WhatsApp : comment deux nouvelles fonctions améliorent la lecture de vidéos

Meta déploie une mise à jour de son service phare de messagerie instantanée. Au programme de cette nouvelle version : le contrôle de la vitesse de lecture des vidéos et un mode Picture in Picture (PiP).

WhatsApp s’améliore encore grâce à une nouvelle mise à jour // Source : Frandroid

Ce n’est pas parce que WhatsApp est le service de messagerie instantanée le plus populaire au monde qu’il peut se reposer sur ses lauriers. L’application ne cesse de s’améliorer, que ce soit au niveau de l’intelligence artificielle, de son interface ou de ses fonctionnalités. C’est sur ce dernier point que Meta vient d’apporter des changements si pratiques qu’on se demande pourquoi ils n’étaient pas déjà disponibles.

Selon WABetaInfo, la version 24.20.78 de WhatsApp pour iOS ajoute de nouvelles options au lecteur vidéo. Les utilisateurs pourront désormais modifier la vitesse de toute vidéo partagée dans les conversations ou les chaînes.

La fonctionnalité est accessible depuis la barre de lecture, et seuls trois réglages sont actuellement disponibles : Normal, Rapide (x 1,5) et Plus rapide (x 2). Il reste à voir si des options de ralentissement apparaîtront à l’avenir.

Des nouveautés bienvenues, mais qui ne sont pour l’instant disponibles que sur iOS

Cette nouvelle version introduit également un mode Picture in Picture (PiP), qui transforme le lecteur vidéo en une fenêtre volante qui peut être redimensionnée et placée n’importe où sur l’écran en fonction des besoins de l’utilisateur. Celui-ci peut alors continuer à naviguer sur WhatsApp ou toute autre application, sans avoir à interrompre la lecture.

Meta a bien fait les choses, puisque ce mode PiP permet d’accéder aux différents paramètres normalement accessibles depuis le lecteur vidéo de base de WhatsApp. De quoi faciliter la prise de notes et, surtout, plaire aux adeptes du multitâche.

Pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, il faudra passer par la case mise à jour de l’application WhatsApp. Si vous n’y avez toujours pas accès, pas de panique : le déploiement de la version qui nous concerne ici peut prendre de quelques jours à quelques semaines.

Pour ce qui est de la mouture pour Android, il n’y a pas encore de mode PiP ou de paramètres de vitesse de lecture à l’horizon. Meta a toutefois l’habitude de diffuser les mises à jour de WhatsApp sur les deux plateformes mobiles en même temps, il faudra donc faire preuve d’un peu de patience.