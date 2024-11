iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max : comment choisir le meilleur smartphone ?

À la sortie d’un nouveau modèle d’iPhone, quoi de plus naturel que de chercher à le comparer à son prédécesseur ? Dans ce nouveau comparatif, on vous aide à déterminer si l’iPhone 16 Pro Max est vraiment meilleur que l’iPhone 15 Pro Max.

Ouf, Apple n’a pas augmenté le prix de ses nouveaux iPhone cette année. Pourtant, l’iPhone 16 Pro Max se distingue de son devancier par quelques éléments qui auraient pu lui valoir une inflation tarifaire. Les deux modèles restent parmi les meilleurs smartphones du marché.

Cependant, quel iPhone choisir ? Pour répondre à cette question, nous avons décidé de comparer l’iPhone 16 Pro Max face à l’iPhone 15 Pro Max.

Les fiches techniques des iPhone 16 Pro Max et iPhone 15 Pro Max

Modèle Apple iPhone 16 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Max Dimensions 77,6 mm x 163 mm x 8,25 mm 159,9 mm x 76,7 mm x 8,3 mm Taille de l’écran 6,9 pouces 6,7 pouces Définition 2868 x 1320 pixels 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 460 ppp 460 ppp Technologie OLED OLED SoC Apple A18 Pro Apple A17 Pro Puce graphique Apple GPU Apple GPU Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 120 fps 4K Wi-fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Non Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Poids 227 g 221 g Couleurs Noir, Blanc, Rose, Gris Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Une différence de taille ?

Conceptuellement, le design de l’iPhone 16 Pro Max n’évolue qu’à la marge par rapport au 15 Pro Max. Au détail près qu’il s’agit du plus grand smartphone jamais imaginé par Apple.

Avec une diagonale qui atteint désormais 6,9″ contre 6,7″, il aurait sans mal été affublé du sobriquet de « phablette » une décennie plus tôt. Pour autant, pour quelqu’un qui a déjà l’habitude de l’encombrement d’un iPhone 15 Pro Max, la différence n’est pas exceptionnelle.

Apple a, en effet, surtout rogné sur les bordures de l’écran pour maximiser la surface d’affichage. Côté dimensions, c’est pratiquement du domaine de l’imperceptible. Mais, attention. S’il reste conçu en titane, l’iPhone 16 Pro Max reprend un peu de poids et se situe désormais à 227 grammes, contre 221 grammes pour le 15 Pro Max. Cela peut faire une petite différence pour les poignets fragiles.

Du reste, on retiendra l’apparition d’un nouveau vrai-faux bouton Camera Control sur le dernier modèle. Nous reviendrons sur celui-ci dans un chapitre ultérieur. Les deux smartphones sont superbement finis, protégés par un verre Ceramic Shield, et profitent d’une certification IP68.

iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

D’excellents écrans sur toute la ligne

Dimensions mises à part, les iPhone 16 Pro Max et 15 Pro Max sont pratiquement identiques en matière de caractéristiques. Même résolution, même fréquence adaptative atteignant 120 Hz, et même luminosité importante de 2200 nits au mieux.

Notre sonde a toutefois relevé quelques petites lacunes en termes de colorimétrie. En l’occurrence, il apparaît que l’iPhone 15 Pro Max est plus à l’aise avec une meilleure couverture des gamuts DCI-P3, sRGB et BT 2020. Quoi qu’il en soit, la justesse est de rigueur avec un delta E qui n’excède pas 3,8 dans les deux cas.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid L’iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Apple Intelligence ? Connais pas

L’iPhone 16 est le premier iPhone « conçu pour Apple Intelligence », répète à tue-tête la firme californienne. C’est super, mais ce n’est pas pour tout de suite. En tout cas par pour nous autres, pouilleux d’européens, qui devrons patienter jusqu’à un vague « avril 2025 » avant de pouvoir découvrir la première brique de fonctionnalités IA promise par Apple.

En attendant ? Eh bien, en attendant, nous voilà bien embêtés. Les iPhone 16 Pro Max et iPhone 15 Pro Max sont deux smartphones extrêmement similaires, côté logiciel. Ils tournent tous les deux sous iOS 18.1 (à l’heure où sont écrites ces lignes), et profitent des mêmes fonctionnalités — à quelques exceptions près.

Parmi lesdites exceptions, on citera une partie photo légèrement remaniée sur le dernier modèle ; avec des filtres remaniés offrant un meilleur contrôle sur les ombres et les hautes lumières. Une interface dédiée à la Commande de l’appareil photo (le nom français de Camera Control) est également au menu, et permet à qui parvient à l’utiliser correctement de procéder à quelques réglages à la volée pendant une prise de vue.

L’iPhone 16 Pro Max profite également de quelques atouts en vidéo, avec la nouvelle fonction Audio Mix, qui permet d’isoler la voix du sujet d’une vidéo. Des bonbons, d’aucuns diront des gadgets, qui ne pèsent pas très lourd dans la balance au moment de faire son choix entre les deux modèles. D’autant que, nous parlions d’Apple Intelligence plus haut, et il s’avère que les 15 Pro et 15 Pro Max auront, eux aussi, droit à une part du gâteau.

iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Toujours imbattables sur les performances

Apple ne se fiche pas du monde lorsqu’il annonce des progrès extraordinaires sur les performances. D’une année à l’autre, les puces A de la marque font des merveilles et placent la barre toujours plus haut. Sans aucune surprise, la A18 Pro des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max fait mieux que n’importe quelle autre.

Cela étant, l’iPhone 15 Pro Max reste un vrai cador, capable d’offrir des performances toujours capables de faire pâlir nombre de smartphones Android, même en 2024. Il faudra cependant rester attentif à une chauffe plus importante sur ce modèle, et à un throttling conséquent.

Modèle Apple iPhone 16 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Max AnTuTu 10 1751930 1523431 AnTuTu CPU 467686 374317 AnTuTu GPU 631318 523543 AnTuTu MEM 285812 286364 AnTuTu UX 367114 339207 3DMark Wild Life Extreme 4363 3776 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 26 FPS 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 59 / 55 FPS 53 / 43 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 116 FPS 56 / 100 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 275 FPS 60 / 209 FPS Geekbench 6 Single-core 3387 2960 Geekbench 6 Multi-core 8330 7556 Geekbench 6 Compute (Vulkan) N/C 27368 Voir plus de benchmarks

Deux photophones dans l’air du temps

Peu de changement cette année côté photo. Mise à part la possibilité de filmer en 4K à 120 images par seconde (ce qui est proprement impressionnant, d’autant plus en HDR), l’iPhone 16 Pro Max se distingue aussi par un capteur ultra grand-angle flambant neuf, de 48 mégapixels. Suffisant pour craquer ?

iPhone 16 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.8, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2.2, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, f/2.8, sensor-shift OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

iPhone 15 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.8, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.2, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, f/2.8, sensor-shift OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Nous n’avons pas grand-chose à dire, ou à redire, sur les prestations de l’un ou de l’autre au grand-angle. Le capteur 48 mégapixels inauguré l’an dernier reste tout à fait pertinent aujourd’hui. De belle taille, et agrémenté d’une optique à grande ouverture, il permet des prises de vue très détaillées dans n’importe quelle situation. Tout juste remarquera-t-on à l’usage une tendance prononcée pour la netteté qui dessert certains clichés. Parfois, le traitement veut trop en faire.

Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – grand-angle // Source : ElR – Frandroid

iPhone 15 Pro Max nuit // Source : Frandroid Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max

Le grand-angle, qui passe donc lui à 48 mégapixels sur l’iPhone 16 Pro Max, propose logiquement un niveau de détail plus élevé sur le dernier modèle. Encore que, très franchement, il faut avoir l’œil pour le déceler. Ne tournons pas autour du pot : la plupart des gens ne verront pas la différence. Cette optique, moins performante que le grand-angle, permettra surtout aux photographes amateurs de RAW de varier les prises de vue. Au quotidien, pour de simples souvenirs, l’iPhone 15 Pro Max reste largement suffisant.

Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – ultra grand-angle // Source : ElR – Frandroid

iPhone 15 Pro Max nuit Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Ultra grand angle iPhone 15 Pro Max (6) Cliché grand angle iPhone 15 Pro max

Enfin, le téléobjectif est identique entre les deux iPhone « concurrents ». Une optique qui continue de produire de très bons résultats, même si on aurait sans doute préféré que ce fut elle qui passe à 48 mégapixels. L’an prochain, sans doute.

Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x15 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x5 // Source : ElR – Frandroid

iPhone 15 Pro Max nuit X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

Dans l’ensemble, la partition photo est donc très correctement jouée par les deux smartphones. Techniquement parlant, l’iPhone 16 Pro Max a bien quelques petits avantages pour lui, mais insuffisants selon nous pour le préférer strictement à l’ancien modèle.

Une autonomie en (légère) hausse

L’iPhone 15 Pro Max était déjà excellent en autonomie, et son successeur est encore meilleur. L’iPhone 16 Pro Max permet de tenir deux jours sur batterie sans le moindre problème, et est même présenté par Apple comme l’iPhone le plus endurant jamais fabriqué par ses soins.

Selon vos usages, l’iPhone 15 Pro Max peut arriver au même résultat. Mais notez bien que sa tendance à la chauffe lors d’usages intensifs se paie assez cher du côté de l’autonomie. Plus responsable et raisonnable de ce côté-là, l’iPhone 16 Pro Max nous paraît mieux équipé au chapitre de l’endurance.

Côté recharge, en revanche, passez votre chemin — il n’y a rien à voir. Il vous faudra toujours compter environ 1h45 pour passer d’un téléphone éteint à un iPhone plein. Apple promet néanmoins 50% d’autonomie recouvrée en 30 minutes sur secteur.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

iPhone 16 Pro Max ou iPhone 15 Pro Max : lequel choisir ?

Si Apple ne déçoit pas vraiment avec sa nouvelle génération de smartphones, écrivons plutôt qu’il nous laisse dans l’expectative. Apple Intelligence est affiché partout, tout le temps… mais toujours indisponible. Par ailleurs, le 15 Pro Max pourra, lui aussi, en profiter (mais dans quelle mesure exactement ? On l’ignore).

Aussi, c’est évident, s’il vous faut le smartphone le plus pérenne et le mieux équipé sur tous les aspects, c’est bien vers l’iPhone 16 Pro Max qu’il faut se diriger. Plus performant, un peu plus polyvalent en photo (surtout en vidéo), il profite surtout d’une autonomie revue à la hausse et d’un écran aux bords affinés.

Ce qui ne disqualifie absolument pas l’iPhone 15 Pro Max qui, rappelons-le, peut désormais se trouver au même prix qu’un iPhone 16 Pro. D’après nous, les quelques nouveautés inaugurées cette année ne justifient pas forcément d’opter pour le dernier modèle. L’iPhone 15 Pro Max a encore de très beaux jours devant lui.