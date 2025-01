eBike Flow : voici comment Bosch a réussi à connecter intelligemment les vélos électriques

Si les voitures embarquent depuis des années un écran capable d’afficher une carte ou des informations utiles, pourquoi un vélo n’en serait pas capable ? Bosch a tout simplement poussé l’idée jusqu’au bout avec eBike Flow, une application mobile qui transforme votre vélo électrique en véhicule connecté.

L’application eBike Flow affichée sur un écran de smartphone.

Un vélo électrique, ce n’est pas uniquement un moteur dans le pédalier et un écran qui affiche la vitesse. C’est aussi un véhicule bourré d’électronique, capable de collecter des données, de suivre sa position en temps réel ou de s’interfacer avec un smartphone.

Alors pourquoi ne pas permettre à l’utilisateur d’en tirer le meilleur parti ? C’est ce qu’a fait Bosch avec son application eBike Flow (disponible sur Android et iOS) : une application capable de rendre votre vélo plus intelligent et de le sécuriser, d’afficher des données cartographiques, voire de modifier les réglages d’assistance moteur.

Qu’est-ce que l’application eBike Flow ?

L’application mobile eBike Flow permet d’exploiter pleinement les fonctionnalités des vélos électriques équipés du Système Intelligent de Bosch. La liste complète des vélos compatibles est disponible sur le site officiel de Bosch. Frandroid a également écrit un dossier complet dédié au Bosch Smart System.

Pour fonctionner, eBike Flow nécessite de créer un compte Bosch (gratuit) et d’activer le Bluetooth et la localisation sur le téléphone. Une fois ces étapes passées, il suffit ensuite de s’approcher du vélo et de l’allumer, puis, depuis l’écran d’accueil de l’application, de sélectionner l’option pour connecter un nouveau vélo. L’application détecte alors automatiquement le VAE via le Bluetooth.

Une fois connectée, l’application synchronise les paramètres du vélo. Elle permet alors d’accéder aux différentes fonctionnalités comme la navigation, la personnalisation du vélo ou les mises à jour logicielles de l’électronique embarqué.

Une application pour mieux sécuriser son vélo

Si l’on n’avait qu’une seule raison de vous conseiller d’installer l’application eBike Flow, c’est parce qu’elle est capable de transformer votre smartphone en véritable clé numérique. Il s’agit de la fonction eBike Lock, disponible gratuitement dans l’application.

L’application eBike Flow permet de verrouiller ou déverrouiller l’assistance électrique de son vélo.

Le principe est simple : une fois eBike Lock activé dans l’application, l’assistance électrique au pédalage se désactive automatiquement dès que vous éteignez le vélo et que vous vous en éloignez avec votre smartphone. Pour les vélos équipés d’un écran Kiox 300 ou Kiox 500, l’application permet de les paramétrer de telle manière que lorsque l’on retire l’écran du vélo, le moteur se désactive automatiquement. Dès l’été 2025, Bosch ajoutera également une couche de protection supplémentaire avec Battery Lock.

Quant au déverrouillage du vélo, il est totalement transparent : il suffit que le smartphone se retrouve à proximité du vélo pour que celui-ci le reconnaisse via le signal Bluetooth et réactive l’assistance électrique. Il n’y a même pas besoin de sortir son smartphone de sa poche pour qu’il soit repéré.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bosch a même pensé à l’ajout d’une fonctionnalité supplémentaire, eBike Alarm, pour compléter ce dispositif de sécurisation. Via le ConnectModule (un capteur doté notamment d’un récepteur GPS, intégré directement sur certains modèles de VAE équipés par Bosch, ou disponible en après-vente), eBike Alarm permet de suivre son vélo en temps réel sur une carte, mais aussi d’émettre une alarme sonore et visuelle en cas d’activité suspecte sur votre vélo.

Cette fonctionnalité est associée à l’abonnement Flow+, au tarif de 4,99 euros par mois, ou 39,99 euros par an. Une période d’essai de 12 mois est offerte.

Une application pour transformer votre smartphone en ordinateur de bord

Utiliser son smartphone comme GPS quand on fait du vélo, tout le monde l’a déjà fait. Mais pourquoi ne pas le transformer en un véritable ordinateur de bord ? Bosch a poussé le concept jusqu’au bout puisqu’avec eBike Flow, le smartphone devient un véritable tableau d’affichage.

Celui-ci affiche la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus, une carte avec des indications, le niveau de charge du vélo et bien d’autres encore. Mieux, toutes les données enregistrées par le Système Intelligent de Bosch sont envoyées à l’application, ce qui permet de mieux mesurer tout l’historique des trajets du vélo.

Le SmartphoneGrip de Bosch est plus qu’un simple support pour smartphone. Il permet de contrôler le smartphone via la commande du vélo et peut même recharger le smartphone en induction.

Dans ce domaine, Bosch a une grosse longueur d’avance sur la concurrence avec son application. Le constructeur allemand a poussé l’expérience jusqu’à intégrer un planificateur d’itinéraires où l’on peut importer des parcours depuis Komoot. Mieux, via la fonction Range Control, l’application est capable de calculer la charge de batterie nécessaire pour atteindre une destination visée. Certaines voitures électriques vendues en 2025 en sont encore incapables.

eBike Flow permet de mettre à jour les élements électroniques du vélo.

L’affichage des informations sur le smartphone passe quant à lui par un accessoire très pratique : le SmartphoneGrip. En apparence, c’est un support de smartphone tout ce qu’il y a de plus classique : placé sur le guidon, il permet de maintenir solidement un smartphone en mode paysage. Mais le véritable atout de ce SmartphoneGrip, c’est qu’il est capable de communiquer avec la commande du vélo, pour interagir avec l’écran sans jamais avoir à utiliser le tactile. Un écosystème logiciel et matériel particulièrement bien pensé.

Une application pour personnaliser son vélo électrique dans les moindres détails

eBike Flow ne se contente pas uniquement de collecter et d’afficher des informations, elle permet également de prendre la main sur les réglages de son vélo. Elle permet plus particulièrement de personnaliser chaque mode d’assistance de son vélo (Eco, Turbo, Tour, eMTB, etc.) selon quatre paramètres : le niveau d’assistance, la vitesse maximale autorisée, la gestion du couple et le dynamisme. Pratique si vous trouvez que le couple du mode Eco mériterait un petit coup de boost par exemple.

eBike Flow permet même de personnaliser le niveau d’assistance électrique de chacun des modes du vélo électrique.

eBike Flow étant une application régulièrement mise à jour par les équipes de Bosch, elle prend régulièrement en compte les retours des utilisateurs. Ceux-ci ont longtemps demandé la possibilité de personnaliser l’affichage des écrans Kiox ou ce qui est affiché sur le smartphone lorsqu’il est connecté avec le SmartphoneGrip. C’est désormais le cas puisque aujourd’hui les écrans peuvent afficher de nombreux paramètres allant des graphiques d’altitude jusqu’à la fréquence cardiaque issue de votre montre connectée.

Notez pour terminer que l’application eBike Flow embarque une foule d’informations supplémentaires pratiques : carte d’identité du VAE, possibilité de trouver un réparateur ou un revendeur Bosch agréé à proximité de sa position, partage des informations avec des applications tierces, etc. Un modèle du genre dans le domaine des vélos électriques qui n’a aujourd’hui aucun équivalent.