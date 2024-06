Microsoft repousse la sortie de son outil d’IA polémique « Recall »

Microsoft s’est pris les pieds dans le tapis dans les grandes largeurs avec l’annonce de son outil Recall. Après d’importantes critiques sur la sécurité de la fonctionnalité, l’entreprise a décidé d’en repousser la sortie.

Sale temps pour Recall. D’abord pointé du doigt en raison des risques que la fonctionnalité faisait courir pour la vie privée, Recall est passée de fonctionnalité star du nouveau Windows 11 à outil optionnel enterré dans les paramètres de l’OS. Et pour ne rien arranger, Microsoft a annoncé que l’outil ne sortirait pas cette semaine pour accompagner la sortie des premiers PC Copilot+ comme prévu.

Dans un billet de blog repéré par The Verge, l’entreprise explique en effet que Recall sera d’abord testé sur les versions bêta du système (au sein du programme Windows Insider), avant d’arriver dans les mains du grand public sur les PC Copilot+ éligibles. En somme, la sortie « officielle » de Recall va prendre du retard, suspendu à la même phase de test que toutes les autres fonctionnalités Windows. Et quand elle arrivera elle sera désactivée par défaut. De quoi mettre du plomb dans l’aile des promesses de productivité de Microsoft.

Des problèmes de cybersécurité en cascade

« Nous ajustons le calendrier de lancement de Recall afin de tirer parti de l’expertise de la communauté Windows Insider et de nous assurer que ce service répond à nos exigences en matière de qualité et de sécurité », indique un cadre de Microsoft sur le site de la marque. La raison invoquée est bien évidemment de fournir l’expérience la plus « sécurisée et digne de confiance » possible. Une manière de montrer que Microsoft a intégré les critiques adressées à son outil.

Il faut dire que l’entreprise tout entière est actuellement critiquée pour son manque de responsabilité dans le domaine de la cybersécurité. Brad Smith, président de Microsoft, a été interrogé par le Congrès américain le 13 juin en raison d’un manque de réactivité de l’entreprise pour contrer des cyberattaques venant de Chine et de Russie. Afin de montrer patte blanche, le responsable a donc promis que la sécurité de ses systèmes « aura toujours la priorité face aux travaux de l’entreprise sur l’IA ». Satya Nadella, PDG, a même envoyé un mail à ses équipes précisant que « si vous devez faire un choix entre la sécurité et une autre priorité, choisissez toujours la sécurité ».

Dans ce contexte difficile de lancer Recall comme si de rien n’était. Celles et ceux qui souhaitent malgré tout tester l’outil doivent s’inscrire au programme bêta et avoir un certifié PC Copilot+. La fonctionnalité est pour le moment exclusive au PC sous puce Snapdragon Elite dont les premiers exemplaires ne devraient plus tarder à sortir.