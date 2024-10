WhatsApp veut rendre plus facile la sélection de vos réactions préférées

WhatsApp s’améliore continuellement avec de nouvelles fonctionnalités bien utiles. Aujourd’hui, ce sont les réactions qui obtiennent une mise à jour inspirée de ce qui se fait ailleurs.

Les émoticônes : une nouvelle linga franca au vocabulaire de plus en plus étoffé // Source : Domingo Alvarez E via Unsplash

Vous êtes plus 👌 que 👍 ? Plus 😱 que 😮 ? Ou encore plus 💓 que ❤️ ? Alors votre quotidien sur WhatsApp doit être plus compliqué que sur d’autres services de messagerie instantanée. En effet, l’application phare de Meta, maison mère de Facebook et Instagram, ne propose encore que quelques réactions par défaut, avant de nous laisser choisir parmi la liste complète des autres émoticônes disponibles. Une tâche qui peut s’avérer laborieuse, tant ces petits bonhommes et symboles se multiplient au fur et à mesure qu’ils deviennent la nouvelle lingua franca de l’humanité.

Heureusement, les choses devraient bientôt devenir plus faciles. Dans la dernière version bêta de WhatsApp (2.24.22.16) sur Android, nos confrères de WABetaInfo ont repéré quelques améliorations du côté du choix des réactions. Si les 👍, ❤️, 😂, 😮, 😢 et 🙏 sont toujours proposés par défaut, il est désormais possible de glisser vers la gauche pour afficher rapidement d’autres choix.

Ces derniers ne sont pas sélectionnés au hasard, puisqu’il s’agit des réactions récemment utilisées par l’utilisateur. Ainsi, si vous préférez utiliser le cœur violet plutôt que le cœur rouge classique, vous pourrez le choisir à nouveau plus facilement. Il en va de même si vous avez besoin de réagir à une série de messages avec un symbole bien particulier, par exemple.

WhatsApp affiche les dernières émoticônes utilisées dans des réactions // Source : WABetaInfo

Une application de messagerie qui se modernise à grande vitesse

Cette fonctionnalité n’est pas qu’une question de goût et de style. Elle est déjà testée et éprouvée depuis longtemps sur d’autres messageries telles que Discord, où les réactions peuvent jouer un rôle important pour interagir avec un groupe important de personnes. Alors que WhatsApp se veut de plus en plus comme un réseau social à part entière, un tel ajout est clairement une bonne idée.

D’ailleurs, dans cette même veine, Meta profite de cette nouvelle version pour ajouter une option de lecture automatique des vidéos pour les chaînes. Avec les contrôles de vitesse de lecture récemment ajoutés, cet aspect de l’application devient plus moderne et complet, de quoi attirer toujours plus ses très nombreux utilisateurs au-delà de l’onglet Discussions.