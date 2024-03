Décathlon dévoile son nouveau VTC Rockrider, un vélo électrique qui fait mieux que l’ancien pour le même prix

La toute nouvelle mouture de vélos électriques tout-chemin débute chez Decathlon, avec ce premier Rockrider E-Actv 500 au style soigné et au moteur Yamaha très efficace.

Hyper actif depuis plusieurs mois, Decathlon multiplie les nouveautés de vélos électriques, et ce, dans tous les domaines. Après les gravels électriques Van Rysel, la V2 de son cargo R500 E ou encore le fleuron urbain LD 920 E, c’est un VTC qui anime la gamme. Voici donc le Rockrider E-Actv 500, lancé tout juste avant le printemps.

Un style soigné pour ce vélo électrique Decathlon

Ce vélo électrique tout-chemin est une petite révolution au sein du département Btwin, car il s’agit d’une toute nouvelle génération. On est encore dérangé par les nomenclatures Decathlon, puisque le nom Rockrider suggère des VTT, or nous sommes bien en présence d’un VTC électrique. Cet E-Actv vient remplacer partiellement le Riverside 540 E au même tarif. Ce dernier est de conception plus ancienne, avec sa batterie greffée sur le cadre.

Ici, tout est en un bloc, dans un cadre ouvert, rejoignant la tendance du moment, dérivant du E-EXPL 520. C’est là où se fond la batterie, au sein de la poutre diagonale, d’une capacité de 504 Wh. Decathlon y promet 150 km d’autonomie en mode éco, donc un excellent 65 km environ en mode 3/4 selon nos estimations.

Toutefois, le chargeur de 2 A fourni est lent pour un plein d’électricité en 7 heures, contre 3h30 pour le chargeur 4 A en supplément (70 euros). Une seconde batterie de 360 Wh existe également pour ceux qui visent les grandes randonnées (499 euros).

Un VTC électrique aux prestations modestes

L’assistance électrique repose sur le moteur Yamaha PW-S2, à 4 niveaux. Ce bloc central doté d’un couple modeste (55 Nm) est surtout plus léger dans sa nouvelle mouture 2023 (2,9 kg, remplaçant le PW-CE). Il développe le tout au travers d’une transmission par chaîne Microshift Acolyte à cassette 8 vitesses. Le Rockrider E-Actv 500 est donc à usage tout-chemin modéré, ce qu’illustre la fourche avant suspendue. De marque SR Suntour et référence SF15 NEX-E25, elle est dotée d’un débattement de 60 mm seulement.

Decathlon s’occupe des pneus avec ses Rockrider Protect+, de taille 700x47C et anticrevaison. Le vélo les couple à des jantes à double paroi et des freins hydrauliques à disque 160 mm Tektro T280. Enfin, le VTC est équipé de garde-boues, d’un éclairage lié à la batterie, d’une béquille et d’une connectivité à l’application Decathlon Ride. Le poids est d’environ 24,5 kg selon la marque française.

Une couleur lavande très tendance // Source : Decathlon Le blanc, plus classique // Source : Decathlon Le cadre haut du Rockrider E-ACTV 500 arrive à l’été // Source : Decathlon

Un premier VTC électrique Rockrider sous 2 000 euros

Ce Rockrider E-Actv 500 débarque donc au prix de 1 999 euros, très attractif compte tenu de l’ancienne offre Riverside 540 E. Ce VTC électrique présent ici en vert “laurier” devrait proposer deux autres teintes, avec des coloris lavande et blanc, ainsi que trois tailles (S/M/L). Un cadre haut sera aussi en vente à partir de l’été 2024, en tailles M à XL. Encore indisponible, il faudra surveiller son coup d’envoi, probablement imminent en magasins Decathlon et sur le site officiel.