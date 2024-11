Marre des spams par messages ? Google Messages vous permettra de dire stop aux messages promotionnels

Google semble travailler à une nouvelle fonction pour son application de messagerie. De quoi mettre fin bien plus simplement aux messages promotionnels reçus par le protocole RCS.

L’application Google Messages // Source : Frandroid

À l’heure du Black Friday, la plupart des commerçants lancent de nombreuses promotions et font tout pour vous le faire savoir. Les applications de messagerie et de SMS ne sont pas épargnées et il n’est pas rare, en cette période, de recevoir des messages vous invitant à découvrir de nouvelles offres.

Depuis quelque temps, Google permet même à certaines entreprises vérifiées d’utiliser directement Google Messages pour vous faire parvenir des offres en passant par le protocole RCS. Ces offres peuvent être d’autant plus invasives qu’elles n’ont pas été demandées.

Heureusement, comme l’a repéré le site Android Authority, la firme travaillerait à un moyen de mettre fin à ce démarchage. Dans la version bêta 20241125_04 de Google Messages, le site a pu activer une nouvelle fonctionnalité permettant de suggérer deux options aux utilisateurs destinataires de ces messages.

Une option pour mettre fin aux messages intempestifs

La première option consiste en un bouton « visiter » permettant d’accéder directement à l’offre communiquée.

Surtout, la seconde option suggère un bouton « stop » pour mettre fin directement au démarchage publicitaire. Une fois ce bouton activé, un message sera envoyé directement en RCS pour empêcher de nouveaux messages à l’avenir. Concrètement, ce bouton va en fait activer une option de désabonnement au fil publicitaire passant par le protocole RCS.

En cas de changement d’avis, il restera cependant possible d’envoyer un nouveau message pour recevoir à nouveau les futures offres de l’entreprise précédemment bloquée.

Pour l’heure, cette nouvelle fonction n’est proposée qu’en version bêta et nécessite d’être activée. On ignore encore quand Google compte la déployer à l’ensemble des utilisateurs.

