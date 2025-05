Test du Honor 400 Lite : un smartphone malmené par la concurrence

Dans un châssis très léger, le Honor 400 Lite embarque un bel écran OLED 120 Hz, un capteur grand-angle de 108 mégapixels et une plus grosse batterie que son prédécesseur. Pas mal pour seulement 300 € (ou 250 € pendant sa première semaine de commercialisation)

Ce nouveau smartphone d’entrĂ©e de gamme signĂ© Honor succède au Honor 200 Lite sorti en 2024. Et comme il semble que le constructeur n’aime manifestement pas les chiffres impairs, il passe directement Ă la sĂ©rie 400 qu’il dĂ©bute avec le modèle le plus abordable de la sĂ©rie, ce Honor 400 Lite.

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Rappelons que les sĂ©ries Honor 200 et Honor 400 disposent d’un Ă©quipement moins sophistiquĂ© que les smartphones Honor de la sĂ©rie Magic, comme le Honor Magic 7 Lite que nous avons testĂ© en tout dĂ©but d’annĂ©e. Du coup, ils sont donc aussi plus abordables.

Outre son prix, voyons quels sont les arguments mis en avant par ce Honor 400 Lite pour tenter de sĂ©duire les potentiels acheteurs disposant d’un budget limitĂ©. Le smartphone est-il en mesure de s’imposer face Ă une concurrence de plus en plus agressive dans cette gamme de prix ? Passage en revue.

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Fiche technique

Modèle Honor 400 Lite Dimensions 74,55 mm x 161 mm x 7,29 mm Interface constructeur MagicOS Taille de l’Ă©cran 6,7 pouces DĂ©finition 2412 x 1080 pixels DensitĂ© de pixels 394 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Dimensity 7025-Ultra Puce graphique IMG BXM-8-256 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108

Capteur 2 : 5 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’Ă©cran Type de connecteur USB Type-C CapacitĂ© de la batterie 5230 mAh Poids 171 g Couleurs Noir, Gris Fiche produit

Design : un dos mat, mais salissant !

La première fois qu’on prend en main ce Honor 400 Lite, on est frappĂ© par sa lĂ©gèretĂ© Ă©tonnante, puisqu’il ne pèse que 171 grammes. D’autre part, il mesure 16,1 x 7,45 cm, pour un Ă©paisseur de seulement 7,2 mm.

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Si le modèle que nous avons reçu arbore un dos noir mate, agréable au toucher, on peut néanmoins regretter que celui-ci ait la fâcheuse tendance à tout de même assez bien retenir les traces de doigts.

Deux autres modèles sont disponibles : blanc/gris et bleu turquoise. Toutefois, ce dernier coloris ne devrait pas être disponible chez nous.

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Bon point, le Honor 400 Lite est censĂ© offrir le mĂŞme niveau de rĂ©sistance que le Honor 200. Ainsi, il devrait rĂ©sister aux chutes (jusqu’Ă 1,5 mètres), ce qui est toujours intĂ©ressant si on est quelque peu maladroit.

D’autre part, il arbore des bordures d’Ă©cran très fines. D’ailleurs le constructeur annonce que l’Ă©cran occupe pas moins de 93,7 % de la face avant du smartphone. Et ce malgrĂ© la grande ouverture qui abrite l’objectif photo frontal et son flash.

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

En revanche, le Honor 400 Lite n’est pas Ă©tanche. En effet, il n’est certifiĂ© que IP64, ce qui signifie qu’il ne rĂ©siste qu’aux Ă©claboussures. Son utilisation sous la pluie ne devrait poser aucun problème.

À part ses coins arrondis, le smartphone ne présente que des surface planes. Enfin, presque ! Car, au dos du Honor 400 Lite, le bloc optique triangulaire, placé dans un carré (!), est assez imposant et sort du boîtier de deux bons millimètres.

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Et bien qu’il soit placĂ© dans le coin du smartphone, il est suffisamment imposant pour assurer une assez bonne stabilitĂ© si on dĂ©sire utiliser le smartphone Ă une main, lorsqu’il est posĂ© sur une table.

Enfin, sous la touche de rĂ©glage du volume et celle permettant de dĂ©marrer / Ă©teindre le smartphone, on remarque une troisième grande touche. Il s’agit du bouton IA, qui offre un accès rapide au module photographique (pression simple) ou Ă Gemini (pression longue).

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Il est aussi tactile. Ainsi, après avoir appuyĂ© dessus pour arriver dans l’interface photo, il suffit de faire glisser son index dessus pour faire apparaĂ®tre le panneau du zoom, puis de le faire glisser Ă nouveau pour modifier le niveau du zoom. certains utilisateurs pourraient trouver cette mĂ©thode pour zoomer assez intuitive. Toutefois, en pratique, la prĂ©cision avec laquelle on modifie la force du zoom n’est pas excellente, et ce bouton pourrait donc apparaĂ®tre assez rapidement comme un gadget dont on se passe aisĂ©ment, Ă l’instar du Camera Control des iPhone 16.

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

D’autre part, une fois dans l’interface photo, le bouton fait Ă©galement office de dĂ©clencheur. Et, si on effectue une pression longue, l’enregistrement d’une sĂ©quence vidĂ©o dĂ©bute immĂ©diatement, au lieu de prendre une photo.

Petit regret, il n’est pas possible d’attribuer une autre fonction Ă ce bouton, contrairement Ă celui dont dispose le Redmagic 10 Air, par exemple, qui peut ĂŞtre utilisĂ© pour lancer l’application de son choix.

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Terminons ce tour d’horizon du boĂ®tier en prĂ©cisant que le lecteur d’empreintes digitales est placĂ© sous l’Ă©cran. On a aussi de la reconnaissance faciale, mais pas 3D, celle-ci est rĂ©servĂ©e aux modèles plus haut de gamme de Honor.

Un affichage de haute volée

Sur le papier, l’Ă©cran du Honor 400 Lite est des plus conventionnels. Sa dalle OLED mesure 6,7 pouces de diagonale et affiche des images dans une dĂ©finition de 2412 x 1080 pixels.

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Son taux de rafraichissement maximum est de 120 Hz (rappelons que le Honor 200 Lite plafonnait Ă 90 Hz l’annĂ©e dernière). Bien entendu, on a la possibilitĂ© de fixer la frĂ©quence Ă 60 Hz ou 120 Hz, ou de laisser le système choisir lui-mĂŞme la frĂ©quence, en fonction de l’application en cours de fonctionnement (mode Dynamique, aussi parfois appelĂ© Adaptatif).

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Toutefois, ce sont les performances de cet écran qui le font sortir du lot. Par exemple, le constructeur annonce une luminosité de base de 800 nits, qui peut atteindre 1200 nits en activant le mode Luminosité adaptative. La luminosité pourrait même grimper à 3500 nits en pic HDR.

Et force est de constater que les mesures que nous avons réalisées avec notre sonde Calibrite Display Pro HL et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays montrent que ces valeurs sont tout à fait réalistes. En effet, nous avons relevé une luminosité de base de 747 nits, avec un maximum de 1125 nits avec la luminosité adaptative. Dans les deux cas, la lisibilité dans les environnements très éclairés est donc assurée.

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour ne rien gâcher, les autres mesures effectuĂ©es sont Ă©galement très bonnes. Ainsi, avec le profil d’affichage appelĂ© Couleurs vives, le Delta E moyen a Ă©tĂ© mesurĂ© Ă seulement 2,23. Cette valeur Ă©tant infĂ©rieure Ă 3, on a la garantie que les couleurs affichĂ©es sont extrĂŞmement proches des teintes thĂ©oriques idĂ©ales.

Dans ce mode, la tempĂ©rature moyenne des couleurs est de 7430K, ce qui traduit une colorimĂ©trie un peu trop froide. Toutefois, si on demande Ă corriger celle-ci en utilisant des couleurs plus chaudes, la tempĂ©rature moyenne est ramenĂ©e Ă 6770 K, ce qui s’avère assez proche d’une colorimĂ©trie parfaitement neutre (6500 K).

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Cerise sur le gâteau, la couverture colorimĂ©trique de l’Ă©cran est excellente. En effet, ce dernier est capable de reproduire 161 % du gamut BT 709, 108 % du DCI-Pc et 73 % du BT 2020.

Logiciel : des mises Ă jour jusqu’Ă Android 21

Le Honor 400 Lite fonctionne sous Android 15, avec la surcouche MagicOS 9.0. Bon point, le constructeur assure que les mises Ă jour du système d’exploitation et des fonctions de sĂ©curitĂ© sont assurĂ©es pour les six prochaines annĂ©es (jusqu’en 2031 donc !).

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

D’autre part, on retrouve les fonctions originales que l’on avait dĂ©jĂ rencontrĂ©es sur le Honor Magic 7 Lite, comme Magic Capsule, Parallel Space ou encore Magic Portal.

Le tout est complĂ©tĂ© par quelques fonctions de productivitĂ© dopĂ©es Ă l’IA, comme le sous-titres IA, la traduction IA, ou encore deux outils de retouche photo : la gomme magique et l’extension d’image. Bon point, ces deux outils sont souvent particulièrement efficaces.

Signalons enfin la présence de quelques pourriciels, qui peuvent être rapidement désinstallés.

Un niveau de performances modeste, mais très souvent suffisant

Le processeur Mediatek Dimensity 7025 Ultra, intĂ©grĂ© au Honor 400 Lite, remplace le modèle Dimensity 6080 qui Ă©tait prĂ©sent au sein du Honor 200 Lite. Il s’agit d’une puce dotĂ©e de 8 cĹ“urs, dont deux fonctionnant Ă 2,5 GHz, alors que les six autres sont cadencĂ©s Ă 2.0 GHz.

En pratique, si le processeur est amplement suffisant pour toutes les applications bureautiques et multimĂ©dia, il n’est en revanche pas taillĂ© pour offrir des animations hyper fluides dans les jeux en 3D sophistiquĂ©s. Il permet toutefois de jouer dans des conditions assez satisfaisantes.

C’est visible, par exemple, si on lance le jeu Fortnite. En effet, le jeu offre – au mieux – des animations comportant 30 images par seconde, avec la qualitĂ© graphique moyenne (ce qui est dĂ©jĂ pas mal pour un smartphone de ce prix).

Il en va de mĂŞme avec Genshin Impact tant que l’on n’est pas trop regardant sur la qualitĂ© graphique et que l’on ne chasse pas le 60 fps.

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Impossible de dĂ©correler les performances de ce smartphone du marchĂ© global. Deux coups de poignard lui sont portĂ©s : le premier avec le Galaxy A26 de Samsung qui est plus puissant pour 20 euros de plus, en s’accompagnant de l’aura du constructeur corĂ©en. Le second, c’est Nothing qui le porte avec le CMF Phone 2 Pro de Nothing fraĂ®chement sorti et qui bat le Honor 400 Ă plate couture avec son Dimensity 7300 Pro.

Enfin, le Mediatek Dimensity 7025 Ultra du Honor 400 est Ă©galement moins vĂ©loce que le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 du Honor Magic 7 Lite que l’on trouve aujourd’hui au mĂŞme prix…

Photo : un capteur grand angle de 108 mégapixels efficace

Pour la photo, le Honor 400 lite s’appuie sur un Ă©quipement similaire Ă celui de son prĂ©dĂ©cesseur, Ă un dĂ©tail (insignifiant) près : le capteur macro du Honor 200 Lite n’est plus d’actualitĂ©.

Autre petite modification, le capteur associĂ© Ă l’objectif frontal a dĂ©sormais une dĂ©finition de 16 mĂ©gapixels (contre 50 mĂ©gapixels pour le Honor 200 Lite). Mais, au final, c’est plutĂ´t un avantage, car les clichĂ©s sont capturĂ©s en 16 mĂ©gapixels, contre 12 mĂ©gapixels pour le modèle de 2024.

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On retrouve donc un objectif principal grand-angle, associĂ© Ă un capteur de 108 mĂ©gapixels (ouverture de f/1,75). Par dĂ©faut, il gĂ©nère des images en 12 mĂ©gapixels. Et, comme on peut le constater sur les divers exemples ci-dessous, le Honor 400 Lite n’a aucun problème pour offrir une belle qualitĂ© d’image lorsque les conditions d’Ă©clairage sont bonnes.

On note qu’aucun dispositif de stabilisation n’est prĂ©sent. Dommage pour la vidĂ©o.

En photo, tous les clichĂ©s pris dans des conditions « normales » (Ă l’arrĂŞt) se sont avĂ©rĂ©es nets.

La stabilisation optique facilite Ă©galement les prises de vue lorsqu’on utilise un très fort niveau de zoom (les micros vibrations de la main sont tellement amplifiĂ©es qu’il devient difficile de cibler prĂ©cisĂ©ment son sujet). Or, dans le cas prĂ©sent, mĂŞme avec le zoom maximal 10x (que l’on ne recommande pas d’utiliser, comme nous allons le voir plus bas), la visĂ©e s’effectue sans problème.

De nuit, les photos que nous avons prises en mode ClichĂ© nocturne, avec l’objectif grand-angle, sont pour la plupart de bonne facture. Seules les sources lumineuses font souvent l’objet d’effet de lentille (pas trop prononcĂ© toutefois).

Le deuxième objectif, l’ultra grand-angle, est associĂ© Ă un capteur de 5 mĂ©gapixels (ouverture de f/2,2). On note que sa dĂ©finition est plus faible que la moyenne (8 mĂ©gapixels gĂ©nĂ©ralement). La consĂ©quence est inĂ©luctable : la prĂ©cision des photos est nettement infĂ©rieure. Toutefois, comme souvent, si on se contente de les regarder sur le petit Ă©cran d’un smartphone, elles font illusion.

Et, comme le constructeur doit considĂ©rer que les performances de l’objectif et du capteur ultra grand-angle sont rarement satisfaisantes de nuit, ce mode de prise de vue n’est mĂŞme pas proposĂ© lorsqu’on sĂ©lectionne le mode ClichĂ© nocturne.

On doit donc — si on doit vraiment prendre une photo de nuit en ultra grand-angle — utiliser le mĂŞme mode qu’en plein jour. Et, dans ce cas, les rĂ©sultats sont variables : de passables Ă très moyens, selon la proximitĂ© du sujet et les sources lumineuses environnantes.

D’autre part, comme le Honor 400 Lite ne dispose pas d’un tĂ©lĂ©objectif (ce qui est quasiment toujours le cas sur les smartphones commercialisĂ©s Ă ce prix), l’interface du module photo offre donc la possibilitĂ© d’activer un zoom numĂ©rique, avec un facteur de grossissement pouvant aller jusqu’Ă 10x au maximum.

Si on se contente d’utiliser un zoom 2x, les photos rĂ©alisĂ©es s’avèrent satisfaisantes, la plupart du temps. Encore une fois, il ne faut pas les regarder de trop près, sous peine de constater une lĂ©gère baisse de la prĂ©cision.

Et le phénomène est accentué sur les photos prises avec le zoom numérique 3x. Leur qualité demeure toutefois correcte.

Lorsqu’on fait appel au zoom numĂ©rique 5x, la baisse de la qualitĂ© est encore plus grande et s’avère plus ou moins visible selon la complexitĂ© de la scène photographiĂ©e. Toutefois, dans l’ensemble, les photos que nous avons prises en diverses occasions sont encore exploitables.

Enfin, avec le zoom 10x, les photos gĂ©nĂ©rĂ©es ont tendance Ă ressembler Ă des images issues d’une BD ou Ă des peintures impressionnistes. Ă€ n’utiliser qu’en cas d’absolue nĂ©cessitĂ© !

Bon point, les photos capturées de nuit avec le zoom numérique 2x se sont avérées, lors de nos tests, assez correctes.

Comme nous l’avons dĂ©jĂ indiquĂ©, le capteur frontal, chargĂ© de capturer les selfies, a une dĂ©finition de 16 mĂ©gapixels (ouverture de f/2,45).

Il permet de rĂ©aliser de clichĂ©s de bonne qualitĂ©, assez prĂ©cis. Le mode Portrait permet d’activer diverses options d’embellissement du visage et offre la possibilitĂ© d’activer ou pas l’effet Bokeh (l’arrière plan floutĂ©).

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

D’autre part, on remarque que l’ouverture dans la dalle OLED est plus grande qu’Ă l’accoutumĂ©e. Cela s’explique par le fait que l’objectif frontal est complĂ©tĂ© par un flash, qui a pour fonction d’Ă©clairer le visage de l’utilisateur, afin que les portraits soient rĂ©alisĂ©s dans les meilleures conditions possibles, en particulier lorsque les conditions d’Ă©clairage sont dĂ©favorables (pièce peu Ă©clairĂ©e ou de nuit en extĂ©rieur).

PrĂ©cisons enfin que le Honor 400 Lite n’est pas vraiment destinĂ© aux futurs Spielberg. En effet, il n’autorise la captation vidĂ©o qu’en qualitĂ© minimale : mode Full HD, en 30 images par seconde seulement !

RĂ©seau et communication

Ă€ l’instar d’une grand partie de ses concurrents, le Honor 400 Lite est dotĂ© de deux emplacements nanoSIM 5G. Et, comme très souvent, il n’est pas possible d’utiliser l’un d’eux pour installer une carte microSD, ce qui permettrait d’Ă©tendre facilement la capacitĂ© de stockage.

D’autre part, le smartphone est compatible eSIM et supporte les technologies Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 et NCF.

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Autonomie : dans la bonne moyenne

Avec sa batterie de 5230 mAh, le Honor 400 Lite est mieux loti que son prĂ©dĂ©cesseur. En effet, Le Honor 200 Lite n’intĂ©grait qu’un modèle de 4500 mAh. En revanche, c’est encore très infĂ©rieur Ă la capacitĂ© de la batterie du Honor Magic 7 Lite et ses 6600 mAh en silicium-carbone (contre du lithium-ion ici).

Cela reste un peu mieux que la batterie de 5000 mAh qui Ă©quipe bon nombre de smartphones, comme les Samsung Galaxy A26 et CMF Phone 2 Pro.

Pour Ă©valuer l’autonomie du smartphone, nous avons utilisĂ© le test intĂ©grĂ© au benchmark PC Mark, qui fait tourner en boucle un script faisant appel Ă plusieurs applications bureautiques et multimĂ©dia.

Avec une frĂ©quence d’affichage de 60 Hz et une luminositĂ© ajustĂ©e Ă 250 nits, le benchmark a fonctionnĂ© pendant 15 heures et 42 minutes, ce qui est plutĂ´t satisfaisant (rappelons que la batterie dispose encore de 20 % de charge Ă la fin du test).

Si on active la frĂ©quence d’affichage adaptative, l’autonomie mesurĂ©e passe alors Ă 12 h 24 minutes. Cela demeure honorable, mĂŞme si cela s’avère infĂ©rieur de quelques heures aux meilleures autonomies observĂ©es dans ce mode (environ 16 heures sur le Nothing Phone 3a).

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Toujours en mode 60 Hz et avec une luminositĂ© de 250 nits, nous avons Ă©valuĂ© l’autonomie en streaming vidĂ©o, en lisant en boucle un film de 2 heures en Wi-Fi. A la fin de la première itĂ©ration, le niveau de charge de la batterie a baissĂ© de 7 %. Puis, il est passĂ© Ă 82 % (soit -18 %) après la deuxième itĂ©ration, et enfin Ă 71 % au bout de 6 heures de streaming.

On peut donc extrapoler ces rĂ©sultats pour en dĂ©duire une autonomie totale d’environ 20 heures 41 minutes, ce qui s’avère dans la moyenne. On peut mĂŞme considĂ©rer que ce rĂ©sultat est plutĂ´t bon, si on prend en compte la relative modeste capacitĂ© de la batterie, Ă l’heure oĂą les smartphones dotĂ©s d’une batterie de 6000 mAh sont de plus en plus nombreux (mais ils sont gĂ©nĂ©ralement plus chers, comme le OnePlus 13R ou le Oppo Reno 13 Pro).

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Enfin, la recharge filaire peut s’effectuer avec un adaptateur secteur d’une puissance maximale de 35 W (aucun changement depuis l’annĂ©e dernière Ă ce niveau). Si cette puissance de charge n’est pas extraordinaire, elle est toutefois plus forte que celle supportĂ©e par le Samsung Galaxy A26 (25 W seulement). Rappelons que le Honor Magic 7 Lite supporte quant Ă lui une recharge en 66 W…

Lors de notre test, nous avons utilisé un adaptateur secteur Samsung de 45 W. Celui-ci a permis de recharger la batterie selon cette courbe :

25 % en 15 minutes,

49 % en 30 minutes,

71 % en 45 minutes,

88 % en 1h,

100 % en 1h15.

Audio : le parent pauvre

Le Honor 400 Lite n’est pas en mesure d’offrir une restitution audio en stĂ©rĂ©o, puisqu’il n’intègre qu’un seul haut-parleur, situĂ© Ă cĂ´tĂ© du port USB C. Le rĂ©sultat n’est donc pas très satisfaisant si on dĂ©sire regarder des vidĂ©os ou Ă©couter de la musique.

Et comme le smartphone ne dispose pas d’une prise casque, il faut utiliser un casque ou des Ă©couteurs Bluetooth pour bĂ©nĂ©ficier d’un son de qualitĂ©.

Honor 400 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Une seule version du Honor 400 Lite est commercialisĂ©e. Elle est dotĂ©e de 8 Go de mĂ©moire vive (avec possibilitĂ© d’assigner 8 Go supplĂ©mentaires de mĂ©moire virtuelle) et de 256 Go d’espace de stockage.

Son prix est de 302 €, soit 30 € de moins que le Honor 200 Lite au moment de son lancement (rappelons que ce dernier est toujours disponible, aux environs de 250 €).

Compte tenu de son Ă©quipement et — surtout — de ses concurrents, ce prix peut sembler un poil Ă©levĂ©. La bonne nouvelle est que le constructeur fait une offre de lancement intĂ©ressante, puisqu’elle permet de faire bĂ©nĂ©ficier les premiers acheteurs d’une rĂ©duction immĂ©diate de 50 €, ce qui fait donc passer le prix du Honor 400 Lite Ă seulement 250 € (chez Fnac, Darty et Boulanger).

La moins bonne nouvelle est qu’il faut se dĂ©cider très rapidement, car cette offre n’est valable qu’entre le 6 et le 14 mai !

Honor 400 Lite // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Les alternatives

Parmi les smartphones lancĂ©s depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, plusieurs modèles commercialisĂ©s aux environs de 300 € peuvent constituer de sĂ©rieuses alternatives au Honor 400 Lite :

Le Samsung Galaxy A26 est actuellement vendu 279 € (en version 6 Go / 128 Go). DotĂ© de caractĂ©ristiques techniques assez proche de celles du Honor 400 Lite, il a de plus l’avantage de pouvoir exploiter des cartes microSD et d’ĂŞtre Ă©tanche.

Le Nothing CMF Phone 2 Pro, disponible pour 259 €, avec 8 Go de mĂ©moire et 128 Go de stockage, est le seul smartphone d’entrĂ©e de gamme Ă disposer d’un tĂ©lĂ©objectif (zoom optique 2x).