Découvert en exclusivité en mars dernier, le vélo tout-chemin électrique Decathlon Rockrider E-ACTV 900 doté du moteur Owuru était présent à l'Eurobike 2024. Alors même qu'il n'est pas encore officiellement sorti. Nous avons pu le prendre en main, voici nos premières impressions.

Si vous suivez l’actualité des vélos électriques, vous avez sans doute lu nos nombreuses exclusivités sur les futurs produits Decathlon. Si certains restent encore incertains, le VTC électrique Rockrider E-ACTV 900 est bel et bien réel. Pour preuve, nous l’avons aperçu par surprise au salon Eurobike 2024 organisé à Francfort, et on l’a même pris en mains sur quelques kilomètres.

Retour du moteur magique Decathlon Owuru

Ce nouveau modèle Decathlon Rockrider E-ACTV 900 est le grand frère de l’E-ACTV 500 révélé officiellement au printemps dernier. La grande différence de ce VTC électrique, c’est le moteur Owuru du Btwin LD 920 E. Développé par la start-up belge E2Drives avec sa transmission continue automatique, il vient remplacer le Yamaha de la version 500. Autant dire que l’agrément de conduite est excellent. Après avoir renseigné sa cadence de pédalage souhaité, il n’y a plus rien à faire : le VAE français ajuste le braquet au fur et à mesure de la prise de vitesse.

Le fameux moteur Owuru à transmission variable continue. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La transmission passe toujours pas une chaîne. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une batterie de 14 Ah, soit estimée à 60 km d’autonomie en mode maximal. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

C’est tout simplement génial en montée, car ce Rockrider E-ACTV 900 nivelle l’effort sans avoir à rétrograder de 2 ou 3 vitesses. On sent encore une petite vibration à une certaine puissance délivrée, tandis que Decathlon a augmenté le pignon à 26 dents, contre 23 pour plus de développement pour ce tout-chemin. Quant au couple, il campe à 65 Nm comme sur le Btwin LD 920 E. Cela reste très bien.

Un tout-chemin Decathlon confort

Plus polyvalent, le Rockrider E-ACTV 900 apporte une vraie suspension. Sa fourche dispose d’un débattement de 80 mm : c’est donc confortable pour du sentier ou des chaussées dégradées en ville. Reste une petite raideur à l’arrière, mais l’amortissement est globalement bon, surtout en présence de pneus larges (700x47C).

La maniabilité semble aussi bonne, à confirmer sur un parcours plus long et varié, tandis que le grip des poignées semble être garanti par une sorte de liège. Un petit zeste de style et d’écologie ! La batterie, amovible par le côté gauche, possède la même capacité de 694 Wh (14 Ah en 48 V) soit 60 km en mode maximal selon notre estimation (120 km en Eco).

Un écran peaufiné

Decathlon n’a pas chômé sur l’écran, puisqu’il n’est plus intégré à la potence, mais déporté : il est donc plus proche du champ de vision. Il gagne aussi des boutons de navigation qui remplacent la petite molette sur la gauche du guidon, là où l’on commande les niveaux d’assistance (4 en tout). Cette commande déportée semble aussi plus solide et moins exposée aux chutes.

Si l’affichage de la vitesse est identique, l’affichage global est amélioré avec une fenêtre intégrant la distance et l’autonomie restante, et une autre avec la puissance humaine/moteur instantanée ou moyenne. Une prise USB-C complète le tout, parfait pour recharger son téléphone durant un trajet. Nous n’avons pu tester la partie connectée et l’application Decathlon, nous attendrons un futur essai complet.

Un VTC électrique automatique à moins de 3 000 euros

Celui-ci devrait arriver rapidement, puisque la disponibilité est confirmée pour la fin de l’été 2024 ! Le prix du Decathlon Rockrider E-ACTV 900 sera d’environ 2 990 euros, soit le tarif d’origine du LD 920 E (désormais à 2 490 euros). C’est ultra compétitif.

Ce modèle existera en versions cadre bas et cadre haut, ainsi qu’en trois tailles. Son équipement est complet : garde-boue, porte-bagages compatible MIK HD, béquille, éclairage lié à la batterie. La marque nous a confié qu’un porte-bagages avant serait aussi en option après le lancement.