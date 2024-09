Après la polémique, Windows Recall renaît de ses cendres dans une version plus sécurisée

Microsoft relance Recall renait après une sortie ratée en mai dernier. L’outil qui se souvient de tout sur votre ordinateur sera désormais plus sécurisé pour les utilisateurs.

Source : Microsoft

En mai dernier, lors du lancement en grande pompe de Copilot et des premiers PC IA, Microsoft a dévoilé Recall, un outil puissant qui se souvient de tout ce que vous avez pu faire sur votre PC.

Si la capacité de retrouver n’importe quel élément que vous avez pu consulter sur votre PC était prometteuse, Microsoft a cependant été sous le feu des critiques sur la confidentialité de son outil.

Recall n’a finalement pas été lancé en même temps que la première vague de PC Copilot+, un retour en cuisine qui impliquait une future mise à jour pour répondre aux nombreuses critiques. Ce moment est enfin arrivé : Microsoft dévoile de nouvelles mesures de sécurité pour Recall.

Identification biométrique et filtres personnalisés

Microsoft relance Recall après avoir écouté les nombreuses critiques qui ont « souligné la nécessité d’ajouter des couches de sécurité par défaut ». Plusieurs fonctions de protection ont été implémentées dans cette nouvelle version.

Recall vous permet de chercher // Source : Microsoft

Premièrement, Windows Recall reste optionnel et ne s’activera qu’après l’aval de l’utilisateur. Il est désormais nécessaire de s’authentifier biométriquement via Windows Hello pour utiliser et lancer Windows Recall. Cette authentification sera demandée à chaque lancement.

Microsoft

Microsoft assure désormais que les informations ainsi que les sites web sensibles ne seront pas capturés dans les instantanés de Recall. On parle ici de contenus et sites comme des numéros de carte bancaire, mots de passe ou encore numéro d’identité.

Recall détectera automatiquement la présence de ces informations sensibles à l’écran afin de les exclure du moindre instantané qu’il pourra capturer.

Microsoft

Ces deux fonctionnalités sont couplées aux protections déjà en place pour l’outil, à savoir :

La possibilité d’ajouter des filtres personnalisés pour les applications et sites à exclure des captures de Recall. Ces filtres sont compatibles avec la plupart des navigateurs (Edge, Chrome, Firefox, Opera)

Les instantanés seront stockés localement et un menu permettra de les supprimer individuellement, en totalité ou seulement ceux d’une période donnée (dernière heure, jour, semaine, mois).

Disponibilité à partir d’octobre

Cette nouvelle version de Recall sera tout d’abord déployée auprès des membres Windows Insiders utilisant des PC Copilot+ sur architecture ARM. Les utilisateurs Windows Insiders disposant des dernières architectures Intel (Core Ultra 200V) et AMD (Ryzen AI 300) pourront tester cette nouvelle version à partir de novembre.

Le déploiement plus global se fera suite aux retours des utilisateurs. On imagine que Microsoft va prendre son temps vu le début chaotique de Recall auprès du public.