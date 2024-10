WhatsApp se rapproche encore plus d’un réseau social avec cette mise à jour

WhatsApp veut vraiment que vous utilisiez ses stories (Statuts) avec une mise à jour apportent deux fonctionnalités déjà présentes sur Facebook et Instagram.

WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire au monde avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs à travers le monde. Meta ne cesse d’enrichir le service avec des mises à jour d’interface et de fonctionnalités, comme l’arrivée des filtres vidéos, des thèmes par défaut et même de l’IA Copilot.

Avec cette dernière mise à jour, WhatsApp offre à ses statuts des fonctionnalités proches des stories de Facebook et Instagram, rapprochant toujours plus l’application d’un réseau social.

WhatsApp Télécharger gratuitement

Mentions privées et J’aime dans les statuts WhatsApp

Dans un article sur son blog officiel, WhatsApp a annoncé l’arrivée de fonctionnalités maintenant évidentes pour tous les utilisateurs postant régulièrement des stories : les J’aime et les mentions privées.

Il est maintenant possible d’envoyer un J’aime sur un statut WhatsApp qui fonctionne de la même manière qu’Instagram. Il suffit de cliquer sur le cœur vert pour que la personne soit notifiée dans la liste de celles et ceux qui ont vu son statut.

WhatsApp

Les mentions privées permettent sans surprise de mentionner un autre utilisateur sans pour autant l’afficher dans votre statut. La personne concernée pourra alors la repartager facilement, comme c’est déjà le cas sur Facebook et Instagram. À noter que les mentions privées existent aussi sur Instagram, mais doivent être ajoutées après la publication d’une story, via l’option Ajouter des mentions.

Cela suffira-t-il à vous faire poster des statuts sur WhatsApp ? Rien n’est moins sûr, la fonctionnalité semble populaire aux États-Unis, mais doit encore faire son trou en France. C’est avec ce genre de mise à jour que Meta espère développer la dimension réseau social de WhatsApp.

Cette mise à jour est en cours de déploiement pour le monde entier. WhatsApp annonce d’ailleurs que de nouvelles fonctionnalités pour les onglets Statut et Actus devraient être dévoilées ces prochains mois.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !