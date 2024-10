Plus intelligent et humain : les 5 nouveautés de Microsoft Copilot pour concurrencer ChatGPT

Microsoft vient d’annoncer une mise à jour d’envergure pour Copilot pour rendre son IA plus intelligente et accessible à tous les utilisateurs.

Microsoft

Après un lancement officiel en grande pompe en juin dernier, Copilot aborde la seconde phase de son existence avec la prochaine mise à jour de Windows 11, nom de code 24H2.

Microsoft dévoile une mise à jour d’envergure pour ce qu’elle souhaite être « Un compagnon IA pour tout le monde ». La firme veut vraiment faire de Copilot l’assistant intelligent par excellence avec qui les utilisateurs interagiront quotidiennement, ou presque.

Les nouveautés de Copilot sur mobile et desktop

Microsoft a annoncé une série de mises à jour pour Copilot concernant à la fois ses versions mobiles, web et desktop. Voici les nouveautés.

Copilot Voice, pour des interactions plus naturelles

L’interaction vocale était LA fonctionnalité qui manquait à Copilot jusqu’à maintenant. Il sera bientôt possible de converser avec l’assistant pour recevoir des réponses plus naturelles, avec la possibilité de choisir entre quatre voix différentes.

Microsoft

Copilot Daily, un résumé d’actus pour votre morning routine

Avec Copilot Daily, Microsoft veut vous offrir une sorte de mini podcast personnalisé qui regroupe les principales informations et actualités de la veille.

Microsoft

À la manière d’un journal radio, Copilot Daily vous listera d’abord les gros titres avant d’aller plus loin au sein de segments dédiés. Le contenu est tiré de sources comme Reuters, Financial Times ou encore Politico avec d’autres partenaires médias prévus au fur et à mesure.

Think Deeper, pour des requêtes plus complexes

Votre question à Copilot peut parfois s’avérer complexe et contenir une série de variables qu’il est utile de mentionner. Comme par exemple lorsque vous planifiez un voyage ou un repas pour plusieurs personnes, vous pourrez ainsi préciser les différents profils à Copilot afin qu’il vous donne une réponse précise en fonction de tous vos critères.

Microsoft

Think Deeper est aussi adapté aux problèmes mathématiques ou de logiques complexes ainsi qu’à des requêtes avancées basées sur du code.

Copilot Vision, votre assistant sur le web

Microsoft a aussi présenté Copilot Vision, une version de son compagnon IA directement intégré à son navigateur Edge. Concrètement, Copilot Vision voit tout ce que vous voyez ou entendez lors de votre navigation (image et texte) et peut ainsi répondre à vos requêtes en temps réel.

Microsoft

Vous pouvez ainsi demander des conseils sur les différents produits présents à l’écran selon vos goûts, comme des films ou même de la décoration. Copilot Vision peut aussi aider les utilisateurs lors de leurs recherches et ainsi converser avec eux sur le contenu de la page affichée à l’écran.

Tout comme pour Recall, Microsoft veut rassurer sur la sécurité et la confidentialité d’une telle fonctionnalité. Ainsi, l’utilisateur devra valider la mise en marche de Copilot Vision à chaque lancement. Une liste limitée de sites populaires sera disponible dans un premier temps et aucun contenu sensible ou protégé par un paywall ne sera pris en compte.

Nouveau design pour l’application mobile Copilot

Pour marquer le coup de cette mise à jour d’envergure, l’application mobile de Copilot s’offre un nouveau design sur Android et iOS.

Microsoft

Plus minimaliste, elle offre aussi des réponses plus courtes pour favoriser un ton conversationnel.

Des fonctionnalités qui se feront attendre

Comme d’habitude avec les services IA, ces nouveautés ne seront pas déployées pour tout le monde au même moment, il existe certaines subtilités.

Copilot Voice sera disponible dès le 1er octobre dans les pays anglophones que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. D’autres pays et langages seront disponibles prochainement.

Copilot Daily est disponible dès le 1er octobre aux États-Unis et au Royaume-Uni avec d’autres pays prévus dans les prochains mois.

Copilot Vision et Think Deeper font partie des Copilot Labs, des expériences encore en test qui seront à disposition des abonnés Copilot Pro. Vision ne sera disponible qu’aux États-Unis dans un premier temps et Think Deeper dans les autres pays anglophones cités plus haut.