Apple crée la surprise en baissant les prix des iPhone 15 en France

Là où certains s'attendaient à voir les prix monter ou tout au moins se stabiliser, Apple nous offre une surprise de taille : une baisse de prix. Une manœuvre inattendue, surtout dans un contexte d'inflation global.

Les iPhone 15 sont là, la keynote de septembre 2023 est terminée. Aux États-Unis, le géant de Cupertino maintient les prix de ses nouveaux iPhone 15, toutefois, en France, la donne est différente. En effet, les prix de tous les modèles de l’iPhone 15, y compris les 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, ont baissé d’un peu moins de 5 % par rapport aux iPhone 14.

Une manœuvre inattendue, surtout lorsque l’on sait à quel point chaque pourcentage de baisse de prix peut impacter les marges.

iPhone 15

iPhone 15 iPhone 14 Evolution Différence 128 Go 969,00 € 1 019,00 € -4,91% -50,00 € 256 Go 1 099,00 € 1 149,00 € -4,35% -50,00 € 512 Go 1 349,00 € 1 409,00 € -4,26% -60,00 €

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus Evolution Différence 128 Go 1 119,00 € 1 169,00 € -4,28% -50,00 € 256 Go 1 249,00 € 1 299,00 € -3,85% -50,00 € 512 Go 1 499,00 € 1 559,00 € -3,85% -60,00 €

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Evolution Différence 128 Go 1 229,00 € 1 329,00 € -7,52% -100,00 € 256 Go 1 359,00 € 1 459,00 € -6,85% -100,00 € 512 Go 1 609,00 € 1 719,00 € -6,40% -110,00 € 1 To 1 859,00 € 1 979,00 € -6,06% -120,00 €

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Evolution Différence 128 Go - 1 479,00 € 256 Go 1 479,00 € 1 609,00 € -8,08% -130,00 € 512 Go 1 729,00 € 1 869,00 € -7,49% -140,00 € 1 To 1 979,00 € 2 129,00 € -7,05% -150,00 €

L’objectif : sécuriser le chiffre d’affaires dans un contexte économique instable

Apple n’est cependant pas le seul acteur à revoir sa stratégie tarifaire. Le fabricant de voitures électriques, Tesla, a également pris la décision de baisser ses prix, dans une tentative d’augmenter son volume de ventes. Mais la question demeure : pourquoi ces deux géants technologiques vont-ils à contre-courant de la tendance générale du marché ?

La réponse pourrait être liée à la préoccupation croissante des consommateurs quant à leur pouvoir d’achat. Face à une inflation persistante et à une situation économique incertaine, les ménages sont de plus en plus prudents quant à leurs dépenses. Dans ce contexte, la baisse des prix pourrait être une stratégie pour sécuriser le chiffre d’affaires et minimiser les risques.

Pour Apple, dont l’iPhone est un produit phare, cette baisse pourrait viser à garantir une demande stable, voire à gagner des parts de marché en attirant des consommateurs plus sensibles au prix. L’objectif serait alors de s’assurer que le volume de ventes ne chute pas drastiquement dans une période où chaque achat compte pour les consommateurs.

