À 499 euros, le Honor 400 est le smartphone le plus intelligent de sa catégorie

Honor lance aujourd’hui le Honor 400. Ce nouveau smartphone veut se positionner comme la meilleure proposition orienté IA du segment milieu de gamme.

Honor 400 // Source : Honor

C’est en ce sens que James Li, CEO de HONOR, déclare que « le HONOR 400 a été conçu pour rendre les technologies d’imagerie IA accessibles au plus grand nombre et nourrir l’émerveillement au quotidien ». Il ajoute que l’appareil offre des fonctionnalités haut de gamme à un prix plus accessible.

Photographie intelligente

Le smartphone est équipé d’une caméra principale de 200 MP. Ce module utilise un capteur de 1/1.4 pouce et une ouverture f/1.9. Il bénéficie d’une double stabilisation optique et électronique (OIS + EIS). Un capteur ultra grand-angle et macro de 12 MP (112°) est également présent. La caméra selfie atteint 50 MP avec une ouverture f/2.0 et un algorithme de portrait avancé.

L’expérience est soutenue par le moteur IA HONOR IMAGE ENGINE. Le Honor 400 propose un zoom téléobjectif 30x via le capteur principal, et affine son résultat grâce au mode AI Super Zoom déjà croisé sur les modèles plus haut de gamme de la marque, l’excellent Magic 7 Pro en tête. La fonction AI Portrait Snap assure des portraits nets, même en mouvement. Un mode Film Simulation basé sur l’IA analyse lumière et sujet pour des effets cinématographiques. Le mode Portrait Harcourt, ajouté avec la série Honor 200 l’an dernier, offre une mise en lumière spécifique au studio parisien.

Pour l’édition, le HONOR 400 intègre aussi des outils IA. AI Upscale ajuste automatiquement le format de vos images. Une autre suite d’outils est là pour modifier vos photos, par exemple en changeant l’arrière-plan. Et puis il y a la gomme magique ou encore la détection des yeux fermés pour ne plus louper ses photos ainsi que la suppression des reflets.

Tout sur le logiciel

Si Magic OS 9 peut encore en rebuter certains, elle vaut le coup d’être parcourue tant elle est émaillée de fonctions intéressantes ici.

C’est simple, on a la meilleure expérience logicielle de ce niveau de prix avec le Honor 400. Outre les fonctions photo avancées, on accède aussi à une foule d’options IA héritée des Magic :

Rédaction IA, qui peut aussi bien générer un texte que le résumer.

Texte Magique, qui sert à copier du texte depuis une image.

Sous-titre IA, qui applique — comme son nom l’indique — des sous-titres à vos vidéos, mais aussi lors d’appels vocaux.

Traduction IA, qui donne accès à de la traduction en temps réel.

Honor 400 // Source : Honor

Et puis il y a des fonctions exclusives :

Détection de deepfake par IA. Lors d’un appel vidéo, cette fonction est censée détecter les images générées par intelligence artificielle.

Transformation d’images en vidéos via le modèle Veo 2 de Google.

Pour parfaire son logiciel, Honor adjoint 6 ans de mises à jour majeures et de sécurité à son Honor 400 qui s’approche ainsi beaucoup de Samsung et Google. Une belle évolution.

Honor 400 // Source : Honor

Autonomie et performances

Le Honor 400 embarque une batterie en silicium-carbone de 5300 mAh. Elle est conçue pour fonctionner jusqu’à -20°C. La batterie conserve plus de 80 % de sa capacité après quatre ans d’utilisation, dixit Honor. La technologie Honor SuperCharge filaire de 66W permet d’atteindre 44 % de charge en 15 minutes.

L’appareil est propulsé par la plateforme Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm. Il intègre le moteur GPU Turbo X qui vise à garantir « une expérience de jeu fluide et des graphismes améliorés ». Le stockage monte jusqu’à 512 Go.

Honor 400 // Source : Honor

Design

Concernant le design, le HONOR 400 est disponible en deux couleurs : Midnight Black et Desert Gold. Ses dimensions sont de 156,5 mm en hauteur, 74,6 mm en largeur et 7,3 mm en épaisseur. Le téléphone pèse 184 grammes. Il bénéficie d’une certification IP65, assurant une protection contre l’eau et la poussière.

Son format reprend la tendance plate du moment. Aucune rondeur à part sur les angles. Le module photo est sa partie distinctive avec une forme trapézoïdale rehaussée de finitions rappelant la couleur du châssis.

Un écran fluide et lumineux

L’écran AMOLED de 6,55 pouces a une résolution de 2736 x 1264 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il est donné pour une luminosité maximale de 5000 nits. Une fonction anti mal des transports (Motion Sickness Relief) est intégrée.

Prix et disponibilité

Le HONOR 400 est disponible en Midnight Black et Desert Gold. Les prix sont :

499,90 € pour la version 8Go / 256 Go.

579,90 € pour la version 8Go / 512 Go.

Une offre de lancement est proposée du 22 mai au 1er juin. La version 512 Go est au prix de la version 256 Go, soit 499,00 €.

En plus, Honor offre les HONOR Choice Clip noirs (valeur : 149,90 €) et le HONOR Supercharger 66W (valeur : 49,90 €).