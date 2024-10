Copilot débarque sur WhatsApp, on vous montre comment l’activer

Copilot, l’intelligence artificielle de Microsoft, se fait une place sur WhatsApp dans le cadre de sa refonte. On vous montre comment l’installer.

Le logo de Copilot // Source : Microsoft

Dans le cadre d’un très gros projet de refonte, Copilot, l’intelligence artificielle de Microsoft s’ouvre à de nouveaux formats et débarque sur WhatsApp. Une arrivée en discrétion qui reste à parfaire.

Un chatbot qui a du mal

On apprend via The Verge, l’arrivée de Copilot sur WhatsApp et le moins que l’on puisse dire c’est que l’intelligence artificielle patine. Sur son site internet, Microsoft indique qu’il est possible de converser avec naturellement. Nous avons essayé d’échanger sur quelques sujets avec elle.

Pour le moment, il semblerait que l’IA soit calibrée pour répondre en anglais. Si on lui demande, elle basculera en français, mais pourra parfois revenir à l’anglais sans intervention de notre part. Sur des sujets sensibles comme les élections présidentielles, l’IA préfère botter en touche, renvoyant vers des sources plus officielles.

On note également que pour la plupart des requêtes, l’IA indique les sources qu’elle utilise pour transmettre ses réponses. Ce qui est appréciable et permet d’effectuer une vérification en cas de doute.

Vous pouvez répéter la question ?

Point intéressant, Microsoft indique que Copilot est capable de générer des images à partir du chatbot. Là encore, les résultats sont là sans pour autant être des plus précis. Il faut de temps en temps s’y reprendre à plusieurs fois avant que l’IA accède à votre requête. Sans quoi celle-ci peut simplement vous laisser en « vu ».

Si vous souhaitez l’essayer, il suffit de vous rendre sur leur site internet et scanner leur QR code qui vous renverra vers WhatsApp.

