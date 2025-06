Windows Update poursuit sa mutation : ce que ça veut dire pour votre PC

Microsoft continue de faire évoluer le processus de déploiement des mises à jour et pilotes sous Windows 11. On apprend cette semaine que la firme débarrasse désormais Windows Update des anciens drivers « Legacy ».

Windows Update poursuit sa mue // Source : Microsoft

La manière dont les mises à jour et les pilotes sont diffusés sur Windows 11 évolue depuis quelques mois, parallèlement à une refonte progressive de Windows Update, qui se veut plus central dans l’écosystème logiciel de Microsoft.

Après avoir mis au placard les Windows Metadata and Internet Services (WMIS), et avoir abrogé son processus de signature des pilotes en pré-production, Microsoft franchit une nouvelle étape en informant ses partenaires qu’il allait à présent se débarrasser des anciens pilotes dans Windows Update. Ceux que l’on surnomme souvent les pilotes « Legacy ».

Une décision stratégique, mais pour quoi faire au juste ?

Comme le fait valoir Neowin, cette décision est décrite comme étant « stratégique » pour Microsoft, qui souhaite visiblement faire le ménage dans les drivers proposés sur Windows Update. Cette nouvelle étape de suppression des pilotes Legacy vise notamment à améliorer la sécurité et gommer certains problèmes de compatibilité pouvant être rencontrés, avec ces derniers, sous Windows 11.

Dans l’immédiat, Microsoft explique que cette mesure ne vise que les pilotes ayant déjà des remplaçants modernes sous Windows Update. La firme veut ainsi procéder de manière méthodique pour éviter de supprimer des pilotes, certes anciens, mais qui pourraient être encore utiles.

Satya Nadella, dirigeant de Microsoft lors de la Build 2025, pour illustration // Source : Microsoft

Dans le détail, Microsoft procédera notamment à la suppression de certains segments de son Hardware Development Center, mais l’on apprend que les éditeurs et développeurs pourront demander de republier un driver dans le cas d’une suppression inopportune.

Cette republication pourra être validée ou non par Microsoft, qui accordera en outre une période de 6 mois à ses partenaires pour qu’ils lui fassent part, au cas par cas, d’éventuelles préoccupations. Passé ce délai, et sans intervention de leur part, les pilotes Legacy ciblés par la mesure de suppression… seront définitivement retirés de Windows Update.

Par la suite, Microsoft prévoit en outre d’élargir la portée de ces suppressions de pilotes redondants. Mais toujours en concertation avec ses partenaires, et avec un souci de transparence, lit-on.

L’objectif final est de parvenir à un Windows Update plus allégé, et plus agile, mais aussi d’améliorer sécurité de Windows, et de proposer un ensemble optimisé et cohérent de pilotes aux utilisateurs finaux.