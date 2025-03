Voici les deux prochains vélos électriques Decathlon équipés du fameux moteur « magique », que la marque fait accidentellement « fuiter »

Dans une enquête envoyée aux clients Decathlon – repérée par nos confrères de Transition Vélo -, Decathlon révèle « par mégarde » ses deux prochains vélos électriques destinés aux familles : un midtail inédit et un nouveau longtail qui prendra probablement la succession de l’actuel R500E. Clou du spectacle : tout porte à croire qu’ils seront équipés du fameux moteur « magique » Owuru.

Source : Decathlon

Des nouveautés Decathlon qui s’annoncent excitantes. Dans une enquête envoyée aux clients, l’enseigne tricolore a révélé l’existence de deux de ses prochains vélos électriques familiaux appartenant à la catégorie des vélos cargo, comme l’ont très justement repéré nos confrères de Transition Vélo.

Le premier serait une nouveauté inédite : il s’agit d’un midtail, une catégorie de vélo cargo électrique qui monte en puissance depuis déjà une belle année. Ces cycles ont l’avantage d’être plus pratiques qu’un longtail, car ils sont tout bonnement plus courts, comme leur nom l’indique. Ils sont donc plus faciles à garer. Et leur fonction principale n’est pas sacrifiée pour autant : le transport de personnes reste tout à fait possible.

Un moteur qui promet

Quelles informations peut-on soutirer de la seule et unique photo publiée ? Au regard de la forme du moteur et de son placement, tout porte à croire que ce midtail héritera du fameux moteur magique Owuru, imaginé par la start-up belge E2 Drives et construit par Decathlon dans son usine lilloise – ligne de production que nous avions pu voir de nos propres yeux après le lancement du Btwin LD 920 E.

Doté d’une transmission à variation continue CVT, ce moteur est un petit bijou à utiliser. Il s’adapte en effet parfaitement à votre effort et au dénivelé, selon un RPM (round per minute) préalablement configuré, tout en transmettant une assistance électrique à la fois puissante, progressive et douce. C’est une véritable réussite.

Le fameux moteur Owuru à transmission variable continue. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Forcément, nous sommes en droit de nous demander si le couple de 65 Nm ne sera pas revu à la hausse pour ce type de vélo. Les vélos cargos sont destinés à transporter des charges plus ou moins lourdes, et nécessitent généralement plus de couple pour assumer ce surpoids.

Très bien équipé

La photo nous donne d’autres détails : une fourche suspendue est de la partie pour maximiser le confort ; des pneus Schwalbe Pickup de 24 pouces très prometteurs seraient privilégiés ; une béquille double devrait apporter une excellente stabilité à l’arrêt ; un antivol sur la roue avant apportera un gage de sécurité ; des garde-boues sont évidemment intégrés ; et un plateau de charge avant a même été ajouté.

Source : Decathlon

Le second cargo électrique révélé (photo ci-dessus) est un longtail : il devrait être le digne successeur du R500E que Frandroid a testé. Le design global se veut plus moderne. Moteur Owuru, barre de maintien, repose-pied, double béquille à l’arrière, fourche suspendue, roue de 24 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière : voilà pour les éléments à retenir.

À quel prix ?

Évidemment, de nombreuses informations manquent encore à l’appel : prix, autonomie et date de sortie. On peut en revanche facilement imaginer un prix à la hausse pour le longtail. Pour rappel, le R500E se vend actuellement à 2999 euros, mais le moteur Owuru devrait naturellement faire augmenter la note finale. Quant au midtail, on peut s’attendre à un tarif oscillant autour des 2500 euros.