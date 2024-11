WhatsApp : cette nouvelle fonction vous permettra de savoir d’où viennent les photos qu’on vous envoie

Régulièrement, WhatsApp s’enrichit de nouvelles fonctionnalités, que ce soit pour simplifier la gestion des contacts, pour modifier les réactions par emoji ou pour simplifier l’interface.

La dernière nouveauté en date concerne les images transmises à travers la messagerie instantanée de Meta. En effet, comme le rapporte le site WABetaInfo, spécialisé dans l’actualité de l’application, la version bêta 2.24.21.31 de WhatsApp sur Android inaugure une nouvelle fonctionnalité de recherche d’image inversée.

Concrètement, le menu contextuel ouvert avec une image va maintenant donner accès à une fonction supplémentaire. En plus de la possibilité d’ouvrir l’image dans la galerie, de la configurer comme fond d’écran ou d’en faire un sticker, il est dorénavant possible de la rechercher sur Internet. Une option « rechercher sur le web » est en effet proposée.

Pour ce faire, WhatsApp va en fait s’appuyer sur la fonctionnalité de recherche d’image de Google, via Google Lens. L’image va ainsi être mise en ligne sur le service afin de pouvoir retrouver les différentes pages Web sur lesquelles elle a été partagée.

Cette fonction peut être pratique pour vérifier qu’un contact partage effectivement sa véritable photo et qu’il ne s’agit pas d’hameçonnage. Elle peut également avoir un intérêt dans le cadre des chaînes WhatsApp sur lesquelles certains peuvent partager des fake news avec des images qui ne sont pas correctement contextualisées.

Pour l’heure, la fonctionnalité n’est proposée que pour les utilisateurs inscrits au programme bêta de WhatsApp sur le Google Play Store. Elle devrait néanmoins s’élargir à davantage d’utilisateurs dans les prochaines semaines.

