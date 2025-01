Bosch dégaine un système de sécurité révolutionnaire pour les batteries de vélo électrique

Le célèbre motoriste Bosch, leader dans le secteur des vélos électriques, a levé le voile sur une toute nouvelle fonction de sécurité nommée « Battery Lock ». Cette dernière fait en sorte que la batterie de votre VAE soit inutilisable en cas de vol.

Le vol de vélos électriques, voire même de batteries de VAE, est un petit fléau qui sévit en France depuis plusieurs années déjà. Qui plus est depuis le boom des vélos électriques observés après le déconfinement lié au Covid-19, en 2020. Depuis, les systèmes de sécurité n’ont jamais cessé d’évoluer et de s’améliorer.

Parmi les acteurs positionnés en première ligne pour rendre vos cycles plus sûrs, citons Bosch. L’équipementier allemand est tout bonnement le leader en matière de moteur et batterie pour vélo électrique. Et à l’occasion du CES 2025 organisé à Las Vegas du 7 au 10 janvier, la firme d’outre-Rhin a dévoilé un tout nouveau système inédit.

Une nouvelle couche de sécurité intéressante

Voici donc la fonction « Battery Lock », qui permet de verrouiller numériquement la batterie de votre vélo électrique. C’est simple : lorsque ce système est activé, il fait en sorte que l’accumulateur soit inutilisable en cas de vol. Elle n’a donc plus aucune utilité, et par extension plus aucune valeur.

« Dès que la fonction Battery Lock est activée dans l’application eBike Flow, la batterie se verrouille automatiquement lorsque l’on éteint le VAE. Si une batterie verrouillée est insérée dans un autre VAE équipé du système intelligent, elle désactive automatiquement l’assistance au pédalage de ce dernier, rendant ainsi l’ensemble du VAE inutilisable par le voleur », explique le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Source : Bosch

Cette couche de sécurité vient s’ajouter à la protection mécanique – un cadenas plus précisément – des batteries amovibles de Bosch comme les PowerTube et les PowerPack.

Pour Bosch, « toute revente de la batterie devient également inutile, ce qui diminue le risque de vol ». Un cas de figure est néanmoins avantageux pour les voleurs : si ces derniers décident tout simplement de revendre la batterie via un envoi par colis, alors l’acheteur final peut se faire berner. En cas de remise en main propre, on imagine qu’un essai de la batterie vendue est effectué : dans ce cas-là, l’acheteur constatera qu’elle ne fonctionne pas.

Dès l’été 2025, mais il y a un mais

Le groupe allemand ajoute : « Il est possible d’utiliser plusieurs clés numériques simultanément pour la fonction Battery Lock : le smartphone avec l’application eBike Flow, ainsi que l’écran du Kiox 300 ou du Kiox 500. L’application eBike Flow permet de gérer ces clés numériques en toute flexibilité et de désactiver également la fonction Battery Lock, si l’on souhaite par exemple partager la batterie avec des amis ou des membres de la famille ». Une idée pratique et plutôt bien pensée.

Sachez que la fonction « Batterie Lock » est compatible avec l’ensemble des systèmes Bosch compatible avec le Smart System, ainsi que les combinaisons Dual Battery et les prolongateurs d’autonomie PowerMore 250. Pour en profiter, il faudra néanmoins patienter : une mise à jour sera déployée à partir de l’été 2025. En outre, cette fonction sera uniquement disponible avec l’abonnement payant Flow+.