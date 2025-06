Course à la puissance et avalanche de nouveautés : pourquoi autant de moteurs électriques ont été révélés en si peu de temps

L’Eurobike 2025 a été le théâtre d’un phénomène particulier : celui d’une course à la puissance effrénée, menée par les motoristes du secteur qui ont pu enfin exhiber des projets qui ont souvent été retardés, crise du cycle oblige.

Source : Bosch

Rarement le secteur du vélo électrique n’avait vu autant de nouveaux moteurs présentés en un si court laps de temps. Et l’Eurobike 2025, organisé à Francfort du 25 au 29 juin, figurait comme le cadre idéal pour les fabriqués pour exhiber leur tout dernier bloc destiné aux vélos électriques de demain.

Une course à la puissance

Tous les motoristes, ou presque, y sont allés de leur nouveau système : de Bosch à Yamaha en passant par E2Drives (Decathlon), Brose, Maxon ou encore Malhe, pour ne citer qu’eux. Frandroid y était pour le constater.

Une chose frappante ressort de cette intense dynamique : un principal dénominateur les unit, à savoir la course à la puissance. C’est l’une des particularités du salon, le fait que les motoristes ont, pour la plupart, tous placés le curseur très haut que ce soit en Watt qu’en Couple (Nm).

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Longtemps, le seuil des 85 Nm de couple a fait figure de plafond symbolique. Jusqu’à ce que DJI, en 2024, mette un sacré coup de pied dans la fourmilière. Son moteur affichait alors 105 Nm de couple, poussant même ensuite à 120 Nm en mode Boost, avec une puissance de crête de 1000 W.

Cette avancée a poussé Bosch à réagir rapidement, en boostant son moteur Performance Line CX, qui grimpe désormais à 100 Nm et 750 W grâce au nouveau mode eMTB+. Même chanson et avec des valeurs identiques sur le Performance Line CX-R. D’un côté, un nouveau venu nommé DJI a rebattu toutes les cartes, de l’autre, le leader du secteur Bosch a répliqué et a en quelque sorte ouvert les vannes… avant que tout le monde ne suive.

Et soudain, tout s’emballe

Cette année, l’Eurobike confirme clairement cet emballement. Yamaha a par exemple présenté son PW-X4 avec 100 Nm de couple et 800 W en crête. Une déclinaison plus légère, le PW-L1, affiche 60 Nm et cible des vélos plus sportifs, orientés route ou gravel. La série PW-S3 reste dans la continuité, avec trois variantes dont deux qui plafonnent à 85 Nm.

Chez Decathlon, le cap est franchi sans ambiguïté : le nouveau moteur Owuru Ride revendique 150 Nm de couple pour 1000 W de puissance. Un positionnement très au-dessus des standards habituels, qui reflète toujours cette fameuse course aux watts. Le ressenti est d’ailleurs grisant, comme l’explique notre premier essai.

Le moteur Bosch Performance Line PX pèse 2,9 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Bosch a lui aussi fait du bruit, avec le Performance Line PX qui atteint 90 Nm et 700 W. D’autres unités ont connu des mises à jour significatives : le Cargo Line, dédié aux vélos cargo, passe à 100 Nm et 750 W. Le Performance Line Speed suit la même dynamique, avec désormais 100 Nm et 750 W. Même le plus compact Performance Line SX progresse, atteignant 60 Nm (contre 55 Nm auparavant) et une assistance maximale poussée à 400 %.

D’autres motoristes nous ont tapé dans l’œil :

Bref, pour l’expliquer très familièrement : les motoristes ont décidé d’en mettre partout.

Source : TQ

À contre-courant de cette montée en puissance, TQ a opté pour une philosophie diamétralement opposée mais ultra pertinente sur le papier. Son nouveau moteur HPR40, compact et très léger, affiche des caractéristiques bien plus sobres : 40 Nm de couple, 200 W de puissance pour seulement 1,17 kg. Une configuration pensée pour des vélos de route très légers, à l’image du Canyon Endurace:ONfly, qui parvient à passer sous la barre des 10 kg.

Pourquoi autant de moteurs ont été lancés ?

Pourquoi un tel déferlement de nouveautés en 2025 ? Parce que le marché a enfin retrouvé une forme de stabilité. Après deux années marquées par une profonde crise, une baisse de la demande et une surabondance de stocks, les motoristes et marques ont préféré temporiser leurs lancements, à juste titre, le temps que les stocks reviennent à un niveau normal.

En 2024, les entrepôts ont commencé à considérablement se vider. Conséquences : 2025 est l’année parfaite avec toutes les conditions réunies pour dégainer de nouveaux moteurs puisque les marques n’hésitent plus à renouveler leur gamme en raison des stocks amoindris.