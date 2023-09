Le mieux équipé, le plus cher, le plus gros et le plus lourd. Voilà comment on pourrait résumer l'iPhone 15 Pro Max. Un smartphone de tous les superlatifs et le premier iPhone à intégrer un téléobjectif périscopique. On fait le point dans ce test complet.

Le meilleur des iPhone. Tout du moins est-ce là le projet d’Apple avec son iPhone 15 Pro Max. Le smartphone marque en effet une montée en gamme par rapport au Pro, ce qui est une nouveauté marquante par rapport aux années précédentes, en intégrant le zoom X5.

Apple iPhone 15 Pro Max Fiche technique

Modèle Apple iPhone 15 Pro Max Dimensions 15,99 cm x 7,67 cm x 8,3 mm Taille de l'écran 6,7 pouces Définition 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 460 ppp Technologie OLED SoC Apple A17 Pro Puce graphique Apple GPU Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Non Type de connecteur USB Type-C Poids 221 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit

Apple iPhone 15 Pro Max Design : léger pour un Pro Max

La première chose qui frappe avec l’iPhone 15 Pro Max, c’est son poids. Nous passons littéralement d’une brique l’année passée à un smartphone au poids « normal » de 221 g. C’est 19 g de moins que l’an passé, et laissez-moi vous dire que cela fait une vraie différence.

Une différence dans la poche, mais aussi en main. On a du mal à croire qu’un smartphone de cette taille puisse peser aussi peu, surtout comparé aux iPhone. Même par rapport à un Galaxy S23 Ultra, le résultat est bluffant, puisque ce dernier pèse tout de même 13 g de plus. Et 13 g, tous les jours, plusieurs heures par jour, cela se sent.

Cette prouesse est rendue possible par l’ajout d’un cadre en titane. Ce matériau, censé être plus résistant (même si nous avons quelques doutes puisque le 15 Pro résiste moins aux chutes que son prédécesseur), a surtout pour avantage d’être plus léger. Son contact est aussi moins froid, plus doux, il m’a semblé. L’iPhone 15 Pro gagne aussi en épaisseur en passant de 7,85 mm à 8,25 mm. Là-dessus, je n’ai pas senti de réelles différences, le téléphone étant moins lourd, on a même l’impression (fausse) qu’il est moins épais.

Les tranches, on l’a dit, sont donc en titane. Une conséquence de ce choix, apparemment anticipée de la part d’Apple, c’est que l’iPhone décolore légèrement en contact avec la graisse. Cela est particulièrement visible autour des boutons. En parlant de bouton, il accueille bien sûr le nouveau bouton action que l’on peut personnaliser (dont nous détaillerons les fonctionnalités dans la partie logiciel de ce test). Ce dernier est situé juste au-dessus des boutons volumes à gauche. En face, côté droit, on retrouve le bouton de verrouillage. Tout ce petit monde est assez bien placé lorsqu’on tient le téléphone de manière centrale. En revanche, posé dans le creux de la main, on a tendance à devoir se servir de sa deuxième main, gabarit oblige.

Intéressons-nous rapidement à la face avant. iPhone oblige, nous sommes face à une dalle parfaitement plate. Elle est percée par deux poinçons masqués par l’interface (même s’ils se remarquent en regardant un peu de biais). L’ensemble a franchement fière allure et l’absence de bords incurvés évite toute fausse manipulation. En outre, les bordures ont encore été affinées cette année, ce qui renforce encore l’immersion.

En face arrière, on distingue un touché doux sur le revêtement en verre mat choisi par Apple. Il est même un peu texturé au niveau du logo Apple et accroche la peau. Pourquoi pas ? Le bloc photo est bien présent, mais sur un smartphone de cette taille-là, on parvient à garder un minimum de stabilité lorsqu’il est posé dos contre la table. Tout autour du bloc, une légère pente s’est invitée et va faire la transition avec le reste du dos du smartphone. Un détail sympathique au toucher.

Côté protection, si l’iPhone ne possède pas le traditionnel Gorilla Glas auquel nous sommes habitués sur Android, le constructeur avance un « Ceramic Shield » de son cru. Il intègre en outre une certification IP 68 permettant d’atteindre jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum. Si tout cela est bien solide sur le papier, je vous conseille tout de même de mettre une coque : après seulement une journée d’utilisation du 15 Pro Max, j’avais déjà une petite rayure sur la tranche basse, juste en dessous de l’écran.

Apple iPhone 15 Pro Max Écran : excellent, mais pas sans faille

L’iPhone 15 Pro possède un Écran Super Retina XDR. Il s’agit d’une dalle Oled de 6,7 pouces de diagonale, avec une définition de 2 796 x 1 290 pixels à 460 ppp. La dalle est rafraichie en 120 Hz est compatible Dolby Vision.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un écran qui en met plein les yeux. On profite à plein de la taille confortable de l’écran, de sa fluidité, bref, c’est un bel écran comme il y en a des tas sur smartphone.

Intéressons-nous donc de plus près aux valeurs relevées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Sur le papier, le smartphone est capable de monter à 2000 nits. Nous avons mesuré plus et cela n’arrive pas souvent. Il est monté lors de notre test à 2219 nits.

Côté couleurs affichées, le smartphone n’est malheureusement pas capable d’afficher 100 % du DCI-P3 d’après nos mesures. Il monte en effet à 143 % du spectre sRGB, 96 % du DCI-P3 et 65 % du BT.2020. C’est un score honorable, mais pour un smartphone à 1500 euros, nous attendions mieux.

Heureusement, il se rattrape sur la précision de la colorimétrie : le delta E moyen monte à 3,8 lorsqu’on vise une valeur idéale de 3. La température de couleur moyenne, en désactivant True Tone, est de 6279K lorsqu’on vise 6500 K. Un peu trop froid donc.

Apple iPhone 15 Pro Max Logiciel : simplicité et fluidité, mais pas toujours sans complexité

Tous les iPhone 15 sont livrés avec la dernière version du système d’exploitation d’Apple, iOS 17. Nous avons rédigé un test complet d’iOS 17 si vous souhaitez un avis plus développé, dans lequel nous lui avons remis la note de 8/10. Voici ce qu’il faut en retenir en trois mots :

Design moderne, fluidité et nouveautés sympathiques ;

Sécurité et suivi logiciel au top ;

Complexité un peu inutile parfois, ergonomie pas toujours géniale.

On regrette plus spécifiquement, en tant qu’utilisateur Windows, de n’être pas parvenu à sortir des photos proprement sur un PC via son câble USB. Après une courte recherche, nous avons découvert qu’il fallait installer iTunes, pourtant complètement dépassé, pour se connecter à un PC. Ce n’est pas normal pour un produit à 1500 euros de batailler autant pour sortir des photos via un câble et il ne faut pas considérer cela comme normal parce qu’il s’agit d’Apple.

Bouton action et Dynamic Island

Les iPhone 15 Pro et Pro Max profitent d’une version d’iOS 17 légèrement revue par rapport aux autres gammes pour s’adapter à leur design. Ce sont en effet les seuls iPhone à posséder le bouton action.

Ce dernier fonctionne de manière excessivement simple : un appui prolongé et il déclenche une action. Il est en effet possible de personnaliser, depuis un sous-menu dans les réglages, l’action effectuée. Voici ce qui s’offre à vous :

Mode silence ;

Mode concentration ;

Appareil photo (permet de s’en servir comme déclencheur) ;

Lampe torche ;

Mémo vocal ;

Loupe ;

Raccourci ;

Accessibilité ;

Aucune action.

Personnellement, je m’en suis servi pour le mode concentration, mais je reste un peu sur ma faim. J’aurais aimé pouvoir activer des fonctionnalités avancées en cliquant plusieurs fois sur le bouton par exemple. Il y a fort à parier qu’il ne s’agisse que d’un début pour Apple et que le bouton action gagnera petit à petit des fonctionnalités.

L’autre fonctionnalité un peu spéciale sur cet iPhone 15 Pro Max est Dynamic Island, à savoir le double poinçon animé par l’interface de manière à laisser croire qu’il n’y en a qu’un seul, situé en haut de l’écran. L’ile dynamique est un peu moins exclusive puisque les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, mais aussi les iPhone 15 et 15 Plus en profitent.

J’ai trouvé cette fonctionnalité, une fois encore, assez accessoire. Sa plus grande utilité est de pouvoir conserver un raccourci d’une application utilisée en haut de l’écran, comme une app de musique, un minuteur ou une lampe.

Apple iPhone 15 Pro Max Photo : la polyvalence s’ouvre à l’iPhone

Voici la configuration photo de l’iPhone 15 Pro Max :

Objectif principal 48 Mpx : 24 mm, ouverture ƒ/1,78, système de stabilisation optique de l’image par dépla­cement du capteur ;

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120° ;

Téléobjectif 5x 12 Mpx : 120 mm, ouverture ƒ/2,8, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur 3D.

Les différentes focales

De base, le smartphone prend des photos en 24 Mpx. Il le fait du X1 au X2, ou plutôt du 24 mm au 48 mm. Si nous parlons ici en focale, c’est aussi parce qu’Apple a décidé d’employer ce vocabulaire aussi. N’importe quel smartphone moderne propose différents niveaux de zoom numérique, mais Apple a décidé d’encapsuler ces divers niveaux dans des distances focales. En partant du X1, 24 mm, on peut recliquer sur l’interface sur l’icône X1 et déclencher un 28 mm, puis recliquer et passer en 35 mm, ou X1, X 1,2 et X 1,5.

Si on ajoute à cela le X2 proposé par l’interface et le X5, qui pour le coup change d’optique, sans oublier le X 0,5 en ultra grand-angle, on arrive à un beau joujou qui permet d’attraper pas mal d’angles de vue sans bouger. Une fois encore, tous les smartphones avec un X1 et un X5 savent faire ça, mais Apple pousse à jouer avec. Voilà ce que cela peut donner sur une seule et même scène. Sympathique.

iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid

Grand-angle

Le module principal est sans aucun doute le plus capable de tous. Avec ses clichés en 24 Mpx, il vole clairement la vedette à tous les autres. Le piqué est très bon, la colorimétrie est moins jaunâtre que les années précédentes, la gestion du HDR est très bonne (même si certaines scènes sont un peu bouchées, notamment sur les clichés avec des immeubles).

Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max

Autre difficulté parfois rencontrée : en contrejour, avec un sujet pas évident à photographier, le smartphone a quelques difficultés. On remarque sur le troisième cliché, pris au X5, que c’est beaucoup plus réussi.

L’iPhone 15 Pro Max en contrejour sur un chat noir. Pas évident. L’iPhone 15 Pro Max en contrejour sur un chat noir. Pas évident. L’iPhone 15 Pro Max en contrejour sur un chat noir. Pas évident.

Ultra grand-angle

L’ultra grand angle est assez décevant. Il propose certes une belle cohérence colorimétrique avec les autres appareils photo, mais on regrette un manque de détails. On peut également avoir un côté un peu surexposé qui montre que la plage dynamique est moins bonne que sur les autres capteurs.

Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6)

Mode portrait et zoom x2

Il est donc possible de profiter d’une focale équivalent 48 mm (X2) sans perte en cropant dans le capteur principal de 48 mégapixels. Le X2 est d’ailleurs proposé par défaut dans l’interface.

Celui-ci est d’ailleurs la configuration par défaut du mode portrait, c’est pourquoi vous en trouverez plusieurs dans la galerie ci-dessous. On parvient à obtenir des clichés plutôt réussis et qui n’ont pas grand-chose à envier à une véritable optique.

X2 iPhone 15 Pro Max X2 iPhone 15 Pro Max X2 iPhone 15 Pro Max X2 iPhone 15 Pro Max X2 iPhone 15 Pro Max X2 iPhone 15 Pro Max X2 iPhone 15 Pro Max X2 iPhone 15 Pro Max

On l’a dit plus haut, désormais, n’importe quel capteur peut tirer parti du mode portrait. Lorsque vous capturez une photo, vous pouvez ajouter artificiellement un niveau de flou d’arrière plan. Voici ce que cela donne sans et avec.

X2 iPhone 15 Pro Max X2 iPhone 15 Pro Max

Zoom X5

L’iPhone 15 Pro Max intègre un téléobjectif périscopique X5. Cela lui permet d’aller chercher une focale de 120 mm. Son principal atout : pouvoir attraper des clichés de très loin, mais aussi des scènes plus étroites, avec un léger flou dû à la profondeur de champ.

X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

Il permet aussi d’attraper des scènes tout simplement éloignées de vous. On doit lui reconnaître un bon piqué, une bonne gestion des couleurs et de la plage dynamique. Apple n’a pas fait les choses à moitié et il va sans dire que son X5 est un vrai bonheur à utiliser au quotidien.

X5 iPhone 15 Pro Max. // Source : Frandroid X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

De nuit

De nuit l’iPhone 15 Pro Max s’en sort très très bien avec des éclairages nocturnes. Les couleurs sont chatoyantes, le mode portrait fonctionne parfaitement comme attendu, les détails sont au rendez-vous.

iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid

Dans des conditions plus difficiles, avec un éclairage moins soutenu, l’iPhone s’en sort un peu moins bien. Il peine faire disparaitre les lens flare et on perd beaucoup en détail.

iPhone 15 Pro Max nuit iPhone 15 Pro Max nuit iPhone 15 Pro Max nuit iPhone 15 Pro Max nuit iPhone 15 Pro Max nuit iPhone 15 Pro Max nuit iPhone 15 Pro Max nuit

Macro

Le mode macro de l’iPhone 15 Pro Max se déclenche automatiquement lorsqu’on approche très près l’appareil d’un objet. Celui-ci permet de s’autoriser des angles créatifs et de capter des détails amusants. On constate une certaine difficulté à maintenir le focus et un piqué par toujours incroyable. Cela reste de l’ordre du gadget.

X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

Selfie

En selfie, l’iPhone fait partie des très bons élèves. Le niveau de détail est au rendez-vous, sans aucun filtre lissant la peau de trop. C’est un bon équilibre. Les couleurs sont peut-être un peu ternes.

Vidéo

En vidéo, l’iPhone est une véritable référence. Nombreux sont les vidéastes à louer ses qualités tant sur la compression de l’image, la gestion de l’exposition, la balance des blancs.

Nouveauté cette année, l’iPhone est capable de tourner en ProRES 4K 60 FPS, mais seulement lorsqu’il est connecté à un SSD externe. Pour vous donner un aperçu du rendu, nous avons tourné une courte vidéo en ProRES 4K 30 FPS en X5. Le résultat parle de lui-même.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Le mode action, qui existait déjà, est toujours aussi impressionnant. Si sa définition est limitée à 2,8 K en 60 FPS, on peut tout de même profiter d’un zoom numérique X5 sur le capteur principal d’une stabilité étonnante. Sur cette vidéo ci-dessous, j’essayais de viser la fontaine tout en bougeant allègrement. Sans être digne d’un matériel professionnel, le résultat est très convaincant.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Apple iPhone 15 Pro Max Performances : il chauffe bien, mais il ne bronche pas

L’iPhone 15 Pro Max, et son petit frère l’iPhone 15 Pro, est équipé d’une nouvelle puce, contrairement aux iPhone 15 de base. Et cette année, Apple a décidé de renommer ses puces et d’abandonner le mot clé Bionic. Place à l’A17 Pro, tout simplement. Il est accompagné, dans le cas du Pro Max de 256 Go à 1 To de stockage.

Il s’agit d’une puce dotée de 6 cœurs CPU avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. Ajoutons à cela 6 cœurs GPu et 16 cœurs Neural Engine.

Modèle Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 AnTuTu 10 1523431 1 387 334 AnTuTu CPU 374317 354650 AnTuTu GPU 523543 439071 AnTuTu MEM 286364 278663 AnTuTu UX 339207 314950 3DMark Wild Life Extreme 3776 2965 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 23 FPS 17.8 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 53 / 43 FPS 58 / 39 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 56 / 100 FPS 60 / 93 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 209 FPS N/C Geekbench 6 Single-core 2960 2560 Geekbench 6 Multi-core 7556 6392 Geekbench 6 Compute 27368 22843

Avec une telle débauche de puissance, il va sans dire que la grande majorité des usages ne posent aucune difficulté. Au quotidien, l’iPhone 15 Pro Max est une horloge parfaitement huilée. Je me dois toutefois de vous signaler que la rumeur qui veut qu’un iPhone ne rame jamais est infondée : j’ai eu des petits bugs en ouvrant l’appareil photo par exemple, qui ne parvenait pas à m’afficher quoi que ce soit, comme s’il était plongé dans le noir. L’application Plans, équivalent de Maps, avait aussi tendance à laguer fortement.

Il faut aussi signaler une certaine chauffe dès qu’on lui demande des tâches importantes. La puce semble assez mal refroidie. Cela m’est arrivé en jeu, lorsque je partageais un lien iCloud ou en prenant des vidéos en boucle. Cela a même pu devenir un peu désagréable en jeu.

L’iPhone 15 Pro Max est aussi une véritable petite console. Branché sur un écran via un dock USB-C et connecté en Bluetooth avec une manette Dual Sense, j’ai pu jouer à Call of Duty mobile dans des conditions dignes d’une PS4. Si je n’ai pas pu répéter l’expérience sur Genshin Impact, j’ai toutefois été bluffé par la qualité d’affichage en tactile. 120 FPS, réglages poussés à fond, le tout avec très peu de ralentissement. Fou.

Apple iPhone 15 Pro Max Batterie : c’est pas mal, mais c’est aussi décevant

Apple ne communique pas la capacité des batteries de ses smartphones. Mais le site MySmartPrice affirme avoir mis la main sur ces valeurs. L’iPhone 15 Pro Max intègrerait 4422 mAh contre 4323 mAh sur l’iPhone 14 Pro Max. Pas de quoi changer fondamentalement les choses.

En autonomie, il ne s’avère ni impérial ni mauvais, il est juste correct. À savoir qu’il tient la journée sans broncher, mais ne peut pas aller chercher beaucoup plus loin que la journée et demie. Il n’empêche qu’il assure largement ce qu’on attend d’un smartphone en 2023 : je ne me suis que peu préoccupé de l’autonomie qu’il me restait en sa compagnie. J’étais toujours certain d’en avoir assez pour voir la journée passer, voire enchainer sur une soirée jusqu’au bout de la nuit sans me préoccuper de cela. C’est ce que l’on attend.

Étant donné que le téléphone pousse un peu pour se charger uniquement à 80 % pour préserver la batterie, je me suis amusé à tenter l’expérience. Lors d’une journée assez chargée, avec benchmarks, partie de jeu vidéo et écoute de musique en 4G, j’avais 49 % de batterie à 16h22 et 18 % à 23h. Même en 80 %, l’iPhone 15 Pro Max s’en sort donc bien.

La charge

Malheureusement, Apple ne communique pas la puissance de charge de ses iPhone. Ils précisent tout de même « Capacité de charge rapide : Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ avec un adaptateur 20 W ou plus. » Par curiosité, nous avons branché l’iPhone 15 Pro Max avec son câble officiel sur une batterie capable de fournir bien plus que cette puissance et affichant le nombre de watt sortant. Verdict : un plafond à 23 W en pic et une stabilisation entre 20 et 21 W.

Pour le test de charge, nous avons utilisé un chargeur Samsung PD 3.0 de 45 W. Voici nos résultats avec le smartphone partant de 8 % :

5 minutes : 17 % ;

10 minutes : 26 % ;

15 minutes : 34 % ;

30 minutes : 58 % ;

45 minutes : 75 % ;

60 minutes : 84 % ;

75 minutes : 92 %.

En charge sans fil, deux choix s’offrent à vous. MagSafe propose jusqu’à 15 W. En Qi, il faudra se contenter de 7,5 W.

Apple iPhone 15 Pro Max Audio : partition toujours bien maitrisée

J’ai l’impression de me répéter chaque année dans cette partie, mais l’iPhone 15 Pro Max est, comme l’iPhone 14 avant lui, comme l’iPhone 13 avant lui, une référence en matière de son. La plage sonore est large (autant qu’elle peut l’être sur un smartphone toutefois), on distingue bien les sons entre eux, la présence des basses est à noter, même si le mix est plutôt orienté vers les médiums et les aigus. En jeu ou pour regarder des vidéos, le confort est au rendez-vous et la stéréo joue bien son rôle.

Apple iPhone 15 Pro Max Réseaux et communications

Côté connectivité, l’iPhone 15 Pro Max marque une nouveauté importante : l’arrivée du Wi-Fi 6E et d’une puce Ultra Wideband de 2e génération. De quoi s’assurer que votre iPhone sera compatible ave les nouveautés qui se déploieront en la matière dans le futur.

Il s’agit en outre d’un smartphone 5G, pour sa version française uniquement en sub-6 GHz. Il intègre en outre le Bluetooth 5.3 et un GPS double fréquence L1+L5, ainsi qu’un support des autres constellations : GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC.

Apple iPhone 15 Pro Max Prix et date de sortie

L’iPhone 15 Pro Max est disponible à partir de 1 479 euros dans sa version 256 Go de stockage. Il passe ensuite à 1729 euros en 512 Go de stockage et 1979 euros en 1 To de stockage.

Quatre coloris sont proposés : gris, bleu, blanc et noir.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 Pro Max au meilleur prix ?