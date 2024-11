Comment activer la transcription des messages vocaux sur WhatsApp ?

Ça y est, la fonctionnalité tant attendue est enfin arrivée. WhatsApp vous permet enfin de transcrire les messages audios sous forme de texte. Mais l’outil est désactivée par défaut.

Source : Meta

Si vous avez pris l’habitude de communiquer par textos, la récente mode des messages audios vous laisse peut-être de marbre, voir vous agace un petit peu. Bonne nouvelle, WhatsApp a une solution pour vous : la transcription texte des « vocaux ».

Attendue depuis au moins juillet dernier, cette fonctionnalité est enfin arrivée officiellement sur iOS et Android note Techcrunch. Elle permet de prendre connaissance du contenu d’un vocal sans avoir à le lancer. Pratique si vous êtes dans un environnement bruyant ou que vous n’avez pas de casque pour écouter vos messages en toute discrétion. Voici comment en profiter.

Pas (encore) de français sur Android

Avant de profiter de cette nouvelle fonctionnalité bien pratique, quelque petites précisions tout de même. Tout d’abord, comme WhatsApp le précise sur sa F.A.Q, « il est possible que les transcriptions de messages vocaux soient inexactes. » Les conditions d’enregistrement, la diction et tout un tas d’autres paramètres peuvent influencer sur la capacité de WhatsApp à décoder correctement les vocaux.

Ensuite, si WhatsApp a bien annoncé que la fonctionnalité allait arriver officiellement sur tous les téléphones équipés de la dernière version de l’app, il se peut que votre mobile n’y ait pas encore accès, même si le logiciel est à jour. Comme l’entreprise le précise, « les transcriptions seront déployées dans le monde entier au cours des semaines à venir ». Pas de panique donc si l’option n’apparaît pas tout de suite.

Source : Meta

Malheureusement, iOS et Android ne sont pas ici logés à la même enseigne. D’après WhatsApp, les utilisateurs et utilisatrices de téléphones Apple (sous iOS 16 ou supérieure) pourront profiter de la transcription en français (et en anglais, en allemand, en japonais, en coréen et moult autres langues), tandis que les internautes utilisant un mobile Android seront pour le moment limités à l’anglais, au portugais, à l’espagnol et au russe.

Pour celles et ceux qui ont déjà droit à la fonctionnalité, son utilisation est très simple. Premièrement, activez l’outil de transcription des messages au sein de WhatsApp. Pour ce faire :

Lancez WhatsApp

Accédez aux paramètres WhatsApp Sur Android, via les trois points verticaux en haut à droite Sur iOS, via l’onglet « Paramètres » en bas à droite

WhatsApp Ouvrez le menu « Discussions »

» Activez l’option « Transcriptions de messages vocaux »

» Choisissez la langue voulue Il se peut que WhatsApp vous demande alors de télécharger un dictionnaire pour la langue choisie.



Désormais, lorsque vous recevez un message vocal, l’outil de transcription sera disponible via un appui long sur ledit message en sélectionnant l’option « Transcrire ».

Quid de la vie privée ?

Bien conscient que les vocaux peuvent contenir des informations privées et personnelles, WhatsApp assure que la transcription des messages « est générée sur votre appareil », d’où la nécessité de télécharger un pack de dictionnaire avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité.

Pour aller plus loin

WhatsApp : comment créer un groupe (et le gérer) ?

La firme précise aussi que « vos messages vocaux personnels restent protégés par le chiffrement de bout en bout ». Tout le travail de transcription s’effectue sur l’appareil, avec la lenteur et la latence que cela peut créer, mais en préservant au maximum vos données.