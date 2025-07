Orange déploie un forfait anti-cyberharcèlement : la protection que tous les parents attendaient

Avec une remise immédiate de 8 euros par mois, ce forfait pensé pour les moins de 18 ans combine appels illimités, 5 Go de data, et surtout un pack complet de sécurité numérique. Une offre sans engagement, idéale pour équiper un ado à la rentrée… ou en plein été.

Orange lance une série spéciale SaferPhone pensée exclusivement pour les mineurs. Pour 9,99 euros par mois au lieu de 17,99 euros, ce forfait mobile propose bien plus que 5 Go de data : il intègre des outils de contrôle parental avancés, un filtre anti-spam et une alerte anti-cyberharcèlement conçue par SafeBear.

Ce forfait Orange en bref :

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse et Andorre

5 Go de data (blocage automatique au-delà)

Contrôle parental complet avec coupure internet et filtrage de contenus

Détection de cyberharcèlement avec alerte dédiée

Anti-spam appels mobile inclus

Ce forfait est actuellement proposé à 9,99 euros par mois par Orange, sans engagement. L’offre est réservée aux mineurs de moins de 18 ans.

Un seul VPN. Des possibilités illimitées. Un streaming fluide où que vous soyez, une navigation ultra-rapide, un chiffrement avancé et un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants. Le tout sur 10 appareils en même temps.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Orange Orange Série Spéciale 5G

120 Go 14.99€ /mois 24.99€ 5€ de remise Découvrir Orange Série Spéciale 5G+

180 Go 41€ /mois ChatGPT+Netflix Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

170 Go 22.99€ /mois 34.99€ Pendant 6 mois Découvrir Tous les forfaits mobile

À qui s’adresse ce forfait ultra-sécurisé ?

La Série Spéciale SaferPhone cible clairement les enfants et adolescents, dès lors qu’ils ont besoin d’un premier téléphone avec connexion mobile. L’enveloppe data de 5 Go couvre largement les besoins classiques : navigation web, messagerie instantanée, quelques vidéos ou musiques en streaming léger. Mais surtout, l’accès à Internet est coupé automatiquement une fois le volume atteint, évitant toute dérive ou surf prolongé.

Les parents peuvent également opter pour une recharge de 35 Go pour 4 euros par mois, en option. Une manière simple d’adapter le forfait si les usages évoluent.

Un niveau de sécurité rarement vu sur un forfait mobile

Orange va plus loin qu’un simple contrôle parental : le pack SaferPhone inclut un service de détection du cyberharcèlement, développé avec SafeBear. Ce dispositif envoie des alertes en cas de comportement suspect détecté dans les messages ou applications. L’activation est gratuite pendant 12 mois sur demande. Passé ce délai, le service devient payant (10 euros/mois ou 48 euros/an).

Côté appels, un anti-spam bloque automatiquement les numéros jugés indésirables. Enfin, le contrôle parental autorise aussi la coupure complète d’Internet, en Wi-Fi comme en 4G, ou encore le blocage de sites ou applis spécifiques.

Tous ces services sont inclus sans surcoût pour les clients éligibles, sur demande et selon la compatibilité des appareils.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 10.99€ /mois 8,99 avec Fibre Découvrir Prixtel Forfait 5G

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir RED Forfait

300 Go Appels illimités 300 Go en France 33 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.