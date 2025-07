Les salariés européens, premières victimes des licenciements massifs chez Xbox

La 4e vague de licenciement chez Xbox prend forme et touche d’abord les salariés européens du groupe.

Microsoft est passé en 2026. Depuis le 1er juillet, le géant de l’informatique a entammé son nouvel exercice fiscal et procède à une réorganisation de ses activités.

Si l’on peut s’attendre à des milliers de nouveaux licenciements à l’échelle du groupe, c’est l’activité Gaming lié à Xbox qui semble particulièrement touché. Le groupe procède à la 4e vague de licenciements en l’espace de 18 mois.

King parmis les plus touchés

Comme l’indique Bloomberg, Microsoft semble avoir particulièrement visé ses salariés européens pour le moment. On peut notamment lire que le studio barcelonais King, connu pour le développement de Candy Crush Saga, perdrait 10% de ses effectifs, soit 200 emplois.

Toujours d’après Microsoft, des antennes européennes de Zenimax Bethesda seraient également touchées. Bethesda France avait fermé ses portes au printemps 2024. The Verge indiquait il y a quelques jours que l’activité de Xbox en Europe Central serait particulièrement touché, au point où Xbox comme entité pourrait disparaitre de certaines régions.

Ces deux pôles, Bethesda et King, sont issues des rachats massifs opérés par Microsoft dans le jeu vidéo depuis 2018. La firme a acquis des licences juteuses comme Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Doom, ou encore The Elder Scrolls, mais semble de moins en moins interessé par les personnes capables de créer de nouveaux épisodes dans ces univers.

En Europe plus particulièrement, Microsoft restructure petit à petit son activité dans le jeu vidéo. En 2023, la présidente de Xbox France Ina Gelbert a été remplacé par Cédric Mimouni, mais ce dernier a un rôle bien plus large à l’échelle européenne « Director, EMEA Games and Content Category ».