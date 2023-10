Test de l’Apple iPhone 15 Pro : sérieusement Apple, où est la charge rapide ?

Chaque année, Apple promet d'élever la barre, et 2023 n'est pas une exception. Avec l'iPhone 15 Pro en main, il est temps de plonger profondément dans ses entrailles technologiques et de découvrir si la pomme a encore une fois frappé fort ou si elle s'est simplement contentée de faire le strict minimum.

Personne ne pensait qu’il y aurait des changements énormes ou des nouveautés impressionnantes avec le lancement de l’iPhone cette année. La raison est simple : le marché des smartphones a atteint son apogée. Franchement, il n’y a pas beaucoup de place pour qu’ils évoluent beaucoup, du moins à court terme. C’est pourquoi, la plupart des gens ne ressentent plus le besoin de changer leur téléphone aussi fréquemment qu’il y a quelques années. En effet, dans l’usage de tous les jours, la différence entre un smartphone et les modèles qui le suivent devient presque imperceptible.

Le lancement des nouveaux iPhone demeure néanmoins un événement marquant et, en tout cas, anticipé. Ainsi, le modèle vedette, l’iPhone 15 Pro, a fait son entrée sur le marché non seulement avec son étiquette habituelle, et pour les critiques, moqueuse, de « meilleur iPhone jamais créé », mais également avec une série de nouvelles fonctionnalités.

Depuis toujours, je porte une affection particulière pour le modèle iPhone Pro, un choix dont je n’ai que rarement regretté. Se profilant comme un smartphone compact, cet appareil d’Apple promet le nec plus ultra des performances. Toutefois, il semble que la version de cette année, l’iPhone 15 Pro, apporte très peu de changements par rapport à l’iPhone 14 Pro, une déduction que je tire après avoir scruté la liste des modifications apportées (et mon enthousiasme de changer de téléphone).

Cela étant dit, il serait judicieux de ne pas s’imaginer à la place d’un consommateur qui troque son téléphone chaque année, une habitude loin d’être la norme. Mettons-nous dans la peau de quelqu’un qui détient un iPhone 11 Pro (2019) ou même un Samsung Galaxy S10 (2019). La grande question est donc : l’iPhone 15 Pro vaut-il l’investissement ?

Fiche technique

Design : léger

Le plus petit membre de la famille, l’iPhone 15 Pro, présente des divergences avec son grand frère, l’iPhone 15 Pro Max, surtout en matière de taille d’écran et de capacité de batterie. Cette année, Apple introduit une caractéristique exclusive au modèle Max, en dotant uniquement ce dernier d’une fonctionnalité appareil photo spéciale, le reste des caractéristiques techniques demeurant identique entre les deux modèles.

Au premier regard, distinguer l’iPhone 14 Pro du 15 Pro relève du défi. Si les bordures se sont affinées et la palette de couleurs s’est enrichie, ces détails nécessitent un œil aguerri pour être perçus, surtout si le téléphone est habillé d’une coque — un choix courant chez de nombreux utilisateurs. Par ailleurs, la fonction Dynamic Island, introduite avec le modèle 14 Pro, persiste. Astucieuse et ergonomique, cette innovation, largement discutée lors de nos tests précédents, est devenue une constante dans les futures générations d’iPhone.

Mais le véritable tour de force de l’iPhone 15 Pro réside dans son poids plume. Grâce à un nouveau châssis en alliage de titane, l’appareil a perdu près de 20 grammes, une prouesse notable pour un téléphone dont les dimensions n’ont que légèrement évolué. Ainsi, l’iPhone 15 Pro ne pèse que 187 grammes, contre 206 grammes pour le modèle 14 Pro. Cette légèreté est palpable et confère à l’appareil une agréable sensation en main. Il semblerait donc qu’Apple ait réussi à inverser la tendance des modèles Pro, dont le poids avait tendance à croître d’année en année.

Lorsqu’on passe d’un modèle précédent à l’iPhone 15 Pro, un autre détail saute aux yeux : l’introduction de bords arrondis, à l’avant et à l’arrière, là où le verre rencontre la structure. Clarifions, il ne s’agit pas des bords d’écran incurvés que l’on trouve sur certains téléphones Android, mais plutôt d’une courbe subtile qui, en plus de créer une transition plus douce entre ces parties, offre également une prise en main plus solide et une sensation améliorée.

Mon aspect préféré sur ce nouvel iPhone, c’est assurément le nouveau bouton Action. C’est un bel ajout et une idée intelligente. Au lieu du traditionnel bouton Sonnerie/Silence, nous avons maintenant un bouton Action. On pourrait dire que le bouton Sonnerie/Silence était un vestige du tout premier iPhone : présent depuis les débuts, il remplissait sa fonction de manière simple et sans faille.

Maintenant, les choses se compliquent un peu car le Bouton d’Action, qui occupe exactement le même emplacement que son ancêtre, est personnalisable et capable de gérer diverses fonctions selon vos envies.

Pour ma part, j’y ai configuré un raccourci pour l’appareil photo (directement en mode portrait). On peut même l’utiliser pour déclencher la photo, à la manière des Sony Xperia. Mais vous pouvez pousser la chose encore plus loin et l’associer à un Raccourci, comme par exemple ouvrir votre porte de garage. Les possibilités sont nombreuses. J’aurais souhaité qu’Apple aille encore plus loin en rendant ce bouton intelligent, avec des actions qui varient en fonction de l’endroit où l’on se trouve, par exemple.

Puis, il y a l’USB-C. Ah, l’USB Type-C ! L’iPhone 15 Pro a finalement adopté l’USB-C ! Et cela apporte vraiment du confort : on peut utiliser le même câble que pour son ordinateur portable, son enceinte sans fil ou son iPad. On peut connecter tout un tas d’accessoires, comme des SSD externes, des écrans (et oui, DisplayPort et tout), des hubs USB-C, d’autres écrans, des souris…

L’iPhone 15 Pro gagne en polyvalence et c’est une bonne chose. On n’a pas encore le mode Dex, mais ça semble être la prochaine étape. Bref, enfin ! Le connecteur USB-C a pris la place du Lightning, notre compagnon fidèle durant une décennie, qui lui-même avait succédé à l’ancien connecteur 30 broches ; c’est donc la première apparition d’un connecteur non propriétaire sur l’iPhone, un changement majeur soutenu par une directive de la Commission européenne. Qu’Apple le veuille ou non, la marque à la pomme a choisi de se conformer, poursuivant ainsi une transition déjà entamée, non seulement sur les Mac, mais aussi sur certains iPad, et qui est inévitablement vouée à s’étendre à l’ensemble de la gamme de produits à la pomme.

Écran

Aucune modification n’a été apportée à l’écran par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 15 Pro conservant le même Super Retina XDR avec ProMotion que le 14 Pro. On parle donc d’une dalle OLED LTPO de 6,1 pouces, avec une définition de 1179 x 2556 pixels, un ratio de 19,5:9 et une densité de 460 pixels par pouce. Le support du HDR10 et du Dolby Vision est assuré. Malgré son ancienneté, il demeure l’un des meilleurs écrans disponibles sur le marché, se distinguant par sa luminosité, la précision de ses couleurs et son contraste. Il est même plus fin que son prédécesseur, permettant une légère réduction des dimensions globales du téléphone.

Nos mesures sont excellentes. La couverture de l’espace colorimétrique sRGB atteint 188 %, tandis que le DCI-P3 est de 127 % et le BT.2020 de 85 % (excellent). La luminosité maximale est impressionnante, s’élevant à 2168 cd/m². Quant à l’Avg delta E en HDR, il est exceptionnellement bas avec une valeur de 1, et la température de couleur se situe à 6273K.

L’innovation majeure de l’an dernier, à savoir le mode Always-On, a bien sûr été maintenue en l’état : effectivement, grâce à la technologie LTPO, la fréquence de rafraîchissement de l’écran peut varier de 120 Hz à 10 Hz selon le contenu affiché, et descendre précisément à 1 Hz lors de l’activation du mode Always-On. Sur le plan logiciel, l’optimisation de la consommation d’énergie continue, en déclenchant, par exemple, l’extinction complète de l’écran quand ce n’est pas nécessaire, comme lorsque le téléphone est rangé dans une poche ou un sac, posé face vers le bas, ou si l’utilisateur n’est pas dans les environs.

De plus, l’espace dédié à la Dynamic Island reste le même, une autre innovation qui a pris la place de l’encoche historique l’année dernière. C’est un espace conçu pour être activement ajusté en fonction des différentes applications en cours d’utilisation, fournissant des informations en temps réel et favorisant une interaction plus stratifiée de l’utilisateur avec son téléphone. Si ce concept vous est inconnu, je vous encourage à consulter le test de l’iPhone 14 Pro sur une période de sept mois, où j’en discute en détail.

Un an après, il est juste de mentionner que Dynamic Island n’a pas été aussi largement adopté par les développeurs qu’on aurait pu l’anticiper ; les applications qui l’ont utilisé et exploité son potentiel sont finalement assez limitées, et la situation n’a guère évolué depuis son lancement. Pour être clair, bien que Dynamic Island demeure une solution extrêmement ingénieuse et présente une excellente qualité esthétique en masquant de manière principale le trou pour les capteurs et la caméra frontale. Son utilité dans la gestion du multitâche est indéniable, mais il est difficile d’affirmer que son potentiel a été pleinement exploité jusqu’à présent.

Logiciel

iOS 17 se distingue assurément par une mise à jour centrée largement sur une multitude de petites améliorations, dont la majorité n’est pas particulièrement évidente ou du moins liée à des optimisations de fonctionnalités déjà bien établies dans la version précédente. Nous avons d’ailleurs consacré un test complet à ce sujet.

Prenons l’exemple de StandBy, une innovation de cette version du système d’exploitation, qui semble être une idée judicieuse, bien que perfectible, et actuellement pas tout à fait à la hauteur de l’expérience utilisateur typique d’Apple. En pratique, une fois le téléphone en charge et placé sur un support adéquat en position horizontale, l’écran de l’iPhone peut remplir diverses fonctions, de l’affichage d’une horloge de bureau à un lecteur de musique, ou encore à un afficheur pour différents types de widgets.

C’est à la fois utile et plutôt plaisant, mais il n’est pas clair pourquoi la configuration et la gestion de ce qui s’affiche à l’écran ne peuvent être effectuées que lorsque le téléphone est en StandBy actif, et non simplement via les paramètres traditionnels.

Il semblerait que certains petits défauts pourraient certainement être résolus dans les mises à jour futures ; cela ne diminue en rien la qualité d’une expérience utilisateur notable, tout à fait en ligne avec ce qui a été proposé dans le passé, sans révolutions, mais avec une série d’améliorations bienvenues. iOS 17, bien qu’il ait du potentiel d’amélioration, s’est réellement bonifié au fil des dernières générations, même s’il est souvent critiqué par les passionnés d’Android. Jamais il n’a été aussi complet, fluide et personnalisable.

Photo

La photo est, comme toujours, l’un des piliers des iPhone Pro. Cette année ne déroge évidemment pas à la règle et présente, en effet, certains points particulièrement notables, surtout pour ceux qui utilisent le smartphone de manière plus approfondie que le simple point-and-shoot.

Commençons par signaler que l’iPhone 15 Pro Max jouit d’un avantage notable par rapport à son petit frère, en lien avec le téléobjectif : un zoom 5x a été intégré au Pro Max. Il va au-delà des objectifs de type périscope présents sur certains Android, optant plutôt pour une solution à prismes multiples qui lui permet, en somme, de prendre moins de place en épaisseur et donc d’utiliser un capteur plus large. Toutefois, cette nouveauté n’est pas sur l’iPhone 15 Pro classique.

Sur l’iPhone 15 Pro standard, le téléobjectif 3x habituel a été conservé avec les mêmes caractéristiques que son prédécesseur. En général, il n’y a pas de grandes différences techniques en ce qui concerne les objectifs présents sur le nouveau smartphone d’Apple, mais cela ne signifie pas que les photos obtenues sont identiques.

Il est important de noter que l’ensemble des objectifs comprend le principal de 48 mégapixels et f/1.8, l’ultra-large de 12 mégapixels et f/2.2, ainsi que la caméra selfie frontale de 12 mégapixels et f/1.9. Par rapport aux modèles précédents, le nouveau revêtement antireflet des lentilles parvient à atténuer les effets des reflets nocturnes.

Grand-angle Ultra grand-angle

Cette année, les photos sont généralement prises en 24 mégapixels, assurant ainsi un niveau de détail supérieur et la possibilité de recadrer tout en maintenant une qualité élevée. Dans des scénarios de faible luminosité, l’iPhone 15 Pro diminue automatiquement la résolution de 24 à 12 mégapixels pour mieux contrôler le bruit, même si cela se fait au détriment de certains détails. Une amélioration globale est tout de même perceptible par rapport à son prédécesseur dans ces conditions.

L’option de passer, sur l’objectif principal, de la focale standard de 24 mm à 28 mm ou 35 mm simplement en touchant l’icône de la caméra 1x a aussi été ajoutée. À travers des options supplémentaires, il est aussi possible de faire de l’une des trois la focale par défaut. Les amateurs de photographie, habitué à manier un appareil photo, apprécieront sans doute ce détail. Personnellement, ça m’a plu.

Globalement, les performances photographiques des trois caméras sont bonnes, offrant une plage dynamique plus nette par rapport au modèle précédent, ainsi qu’une précision accrue de l’exposition. Cela est également rendu possible grâce à l’efficacité du format HEIF, qui conserve une quantité d’informations plus conséquente dans un espace réduit. La profondeur de couleur de 10 bits est véritablement notable et appréciable concrètement. Et puis, surtout, à la nouvelle puce Apple A17 Pro.

Grand-angle Ultra grand-angle

Le mode portrait est aussi bon, étant une véritable force pour les iPhone. Personnellement, c’est plus de 2 photos sur 3 que je fais avec ce mode. Cette année, le smartphone est capable de reconnaître les visages humains ou ceux de chiens et de chats devant l’objectif, de sorte qu’inclus lors de l’utilisation de la caméra principale, les informations sur la profondeur de champ sont automatiquement sauvegardées, permettant ultérieurement de « transformer » une photo standard en portrait.

Mode portrait x3 Mode portrait x2

De plus, vous pouvez maintenant ajuster la mise au point d’un portrait après sa prise, permettant ainsi de modifier de façon significative le résultat d’une image après coup. Dans les portraits, la qualité des algorithmes d’Apple se manifeste dans les détails, notamment dans la capacité à sculpter les cheveux avec une précision relativement bonne.

Bien que le secteur photographique soit très bon dans l’ensemble, il reste néanmoins une marge pour atteindre la perfection, notamment dans la catégorie des artefacts. En effet, selon les conditions d’éclairage, il n’est pas rare de rencontrer des phénomènes tels que le ghosting, le flare et l’aliasing. Sous cet angle, les algorithmes de Samsung semblent être plus affinés.

Cependant, en ce qui concerne les vidéos, elles sont, en un mot, exceptionnelles. Bien que les smartphones Apple aient affiché des performances parmi les meilleures du secteur en photographie avec quelques imperfections, en vidéo, il est véritablement le meilleur. Dans toutes les situations d’utilisation, l’iPhone 15 Pro parvient à produire des vidéos superbes, tant en termes de niveau de détail que de restitution des couleurs et de contraste. La stabilisation est également saisissante, surtout avec l’activation du mode Action, qui opère comme s’il s’agissait d’un véritable gimbal. La possibilité d’enregistrer directement sur une unité SSD externe connectée via USB est notable, un élément crucial tant pour la simplicité que pour éviter de s’inquiéter de l’espace disponible sur le téléphone.

Performances

L’iPhone 15 Pro est passé à la puce Apple A17 Pro. Ce System On Chip (SoC) ou système sur une puce, comprend de nombreux changements : Apple franchit un nouveau cap avec la gravure en 3 nm. Cette densité accrue, avec ses 19 milliards de transistors, est une première pour Apple. Beaucoup de choses ont changé sur cette puce : GPU, NPU ou encore ce qui traite de la photo et de la vidéo.

Contrairement à certains, je n’ai pas rencontré de problèmes de surchauffe avec mon iPhone 15 Pro ; il chauffe « normalement ». Durant nos tests, j’ai pu expérimenter le téléphone avant (sous iOS 17.0.2) et après une mise à jour corrective (sous iOS 17.0.3), en comparant aussi les benchmarks que nous réalisons habituellement. En premier lieu, même en essayant activement de mettre l’iPhone en difficulté dans les situations mentionnées et avec les applications « coupables », nous n’avons jamais expérimenté de moments où le smartphone devenait excessivement chaud.

Modèle Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 14 Pro AnTuTu CPU 374317 238980 AnTuTu GPU 523543 413733 AnTuTu MEM 286364 153747 AnTuTu UX 339207 142622 3DMark Slingshot Extreme N/C 3258 3DMark Wild Life Extreme 3773 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 23 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 53 / 43 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 56 / 100 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 209 FPS N/C Geekbench 5 Single-core N/C 1858 Geekbench 5 Multi-core N/C 5014 Geekbench 5 Compute N/C 15725 Geekbench 6 Single-core 2960 N/C Geekbench 6 Multi-core 7556 N/C Geekbench 6 Compute 27368 N/C AnTuTu 9 N/C 949082 Voir plus de benchmarks

Concernant les benchmarks, ils ont effectivement montré comment la mise à jour atténuait le throttling thermique, à savoir la réduction des performances du SoC au fur et à mesure de l’augmentation de la température de fonctionnement : le test de résistance 3D Mark illustre bien comment la stabilité était maintenue de manière beaucoup plus constante dans le temps qu’auparavant, où la baisse était continue. Comparé à l’iPhone 14 Pro, également sous iOS 17.0.3, la stabilité du nouveau modèle est supérieure.

L’aspect des jeux vidéo est particulièrement captivant avec l’iPhone 15 Pro, non seulement parce que c’est un smartphone d’une puissance exceptionnelle, capable de faire tourner tous les titres actuellement disponibles sur l’App Store avec les paramètres graphiques au maximum. Cette affirmation pourrait également s’appliquer à son prédécesseur, étant donné que les capacités d’un A16 restent, encore aujourd’hui, bien supérieures à celles requises par des jeux exigeants tels que Diablo Immortal ou Genshin Impact.

Les résultats obtenus avec l’iPhone 15 Pro sont impressionnants, surpassant largement nos besoins actuels. Finalement, avec sa puce iPhone A17 Pro, l’iPhone 15 Pro est l’un des smartphones les plus puissants jamais mis sur le marché, ce qui constitue un élément de fiabilité important pour les années à venir.

Batterie : une autre année, une autre absence de charge rapide

La batterie de l’iPhone 15 Pro présente une capacité légèrement accrue par rapport à son prédécesseur, offrant précisément 3274 mAh contre 3200. Cet ajustement, bien que minime avec un peu plus de 2 % d’augmentation, ne constitue pas un changement significatif pouvant impacter l’autonomie de l’appareil. Par ailleurs, la durabilité de la batterie elle-même est un sujet de forte préoccupation, et de grands espoirs, parmi de nombreux utilisateurs. Mon iPhone 14 Pro est tombé à 88 % en une année d’utilisation.

En réalité, c’est un chiffre que je considère comme acceptable. Bien que de nombreux facteurs puissent influencer le stress subi par les cellules de batterie au lithium et, par conséquent, sa durabilité, il est indéniable qu’un problème persiste et qu’Apple doit redoubler d’efforts pour assurer des normes de qualité pour la gamme à laquelle appartient l’iPhone sous cet angle. Cela étant dit, il nous est absolument impossible, à ce stade, de déterminer si l’iPhone 15 Pro se révélera plus robuste dans ce secteur.

L’autonomie de l’iPhone 15 Pro pose-t-elle problème ? Non. Est-elle exceptionnelle ? Assurément non. Attendez-vous à recharger votre iPhone quotidiennement. Sur ce point, la situation demeure inchangée et certains smartphones Android surpassent clairement l’iPhone. Cependant, le vrai sujet de préoccupation pour l’iPhone 15 Pro n’est pas tant son autonomie, mais plutôt sa vitesse de charge.

Le moment n’est malheureusement pas encore arrivé pour discuter de recharge rapide avec les iPhone, puisque nous avons toujours les mêmes 20 Watts via câble, réduits à 15 Watts sans fil via MagSafe et 7,5 via la norme Qi. Les délais de recharge demeurent ainsi inchangés, nécessitant 103 minutes pour passer de 0 à 100 % avec le câble et 29 minutes pour atteindre 60 %.

Enfin, la recharge inversée par câble est disponible, où le téléphone peut détecter si l’appareil connecté possède un niveau de batterie inférieur, servant ainsi de sorte de banque d’énergie.

Audio

La prise en charge du Bluetooth 5.3 est à noter. Par ailleurs, les haut-parleurs stéréo, qui restent similaires à ceux de l’iPhone 14 Pro, garantissent une restitution sonore fidèle et puissante. Qu’il s’agisse d’écouter de la musique, de regarder des films ou de passer des appels, l’expérience sonore de l’iPhone 15 Pro ne déçoit pas.

Réseaux

En matière de connectivité, l’iPhone 15 Pro Max introduit une innovation notable avec l’introduction du Wi-Fi 6E et une puce Ultra Wideband de seconde génération, garantissant ainsi que votre iPhone demeurera compatible avec les futures évolutions technologiques dans ce domaine.

De plus, il est un smartphone 5G, la version française ne supportant que le sub-6 GHz. Il intègre également le Bluetooth 5.3 et un GPS à double fréquence L1+L5, ainsi qu’une prise en charge d’autres constellations satellitaires telles que GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC.

Prix et date de sortie

On peut remarquer que l’iPhone 15 Pro est un peu moins cher que le modèle précédent, même avec l’inflation actuelle. Certes, ça reste un investissement, mais réfléchissez-y : il devrait vous servir longtemps. Pensez à le protéger avec une coque. Et en plus, il gardera une bonne valeur si vous décidez de le revendre plus tard.

iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Evolution Différence 128 Go 1 229,00 € 1 329,00 € -7,52% -100,00 € 256 Go 1 359,00 € 1 459,00 € -6,85% -100,00 € 512 Go 1 609,00 € 1 719,00 € -6,40% -110,00 € 1 To 1 859,00 € 1 979,00 € -6,06% -120,00 €

Si vous voulez économiser, regardez quand vous achetez : le prix baisse surtout pendant les cinq premiers mois après sa sortie, puis il reste stable. Donc, attendre jusqu’à février ou mars pourrait vous offrir le meilleur rapport qualité-prix.



Vos questions fréquentes

Il y a toujours de petites questions précises auxquelles on aimerait trouver une réponse.

Quand acheter l'iPhone 15 Pro au meilleur prix ?

Si vous cherchez à faire des économies, le timing est crucial : le prix chute généralement dans les cinq premiers mois après la sortie, puis se stabilise. Attendre jusqu’en février ou mars pourrait être la meilleure stratégie pour un bon rapport qualité-prix. Ensuite, c’est lors de l’annonce de la future génération, en septembre.

Quelles sont les différences entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 14 Pro ?

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Pro se ressemblent beaucoup. Les changements notables sont l’USB Type-C remplaçant le Lightning, le nouveau bouton Action, et surtout la puce Apple A17 Pro. Grâce à cette puce, l’iPhone 15 Pro gagne un peu en performances et offre des améliorations en photo. Sans oublier le poids en moins grâce au titane. Nous avons un article plus complet où nous comparons les deux smartphones.

Quelles sont les différences entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 ?

L‘iPhone 15 (test) ne propose pas certaines fonctionnalités présentes sur le 15 Pro : on ne trouve pas l’écran ProMotion qui offre un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, il utilise la puce de l’année précédente, le 16 Bionic, et il manque la caméra avec un zoom x3.

L’iPhone 15 Pro, étant plus compact que l’iPhone 15, présente un écran qui occupe une plus grande partie de la façade : 88,2 % contre 86,4 %. Cela signifie des bordures encore plus fines.

En matière de vidéo, l’iPhone 15 Pro a un atout : un nouveau mode d’enregistrement nommé 3D Spatial. Compatible avec les casques VR comme le Vision Pro d’Apple, ce modèle peut filmer du contenu VR facilement, chose que l’iPhone 15 standard ne peut pas faire.

La distinction entre l’iPhone 15/15 Plus et l’iPhone 15 Pro/15 Pro Max s’observe aussi dans le choix du port USB-C. La gamme Pro profite de l’USB 3.1, permettant des transferts jusqu’à 10 Gb/s, tandis que l’USB 2 propose un débit 20 fois inférieur, comparable à l’ancien port Lightning. C’est une belle avancée pour l’iPhone 15 Pro grâce à son port USB-C 3.1.

Pour les couleurs de l’iPhone 15 Pro, elles se démarquent avec des bordures en titanium brossé, donnant un aspect robuste et haut de gamme. La teinte de lancement est un Titane naturel, une sorte de marron clair/beige. Elle est complétée par des options bleu, blanc et noir.

Quelles sont les différences entre l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ?

