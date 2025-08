Ce puissant laptop gaming sous RTX 5070 voit grand avec son écran de 18 pouces et il y a 400 € de réduction à la clé

Le MSI Crosshair 18 HX combine puissance brute et format XXL avec un écran de 18 pouces. Idéal pour les gamers nomades qui ne veulent faire aucun compromis. Une réduction chez Boulanger le fait passer de 2 699 euros à 2 299 euros.

Dans l’univers du gaming portable, le format 15 ou 16 pouces a fait la loi. MSI change la donne avec le Crosshair 18 HX AI, un monstre de puissance qui embarque un écran de 18 pouces, une RTX 5070 et le dernier Intel Core Ultra 9. Autrement dit, un PC portable capable d’écraser n’importe quel AAA ou de faire tourner vos outils de création les plus lourds. Le tout, dans un châssis taillé pour encaisser les heures de jeu. Boulanger lance une remise de 400 euros sur ce laptop pour gamer.

Les bons points du MSI Crosshair 18 HX AI 2XWGKG-010FR

Un Ă©cran IPS 18 pouces, 240 Hz

Une config qui claque Core Ultra 9, RTX 5070, 32 Go de RAM

Un stockage gourmand de 1 To en SSD

Au lieu de 2 699 euros, le MSI Crosshair 18 HX AI 2XWGKG-010FR est aujourd’hui disponible en promotion Ă 2 299 euros sur Boulanger.

Un écran géant pour ne rien rater

Le Crosshair 18 HX n’est pas un simple laptop gaming : c’est une station de jeu mobile. Son Ă©cran de 18 pouces apporte un confort rare dans cette catĂ©gorie. Plus large qu’un 17″, plus immersif qu’un 16″, il donne Ă la fois de la profondeur aux jeux et de l’espace aux logiciels crĂ©atifs. CouplĂ©e Ă la puissance graphique de la RTX 5070, l’expĂ©rience visuelle passe un cap.

Le châssis, bien que massif, reste relativement fin au vu de la diagonale. MSI joue ici la carte du PC transportable parfait pour ceux qui naviguent entre leur bureau, leur salon ou un studio sans sacrifier les performances.

Côté résolution et colorimétrie, la dalle IPS s’annonce calibrée pour les gamers comme pour les pros de l’image. On retrouve un taux de rafraîchissement de 240 Hz et des noirs profonds, parfaits pour la vidéo ou les jeux sombres même sans OLED.

Des entrailles taillées pour durer

Sous le capot, le Crosshair embarque un Intel Core Ultra 9 275HX, épaulé par 32 Go de RAM. Une configuration qui parle autant aux streamers, monteurs ou développeurs qu’aux gamers. La RTX 5070 assure le show graphique avec le support du ray tracing, du DLSS 3 et d’une compatibilité parfaite avec les moteurs récents.

Le SSD de 1 To garantit des chargements ultra-rapides et une belle capacité de stockage dès la sortie de boîte. Et pour les plus gourmands, la RAM comme le SSD sont évolutifs. Le système de refroidissement, lui, assure la stabilité en plein combat, avec des ventilateurs bien calibrés et des aérations optimisées.

Enfin, MSI n’a pas oublié les détails qui comptent : clavier RGB, ports en pagaille (dont USB-C, HDMI, RJ45), et une connectivité complète pour ne jamais manquer de rien.

