent d’abord être décompressées et chargées dans la partie normale de la RAM. Cela reste toutefois plus rapide que de charger des données d’application à partir du stockage interne du téléphone.

Si la ZRAM est également pleine, Android « tue » les processus les plus anciens et inutilisés pour libérer de la mémoire. Les développeurs d’applications Android savent que cela peut se produire, et en conséquence, les applications sont conçues pour enregistrer régulièrement leur état sur le stockage interne. Cela signifie qu’en théorie, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté, même si l’application a été fermée pour libérer de la mémoire. Cependant, cela entraîne une certaine pénalité en termes de performances.

Plus un smartphone Android dispose de RAM, plus il peut conserver d’applications actives en mémoire, et plus la transition entre les applications récentes sera fluide. Par ailleurs, Android utilise également la RAM pour d’autres tâches qui ne sont pas directement liées aux applications. Par exemple, lors de transferts de fichiers, la RAM peut servir de cache pour accélérer l’opération. En somme, Android utilise autant de RAM que nécessaire pour optimiser les performances globales du système.

Le fait que de nombreuses applications Android fonctionnent en arrière-plan rend également utile d’avoir plus de RAM, afin que ces processus puissent se dérouler sans interruption, même si une application gourmande en RAM (telle que PUBG ou Diablo Immortal) est en cours d’utilisation au premier plan.

Une surenchère technologique ridicule

Néanmoins, même en tenant compte de ces considérations, l’utilité de disposer de 24 Go de RAM sur un smartphone reste discutable. Au-delà de 12 Go, il semble que nous soyons en présence d’une surenchère technologique, où les fabricants tentent d’attirer les consommateurs avec des chiffres toujours plus impressionnants, plutôt que de se concentrer sur des améliorations réelles et tangibles de l’expérience utilisateur. Et chez Frandroid, ça ne nous plaît pas.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.