Le récent Honor 400 Lite 5G brille avec sa réduction de 21 % et son écran OLED digne des meilleurs

Amazon s’occupe de proposer le smartphone 5G Honor 400 Lite à 237,40 euros au lieu de 299,90 euros, une aubaine pour les petits budgets en quête de qualité.

Le Honor 400 Lite est un smartphone sur le marché depuis mai 2025. C’est un modèle dit d’entrée de gamme, accessible aux budgets réduits, qui ne lésine pas sur les moyens pour se présenter sous son meilleur jour. Il le fait plutôt bien avec son écran OLED bien calibré et ses six années de mises à jour promises pour ne citer que ça. Un autre de ses atouts est apparu sur Amazon actuellement : son prix, qui chute de 21 % le temps d’une vente flash.

Les points forts du Honor 400 Lite 5G

Son écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz

Le capteur photo principal de 108 Mpx

Les finitions du smartphone, au-dessus de l’entrée de gamme

Le prix du Honor 400 Lite, lors de sa sortie, était de 299,90 euros. Mais si vous allez sur Amazon, en ce moment, il est affiché à 237,40 euros. Mieux : la promotion s’applique sur les trois coloris : vert, noir et gris.

Le Honor 400 Lite n’a pas à rougir de ses origines

Le Honor 400 Lite se présente comme un smartphone d’entrée de gamme, mais il ne faut pas le négliger pour autant. La marque a su faire preuve de créativité pour proposer un téléphone agréable et performant avec les contraintes liées à son placement tarifaire. Déjà, il est étonnamment léger puisqu’il ne fait que 171 g sur la balance. Côté dimensions, il fait 16,1 x 7,45 cm pour 7,2 mm d’épaisseur.

Le dos arbore un revêtement mat élégant, mais qui a la fameuse tendance de retenir les traces de doigts, particulièrement si vous optez pour le modèle noir. On aime beaucoup les bordures d’écran ultra fines qui laissent toute la place à la dalle OLED qui occupe 93,7% de la face avant. Une dalle de 6,7 pouces affichant une définition de 2412 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz. Alors que son prédécesseur, le Honor 200 Lite, se contentait d’un timide 90 Hz.

Un smartphone prêt à vous suivre jusqu’en 2031

Pour s’assurer de sa fiabilité, Honor a annoncé 6 ans de mises à jour majeures pour son Honor 400 Lite. Sachant qu’il fonctionne avec Android 15 et la surcouche MagicOS 9.0, vous retrouvez des fonctions originales comme celles que l’on retrouve sur le Magic 7 Lite, à savoir la Magic Capsule, le Parallel Space ou encore le Magic Portal. Sans oublier quelques fonctions IA ajoutées comme la traduction instantanée et la retouche photo.

Il est plutôt performant avec son processeur Dimensity 7025 et ses 8 Go de RAM, même s’il affiche ses limites sur les jeux en 3D qui manquent de fluidité. Il se rattrape sur la partie photo avec un capteur grand angle de 108 Mpx efficace accompagné d’un ultra grand-angle de 5 Mpx. Pour l’autonomie, vous pouvez compter sur lui pendant plus d’une journée en usage classique, compte tenu que sa batterie fait 5230 mAh. Pas de progrès sur la charge rapide qui se cantonne à 35 W, ce qui signifie qu’il faut 1 h 15 pour le charger à 100 %.

Vous pouvez retrouver de nombreuses autres informations et surtout plus de détails sur le Honor 400 Lite en consultant notre test complet.

Si vous cherchez un smartphone pas cher, à moins de 200 euros, nous avons un guide d’achat vous présentant des modèles testés et validés par la rédaction.

