WhatsApp : un petit changement pour simplifier l’envoi de messages vocaux

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée de Meta, se dote d’une nouvelle fonctionnalité de réponse pour les accrocs aux vocaux.

Après avoir lancé une option pour les allergiques aux vocaux leur permettant de retranscrire ces notes, WhatsApp semble déployer une fonction à destination de ses utilisateurs les plus vocaux. Cette nouvelle option devrait leur permettre de répondre plus rapidement à leurs messages.

Gagner du temps

Selon WABetaInfo, cette nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans la version bêta 2.24.26.6 de l’application sur Android.

La nouvelle fonctionnalité de réponse aux messages vocaux de WhatsApp // Source : WABetaInfo

Comme on peut le voir sur la capture d’écran, lorsqu’un utilisateur recevra un message vocal, une icône de réponse rapide en forme de note vocale devrait apparaître à côté de celui-ci lors de sa lecture. Aujourd’hui, les utilisateurs voulant répondre à un message spécifique doivent balayer ledit message ou le sélectionner pour appuyer sur l’option répondre. Cette nouvelle fonctionnalité, en plus de faire gagner du temps à ses utilisateurs, leur permettra de ne pas perdre le fil.

Cette fonction n’est pour le moment disponible que pour « certains bêta-testeurs », les autres utilisateurs devront faire preuve de patience avant une communication plus officielle de WhatsApp et un déploiement plus général.

