WhatsApp teste une solution radicale contre les appels vidéos non désirés

WhatsApp travaillerait sur une fonctionnalité pour améliorer sensiblement votre vie privée lors des appels vidéo.

Imaginez les scènes : vous êtes en jogging ou pyjama, à peine réveillé ou de retour de soirée, et un membre de votre famille vous appelle en vidéo sur WhatsApp. Vous allez surement préférer rester en audio dans ces différentes situations, mais WhatsApp ne vous le permet pas.

Actuellement, tout appel vidéo sur l’application de messagerie de Meta active automatiquement votre caméra frontale pour que votre interlocuteur puisse vous voir. Et bien cela pourrait bientôt changer avec une fonctionnalité qu’on aurait aimé voir arriver plus tôt.

Désactivez votre caméra à l’avance sur les appels vidéos WhatsApp

Une fois n’est pas coutume, c’est le site Android Authority qui a la primeur de l’information. Après avoir épluché la dernière bêta de WhatsApp sur Android (version 2.25.7.3), ils ont ainsi pu afficher un tout nouveau bouton permettant de désactiver sa caméra frontale lors de la réception d’un appel vidéo.

Sur les captures d’écran partagées par le site, on peut ainsi voir qu’une fois pressé, le bouton pour répondre à l’appel change de nomenclature pour l’accepter « Sans vidéo ». Il sera alors toujours possible d’activer et désactiver votre caméra pendant l’appel comme bon vous semble.

La fonctionnalité aurait été aussi pensée comme protection contre des appels de « sextortion » en Inde. Des victimes auraient reçu des appels vidéos non sollicités contenant des images explicites, avant de recevoir une demande de rançon pour ne pas en diffuser les captures d’écran.

On ne sait pas encore quand cette mise à jour sera disponible pour le grand public, mais on imagine qu’elle ne saurait trop tarder.

