Owuru, la filiale de Decathlon issue du rachat d’E2Drives, dévoile un nouveau moteur électrique à l’Eurobike 2025. Baptisé Owuru Ride, ce bloc impressionne avec ses 150 Nm de couple et ses 1000 W de puissance.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

À l’Eurobike 2025, la surenchère en matière de puissance a franchi un nouveau cap. Alors que les motoristes se livrent à une course effrénée aux chiffres toujours plus impressionnants (on pense à Bosch, DJI, Maxon, Malhe), Owuru – la filiale de Decathlon née du rachat de la start-up belge E2Drives – a décidé de frapper fort.

Le nouveau moteur Owuru Ride pour vélo électrique conserve la philosophie de la marque : une boîte de vitesses automatique intégrée, avec une gestion continue et sans à-coups du passage des rapports. À l’usage, cela signifie une conduite fluide, sans effet de palier ni nécessité d’intervention du cycliste, le tout avec un RPM (Round Per Minute) préréglé.

150 Nm de couple, tout simplement

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Là où l’Owuru Ride a décidé de mettre tout le monde d’accord, c’est au niveau de couple et de la puissance maximale : 150 Nm et 1000 watts.

La marque communique sur deux valeurs de couple distinctes : un minimum de 90 Nm, mesuré au démarrage à l’arrêt, et un maximum de 150 Nm lors des phases de reprise. C’est justement sur ce second point que le moteur impressionne, à en croire les retours de nos confrères de Transition Vélo, qui parlent d’une accélération « bluffante » entre 10 et 25 km/h.

Source : Transition Vélo

Owuru a également travaillé sur la compacité de son bloc. Le moteur affiche désormais un poids de 3,9 kg, contre 4,7 kg pour la première génération. Cela représente une réduction de 17 %, un gain non négligeable dans un contexte où l’intégration et la masse sont devenues des enjeux clés pour les fabricants.

Vers un écosystème complet

Toujours selon Transition Vélo, Owuru ne va pas plus forcément se concentrer à 100 % sur les modèles Decathlon : elle ambitionne de fournir un écosystème complet à tous les fabricants intéressés. Pour cela, elle recherche activement des partenaires pour les batteries, les écrans et les contrôleurs.

Malgré cette ouverture à l’ensemble du marché, le premier vélo à embarquer le moteur Owuru Ride devrait logiquement rester dans la famille. Un VTTAE Rockrider est attendu pour fin 2026, sans qu’aucun modèle précis n’ait encore été officialisé, note Transition Vélo.