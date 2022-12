Ce smartphone gaming est livré avec une batterie géante, un ventilateur et des gâchettes intégrés

Le Nubia Red Magic 8 Pro s'apprête à être officialisé. En attendant, le constructeur a dévoilé certains détails intéressants.

Si vous cherchez un smartphone pour jouer, deux marques vont généralement sortir leur épingle du jeu, Asus avec sa série Rog Phone et Nubia avec ses Red Magic. Le dernier-né de Nubia s’appelle le Red Magic 8 Pro et il vient tout juste d’être annoncé en Chine.

Bien qu’ils souffrent généralement de soucis d’interface, les Red Magic n’en restent pas moins des curiosités dans le marché du smartphone capable d’aligner les fiches techniques les plus impressionnantes du milieu.

Batterie immense et charge ultra rapide

En témoigne l’immense batterie de 6000 mAh qui équipe le Red Magic 8 Pro. Étant donné que le jeu est une activité très énergivore, les nombreux mAh en plus devraient se montrer utiles. Par ailleurs, le constructeur a aussi prévu une charge de 80W, promettant une utilisation sur 47 heures. Ajoutons que Nubia sort également un Nubia Red Magic 8 Pro+ équipé pour sa part d’une batterie de 5000 mAh, mais avec une charge 165 W, parmi les plus rapides du marché.

Mais un smartphone gaming ne serait rien sans des performances affolantes. Le Red Magic 8 Pro ne fait pas exception et embarque un Snapdragon 8+ Gen 1 et 8 Go de RAM LPDDR5X. Le constructeur prétend avoir atteint 1,3 million de points sur le benchmark AnTuTu, un score très impressionnant. De quoi faire chauffer les deux gâchettes situées sur le côté gauche de l’appareil.

Refroidissement à air et liquide

Bien sûr, un système de refroidissement complet vient compléter tout cela. On trouve un ventilateur intégré ainsi que le premier système de refroidissement liquide VC 3D à double pompe, aidé par 10 couches de matériaux de refroidissement. Un peu overkill diront certains, mais Nubia affirme avoir fait baisser de 16 degrés en moyenne la température de son appareil.

Pour le reste, le Red Magic 8 Pro intègre bien sûr une dalle Oled 120 Hz aux bordures très fines de 1,48 mm et au taux d’échantillonnage très élevé. Comptez 960 Hz. Le téléphone possède en outre un port jack permettant de brancher un casque ainsi qu’un capteur photo somme toute assez classique de type 1/1,57 pouce en 16 mégapixels.

Prix du Red Magic 8 Pro

Le Red Magic 8 Pro démarre à 3999 yuans, soit 540 euros HT. Le Red Magic 8 Pro+ lui débute à 5199 yuans, soit 703 euros HT.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.