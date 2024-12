Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le moteur Owuru a propulsé la branche vélo électrique de Decathlon dans une autre sphère. Son arrivée sur le VAE urbain Btwin LD 920 E a fait grand bruit, encore plus avec son prix réduit de 500 euros début 2024. Inspiré par le concept Magic Bike, ce modèle se décline désormais en VTC électrique avec le Rockrider E-ACTV 900 que nous avons justement testé.

Ce modèle aurait pu prendre l’appellation Riverside désormais au placard, mais Rockrider, d’abord spécialisé dans le VTT, intègre désormais les tout-chemin. Il vient donc chapeauter le E-ACTV 500 au style similaire, mais équipé d’un moteur Yamaha et d’un dérailleur classique. Le prix de l’E-ACTV 900 s’envole à 2 699 euros, soit 700 euros de plus, ce qui est aussi supérieur aux 2 499 euros du LD 920 E.

Un tel écart est-il justifié ? Quelles sont les sensations au guidon de ce premier VTC électrique à boîte automatique Decathlon ? Peut-il rivaliser avec les marques de vélo spécialistes ? Voici notre bilan après plus de 10 jours au guidon de ce Rockrider E-ACTV 900.

Fiche technique

Modèle Decathlon Rockrider E-ACTV 900 Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 4 Autonomie annoncée 130 km Temps de recharge annoncé 270 min Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Non Écran Oui Poids 27 kg Couleur Gris Poids maximal supporté 105 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Une allure premium

Ill faut le dire, le premier VTC électrique nouvelle génération E-ACTV 500 a donné le ton. Le Rockrider E-ACTV 900 reprend son allure avec son cadre aluminium, un épais tube diagonal et une inspiration piochée chez le LD 920 E, qui donne une impression de robustesse. Il est recouvert par une belle peinture vert mat – existant en gris clair. Il donne presque une impression de modèle haut de gamme. Les soudures sont polies, – certes encore visible – et les joints de batterie mal ajustés sont le seul petit point noir esthétique.

Ici en cadre bas, et en taille M, le vélo pèse 27 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’E-ACTV 900 mélange les allures du LD 920 E et du E-ACTV 500. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une allure haut de gamme, et un coloris mat flatteur. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ici en cadre bas – un cadre haut existe aussi -, le VTC électrique Decathlon s’ajuste à tous les gabarits. Trois tailles sont proposées avec l’exemplaire M convenant à notre grande taille et une faible hauteur d’entrejambes. La selle est bien entendu réglable, tout comme la potence, de quoi aussi passer d’une posture confort à une posture plus active à l’envi.

De bons équipements, mais un oubli

L’éclairage du vélo est lié à la batterie. Il n’est pas automatique, il faut donc l’allumer manuellement selon vos besoins via le bouton à droite de l’écran. Le feu arrière est élégant, lumineux, sans fonction-stop, et reste étrangement allumé plusieurs minutes après avoir éteint le vélo.

L’éclairage avant est fixe, sous le guidon du Rockrider E-ACTV 900. Heureusement, son orientation est bonne pour une bonne visibilité de nuit. Le faisceau manque toutefois de largeur pour évoluer sur des routes non éclairées, et un câble de frein vient le masquer très légèrement.

Il éclaire loin, mais au faisceau un peu étroit // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’éclairage avant est fixe. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le feu arrière est élégant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le porte-bagages compatible MIK HD, bien agencé. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La potence est réglable. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La selle aussi, confortable mais non suspendue. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’équipement est celui qu’on attend d’un VTC moderne :

des garde-boue métalliques assez longs et larges pour ne pas se salir en randonnée ;

un porte-bagages arrière solidement arrimé, compatible MIK HD et supportant 27 kg,

une béquille stable et ajustable.

À ceci, nous aurions tout de même aimé un antivol de roue arrière (17 euros en magasin), dont les fixations sont bien présentes sur les haubans. Les fixations du cadre permettent d’installer un porte-bidon. Notons que la sonnette incluse est peu pratique : c’est la même que sur le LD 920 E ou le pliant E Fold 900, mais qui est peu audible et semble fragile. On aurait tendance à vous conseiller de la remplacer après votre achat.

Un écran plus intuitif et complet

Le Btwin LD 920 E avait inauguré un bel écran intégré à la potence. Deux inconvénients en ressortaient : l’écran était loin du champ de vision et moins réparable. Le Rockrider E-ACTV 900 a eu la bonne idée de le déporter au-dessus du guidon : il est donc mieux positionné pour une lecture en un coup d’œil.

L’affichage a aussi nettement progressé. Il est variable selon 4 thèmes modifiables dans les paramètres, avec par défaut celui qui se nomme « Aventure », ou « Mobilité » pour le petit frère. Il conserve le compteur de vitesse par défaut, avec des caractères plus gras et apporte le pourcentage de batterie pour lire l’essentiel. Ensuite, les quatre fenêtres à faire défiler n’ont plus une seule donnée mais plusieurs. Un autre thème « Performance » indique même la possibilité d’ajouter une batterie secondaire. Doit-on y voir un signe pour l’avenir ?

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Globalement, tout est bien lisible, sur un fond noir et rétroéclairé pour rester visible la nuit. L’environnement change aussi de couleur secondaire, chacune liée au niveau d’assistance (violet pour Turbo, vert pour Eco, etc.). Changer de mode passe par des boutons à gauche du guidon, sur une commande moins fragile et plus ergonomique que celle du LD 920 E.

Piloter les fenêtres se fait avec les boutons directement sous l’écran, quand deux autres boutons latéraux servent d’allumage et d’activation de l’éclairage. On y trouve même une prise USB, de quoi brancher son smartphone, que l’on peut lier à l’application Decathlon Ride.

L’application Decathlon Ride aussi en net progrès

Pour ce VTC électrique, il faut passer par Decathlon Ride, qui n’a rien à voir avec Decathlon Geocover utilisée sur le LD 920 E. L’interface est ainsi très différente et simplifie l’expérience. La fonction principale repose sur l’enregistrement de vos trajets, détectant automatiquement les pauses, avec un écran qui sert de compteur augmenté. Les trajets réalisés au guidon du Rockrider E-ACTV 900 proposent ensuite beaucoup de données qui sont en outre très bien présentées.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Finis les histogrammes et tableaux de geek de Geocover, on trouve désormais un camembert et même une carte pour voir la répartition des niveaux utilisés. On dirait presque du Bosch. Sous forme de liste sous chaque trajet, on trouve les infos de temps dénivelé, vitesse, cadence et puissance. Certaines semblent encore à parfaire, comme la cadence moyenne systématiquement inférieure à la pratique, car calculée sur le temps total et non de pédalage.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

En toute honnêteté, on adore ces statistiques pour nos tests, mais pas sûr qu’elles soient suffisantes pour contenter le cycliste lambda, car il manque une géolocalisation façon Geocover – cela pourrait arriver dans le futur -, le blocage de l’assistance ou encore une alarme. On trouve tout de même des qualités à l’appli : le suivi de charge, le kilométrage total, l’état de la batterie (en capacité) et des liens vers la manuel d’utilisation ou la page de tutoriels.

Un bonheur à conduire, pas trop en terrain escarpé

La force du Rockrider E-ACTV 900, c’est sans aucun doute son moteur. Decathlon réemploie le bloc central Owuru, qui semble même mieux adapté à ce VTC que le LD 920 E. En effet, c’est un monstre de puissance, dépassant les 1 000 W en pic (affiché 999 puis 0 sur le compteur) sur le mode maximal 4 « Turbo ». Le mode 3 « Sport » est très proche, si bien que l’on ressent à peine la différence. Le mode 2 « Tour » est finalement celui à utiliser au quotidien, où l’on flirte tout de même avec les 800 W. Le plus modeste mode « Eco » bride encore plus la puissance, mais reste largement utilisable pour rapidement atteindre les 25 km/h.

Né sur le LD 920 E, taillé pour cet E-ACTV 900. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Performant, le moteur pédalier Owuru propose surtout une transmission variable continue. On peut ainsi l’appeler automatique ou monovitesse, puisqu’il conserve la cadence de pédalage choisie, et ce peu importe la vitesse. Évidemment il existe une variation si l’on applique peu ou trop de force sur les pédales – typées VTT au demeurant – mais les accélérations et décélérations se font naturellement. Quel bonheur de ne pas avoir à changer de vitesses en permanence. Le Rockrider E-ACTV 900 pourrait encore améliorer le tout avec un mode Auto, mais on est ici tatillon. Le comportement électrique reste excellent.

La transmission automatique vairable se fait par chaîne. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Vrai petit défaut, le moteur génère un bruit, comme une sorte de cliquetis métallique, mais qui reste léger à l’image du « sifflet » du nouveau Bosch CX. Quelques vibrations sont présentes aussi en accélération à l’approche des 20 km/h, heureusement inexistantes en vitesse de croisière à 25 km/h.

Un confort généreux

Globalement très agréable à utiliser, le Rockrider E-ACTV couple le moteur Owuru à un très bon confort. La suspension avant de 63 mm de débattement suffit à ce VTC pour avaler les gros obstacles en ville (trottoirs sur pistes, trous de chaussée). Elle prodigue un amortissement net sur pavés, et les pneus filtrent plutôt bien les imperfections. La selle est assez confortable même sur longs trajets. On aimerait ainsi perfectionner ce vélo électrique avec une suspension de selle supplémentaire (sur une déclinaison E-ACTV 940 par exemple ? Ou en option ?).

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

En usage tout-chemin, nous avons apprécié la maniabilité du vélo électrique, son amortissement convenable malgré son plafond (63 mm pour rappel) et l’absence de vitesse pour se relancer dans beaucoup de situations. Nous avons même poussé le Rockrider E-ACTV 900 dans ses retranchements en forêt. Là où un VTC haut de gamme passe sans broncher, le Decathlon voit souvent sa roue arrière patiner (même en mode modéré Tour). L’adhérence des pneus maison Rockrider Protect+ montre surtout ses limites sur la boue ou les feuilles de l’automne, dommage car le moteur Owuru en redemande clairement.

La suspenson nivelle bien l’amortissement. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Des freins à disque hydraulique rassurrants, bloquant parfois trop à l’arrière. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le guidon large aux poignées ergonomiques. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les pneus limitent un peu l’utilisation tout-chemin. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Sur une surface mouillée, la roue arrière glisse de façon précoce au freinage. Nous avions déjà remarqué cela sur le cousin urbain Btwin LD 920 E, qui partagent les mêmes freins à disque hydrauliques Tektro T280 (très bons et progressifs hors pluie). On note que le diamètre avant tombe à 160 mm sur l’E-ACTV 900, contre 180 mm pour le Btwin.

Belle autonomie, mais une conso élevée

Le Rockrider E-ACTV 900 reprend certes moteur Owuru, mais aussi la batterie étrennée par le LD 920 E. Elle offre une capacité de 694 Wh, mais vu qu’elle fonctionne en 48 V, elle tombe à 14,7 Ah. De ce fait, Decathlon ne peut communiquer « que » sur 130 km d’autonomie maximale, en mode Eco. C’est déjà pas mal !

Avec plus de 65 km d’autonomie minimale, y’a de quoi partir en balade. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

En pratique, nous avons roulé d’abord en mode Turbo pour comprendre l’autonomie minimale. Nous avons obtenu 66 km sur un parcours urbain, par temps sec et 15°C, avec une charge de 80 kg. Précision : le calcul se fait non pas sur 100 % mais 95 % de la batterie, puisque l’assistance se coupe une fois arrivé à 5 %… On peut ainsi rouler sans l’assistance avec l’écran et les phares allumés sur une poignée de km, mais la résistance au pédalage y est assez contraignante.

En mode Tour, sur un parcours mixte (dénivelés, forêt et ville), nous obtenons plus de 70 km d’autonomie par charge, et près de 75 km sur un trajet plus plat et urbain. Bilan donc très positif puisque nous avons fait mieux que le LD 920 E en conditions plus exigeantes.

Une recharge rapide incluse

Même batterie, même chargeur pour le Rockrider E-ACTV 900. Il est possible de faire le plein sur le vélo via la prise située sous un cache plastique en bas de cadre, ou en retirant la batterie amovible. Cette dernière est lourde (4 kg), et imposante à transporter après avoir garé son vélo électrique dans la rue. Elle possède toutefois une poignée et sa propre jauge de batterie à 5 voyants.

La batterie amovible pèse près de 4 kg. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Elle possède sa petite jauge en recharge. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le plein est réalisé en 3 heures. // Source : M. Lauraux pour Frandroid On peut aussi recharger sur le vélo. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Quant à la charge, elle est rapide puisqu’à 4 A (ou 218,4 W). Il ne faut que 1h30 pour retrouver la moitié d’énergie, et un peu plus de 3h pour finaliser la charge. Le chargeur est imposant, mais ne chauffe pas excessivement, et doté d’un câble assez long (3 m).

Un rapport prix-prestations séduisant

Bien que nous ayons pu l’enfourcher l’été dernier, le Rockrider E-ACTV 900 a débuté sa carrière en novembre 2024. Il se positionne donc en tête des VTC électriques Decathlon, si l’on exclut le Stilus E-Touring à moteur Bosch CX taillé pour la randonnée.

A peine 200 euros plus cher que le LD 920 E, ce Rockrider E-ACTV 900 est tentant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Son prix est de 2 699 euros, soit 800 euros sous le Stilus, et 200 euros au-dessus du LD 920 E. Le vélo est disponible dans les 400 magasins Decathlon, avec une possibilité de l’essayer sur demande, et disponible en ligne sur le site officiel. Le vélo propose 2 cadres, chacun en 3 tailles :

S, M et L en cadre bas, couleur gris ou vert

M, L et XL en cadre haut (S, M et L), en coloris beige unique

La garantie de l’E-ACTV 900 est de 2 ans pour tout le vélo y compris la partie électrique, tandis que des assurances casse et vol sont en option. La marque communique également sur une durée de vie de la batterie sur 500 cycles.