L’iPhone 15 Pro vaut-il la peine face au 14 Pro ? Comparaison technique

L'iPhone 14 Pro avait marqué 2022 avec plusieurs avancées, notamment le Dynamic Island et le passage à une puce gravée en 4 nm. Mais qu'apporte vraiment son successeur, l'iPhone 15 Pro ?

Depuis l’annonce de l’iPhone 15 Pro par Apple, je suis sûr que nombre d’entre vous se posent la question fatidique : est-ce réellement nécessaire de changer son iPhone 14 Pro ? Faut-il passer à l’iPhone 14 Pro moins cher ou se diriger vers l’iPhone 15 Pro directement ?

Dans ce comparatif, nous plongeons dans les caractéristiques techniques des deux appareils pour répondre à cette interrogation. À ce stade de notre comparatif, sachez que nous nous basons sur ce qui a été annoncé. Nous n’avons pas réalisé un test approfondi pour en juger pleinement. Pour ça, il faudra attendre un peu.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Rappelez-vous des iPhone 14 Pro et Pro Max

Avant d’aborder les différences avec l’iPhone 15 Pro, rappelons-nous des avancées phares du 14 Pro. L’innovation la plus marquante est sans doute le Dynamic Island. Cette encoche flottante, au sommet de l’écran, permet d’accéder rapidement à des informations. Elle loge également le module caméra avant et la caméra TrueDepth, essentielle pour le fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID.

Apple a également introduit l’affichage permanent, garantissant un accès constant à certaines informations sans devoir « allumer » l’écran. Cette caractéristique a été rendue possible grâce à la dalle LTPO qui réduit sa fréquence de rafraîchissement à 1 Hz lors de l’affichage d’images statiques, optimisant ainsi la consommation d’énergie.

Niveau performance, l’iPhone 14 Pro a été doté du SoC A16 Bionic, gravé en 4 nanomètres. Cette puce, composée de 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engine, a marqué une avancée notable par rapport à ses prédécesseurs. Côté photo, Apple a opéré un saut qualitatif en remplaçant son module caméra grand-angle de 12 mégapixels par un capteur de 48 mégapixels, introduisant le « suréchantillonnage ».

Qu’apporte de plus les iPhone 15 Pro ?

La première transformation qui saute aux yeux est le passage d’un boitier en acier inoxydable à un boitier en « titane grade 5 » brossé. Selon Apple, cette modification rend le téléphone à la fois plus résistant et plus léger (l’iPhone 15 Pro fait 187 grammes, contre 221 grammes sur le 14 Pro). Néanmoins, il est plus épais (8,25 mm sur le 15 Pro, contre 7,85 mm sur le 14 Pro).

En plus de cela, l’iPhone 15 Pro se démarque par ses dimensions légèrement réduites grâce à des bordures d’écran affinées, tout en conservant les tailles d’écran habituelles : 6,1 pouces pour le modèle standard et 6,7 pouces pour le variant Pro Max.

En ce qui concerne l’affichage, Apple n’a pas jugé nécessaire de modifier les écrans des téléphones. Ainsi, les utilisateurs retrouveront la même qualité, la même définition, et donc la même résolution et le même taux de rafraîchissement ProMotion.

Parmi les autres ajouts esthétiques, notons le « bouton d’action » inspiré de l’Apple Watch, qui prend la place du traditionnel switch de sourdine. Ce bouton multifonctionnel peut être configuré pour lancer des applications, activer l’appareil photo ou initier un raccourci personnalisé.

Sur le plan technique, la puce A17 Pro est une petite merveille. Construite grâce au processus de fabrication 3 nm de TSMC, elle intègre 19 milliards de transistors. Cette prouesse technologique se traduit par une vitesse de cœur de performance augmentée de 10 % et une meilleure efficacité énergétique des cœurs dits efficients. Côté graphique, le GPU à six cœurs est annoncé 20 % plus rapide que son prédécesseur et supporte désormais le ray tracing. On a également l’arrivée du Wi-Fi 6E.

L’ajout d’un contrôleur USB pour le port USB-C est également une innovation majeure (oui, car l’iPhone 15 Pro passe à l’USB-C). Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de vitesses de transfert de 10 Gbit/s, un atout non négligeable pour les professionnels de la vidéo.

Apple a peaufiné son système de caméra sur l’iPhone 15 Pro. Le capteur principal de 48 mégapixels serait plus performant que celui des modèles précédents, offrant une plus grande variété de distances focales. Si on compare les caractéristiques techniques pures, les capteurs et optiques n’ont pas évolué. Il faudra certainement regarder en détail les améliorations logicielles pour déceler de véritables évolutions.

Apple iPhone 14 Pro / 14 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Grand-angle 48 Mpx, objectif ƒ/1,78, 24 mm 48 Mpx, objectif ƒ/1,78, 24 mm 48 Mpx, objectif ƒ/1,78, 24 mm Ultra grand-angle (120°) 12 Mpx, objectif ƒ/2,2, 13 mm 12 Mpx, objectif ƒ/2,2, 13 mm 12 Mpx, objectif ƒ/2,2, 13 mm Téléobjectif x2 (numérique) 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel), objectif f/1,78, 48 mm



Note : il ne s'agit pas d'un zoom optique, mais d'un zoom numérique 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel), objectif f/1,78, 48 mm



Note : il ne s'agit pas d'un zoom optique, mais d'un zoom numérique 12 Mpx (activé par le capteur quad-pixel), objectif f/1,78, 48 mm



Note : il ne s'agit pas d'un zoom optique, mais d'un zoom numérique Téléobjectif x3 12 Mpx, objectif ƒ/2,8, 77 mm 12 Mpx, objectif ƒ/2,8, 77 mm 12 Mpx, objectif ƒ/2,8, 77 mm Téléobjectif x5 - - 12 Mpx, objectif ƒ/2,8, 120 mm Capteur LiDAR Oui Oui Oui Caméra TrueDepth (avant) 12 Mpx, objectif ƒ/1,9 12 Mpx, objectif ƒ/1,9 12 Mpx, objectif ƒ/1,9

Cependant, l’iPhone 15 Pro Max se distingue par son téléobjectif 5x, tandis que le modèle Pro conserve le téléobjectif 3x de son prédécesseur. Apple affirme que les trois objectifs peuvent prendre des photos en modes macro, 13 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm et 77/120 mm sans utiliser le zoom numérique.

Enfin, du côté de la batterie, aucun changement à noter : même capacité de batterie, et donc même autonomie attendue.

Pour ceux qui guettent les étiquettes de prix, une surprise de taille : Apple a révisé ses tarifs à la baisse. Les prix sont de -5 à -8 % en France, ce qui est une bonne surprise dans ce contexte inflationniste.

Une évolution relativement marquée

L’iPhone 15 Pro représente une évolution relativement marquée par rapport à l’iPhone 14 Pro, que ce soit en termes d’esthétique, de fonctionnalités pratiques ou de performances graphiques. Cependant, ni l’affichage ni la batterie ne bénéficie de nouveautés. Du côté de la photo, seul l’iPhone 15 Pro Max bénéfice d’un réel changement avec l’arrivée du téléobjectif 5x. Bref, cet iPhone 15 Pro ne présente aucun changement majeur, mais des évolutions bienvenues.

La tentation est grande de toujours opter pour le dernier cri. Toutefois, si l’on considère les améliorations annuelles, il est conseillé d’attendre deux ou trois ans avant de changer d’iPhone, a minima. Ce laps de temps permet généralement d’accumuler suffisamment de changements significatifs pour justifier l’investissement. Et, un dernier appel à ne pas ignorer : ne négligeons pas les enjeux environnementaux et consuméristes.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 Pro au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 Pro Max au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.