L’application indispensable contre les appels de démarchage profite d’une nouvelle fonction pratique

Orange Téléphone muscle son jeu : l’app vous dit maintenant qui sont les spammeurs.

Vous en avez marre des appels qui veulent vous vendre des panneaux solaires ou des assurances ? Bonne nouvelle : Orange Téléphone, l’application qui aide à filtrer les appels indésirables, vient de se doter d’une nouvelle fonctionnalité plutôt maligne.

Depuis avril 2025, l’application affiche le nom du spammeur qui tente de vous joindre. Pour rappel, cette application fonctionne quel que soit votre opérateur.

La lutte anti-spam

Avant, quand votre téléphone sonnait et que l’app Orange Téléphone vous signalait un « appel indésirable ». Était-ce un démarcheur pénible ou un appel important masqué par erreur ? Désormais, l’application va plus loin : elle vous donne un indice en affichant le nom du gêneur, comme « panneaux solaires » ou « offre télécom ». Cette info, elle la tire des signalements faits par d’autres utilisateurs, grâce à une immense base de données collaborative.

Côté technique, Orange s’appuie sur ses algorithmes et les retours des utilisateurs pour identifier ces numéros. Quand assez de gens signalent un numéro comme étant du spam, l’application le reconnaît et affiche son « identité ». Cela ne marche pas à tous les coups – il faut que le numéro soit déjà connu – mais quand ça fonctionne, c’est un vrai gain de tranquillité.

Ce que ça change (et les petits trucs à savoir)

Cette nouveauté s’ajoute aux options déjà bien pratiques de l’application. Par exemple, elle vous prévient toujours si un numéro est surtaxé – ces numéros qui peuvent vite faire grimper la facture si vous rappelez sans faire gaffe. Elle permet aussi de vérifier après coup si un appel manqué venait d’un spammeur, et bien sûr, de signaler vous-même les numéros qui vous embêtent. Bref, c’est une boîte à outils complète pour reprendre le contrôle de votre téléphone.

Mais attention, ça ne fonctionne aps de la même façon entre iOS et Android. Pour les utilisateurs d’iPhone : pour que la base de données reste à jour, il faut ouvrir l’application de temps en temps. Sur Android, ça se fait plus en automatique, mais sur iOS, Apple impose des restrictions qui obligent ce petit effort.

Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a l’option payante. Avec Orange Cybersecure (7 € par mois via l’app Orange et moi), l’application ne se contente pas de signaler les spams : elle les bloque carrément avant que votre téléphone ne sonne. Par contre, c’est réservé aux clients Orange. La version gratuite, elle, reste accessible à tous, même si vous êtes chez un autre opérateur, mais elle se limite à vous prévenir.

