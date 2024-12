WhatsApp s’améliore pour Noël, avec quatre nouveautés intéressantes pour les appels de groupe

À l’occasion des fêtes, Meta annonce le déploiement d’une poignée de nouveautés pour WhatsApp. Au nombre de quatre, ces dernières enrichissent et améliorent les appels.

WhatsApp s’améliore encore grâce à une nouvelle mise à jour // Source : Frandroid

Plus de 2 milliards. C’est désormais le nombre d’appels passés chaque jour via WhatsApp, selon les estimations de Meta. Pour accompagner ces nouvelles pratiques, la firme déploie sur sa plateforme de messagerie instantanée et de VoIP des nouveautés de plus en plus axées sur les appels audio et vidéo (mais aussi sur les messages vocaux).

C’est le cas en cette fin de semaine, avec l’annonce d’une nouvelle mise à jour permettant le déploiement de quatre nouveautés, justement dédiées aux appels. Ces améliorations arrivent sur WhatsApp juste avant les fêtes de fin d’année… qui mettront à n’en point douter la plateforme à rude épreuve.

Un quatuor déployé juste avant Noël

Ces améliorations concernent en l’occurrence les appels audio et vidéo passés avec l’application WhatsApp pour iOS et Android, mais aussi au travers des applications Windows et macOS de la plateforme. En voici le détail :

Source : Meta

Sélection des participants à l’appel : cette fonction va vous permettre de sélectionner des personnes spécifiques lors du démarrage d’un appel à partir d’une discussion de groupe. L’idée ? Vous permettre de ne solliciter qu’une partie seulement des membres de cette discussion de groupe, pour les appeler eux… et pas les autres.

: cette fonction va vous permettre de sélectionner des personnes spécifiques lors du démarrage d’un appel à partir d’une discussion de groupe. L’idée ? Vous permettre de ne solliciter qu’une partie seulement des membres de cette discussion de groupe, pour les appeler eux… et pas les autres. Nouveaux effets pour les appels vidéo : WhatsApp propose désormais 10 nouveaux effets. Ils permettent de transformer les appels vidéos pour les rendre plus amusants

: WhatsApp propose désormais 10 nouveaux effets. Ils permettent de transformer les appels vidéos pour les rendre plus amusants Appels améliorés sur l’ordinateur : l’onglet Appels dans l’application de bureau WhatsApp a été réorganisé de manière à rendre plus facile d’accès ce dont vous avez besoin pour démarrer un appel, créer un lien d’appel, ou pour composer directement un numéro.

: l’onglet Appels dans l’application de bureau WhatsApp a été réorganisé de manière à rendre plus facile d’accès ce dont vous avez besoin pour démarrer un appel, créer un lien d’appel, ou pour composer directement un numéro. Appels vidéo de meilleure qualité : quel que soit l’appareil que vous utilisez (smartphone ou ordinateur) vos appels WhatsApp individuels ou de groupe sont désormais censés être plus fiables. Les appels vidéos disposent à présent — du moins selon Meta — d’une meilleure résolution et d’une image plus nette.