Decathlon lance un nouveau VTT Rockrider électrique plus abordable

Nouvel entrant dans la gamme de VTT électriques Decathlon, le Rockrider E-EXPL 520 semi-rigide affiche un prix très attractif.

La gamme de vélos électriques tout-terrain Decathlon évolue rapidement depuis quelques mois. Sa marque Rockrider héberge désormais une nouvelle entrée de gamme, le E-EXPL 520, venant souligner les récents 520 S et 500, ainsi que les modèles haut de gamme 700/700 S.

Un VTT semi-rigide à moteur Yamaha

Ce nouveau VTT électrique avait été exposé à l’automne dernier, lors du festival Roc D’Azur. Le nom Rockrider E-EXPL 520 vient expliquer son nom par un positionnement légèrement au-dessus du 500, mais sans le S. L’absence de cette lettre signifie un vélo semi-rigide, avec une selle fixe et surtout une simple suspension avant, ici une SR Suntour XCM à 130 mm de débattement (vs X-Fusion 140 mm).

Mais les différences ne s’arrêtent pas là, puisque le 520 choisit un autre moteur central, le Yamaha PW-CE de 50 Nm, alors que le 520 S optait pour le Brose T de 70 Nm. Les performances de ce VTT électrique Rockrider seront bien moindres, avec 280 % d’assistance au maximum contre 320 %. Le dérailleur change légèrement au passage pour un Microshift Acolyte 12 vitesses et 42 dents, face à l’Advent 10 vitesses 40 dents du 520 S.

Pour le reste, la partie cycle est quasiment identique avec les cintres et potence, tout comme le cadre aluminium logeant la batterie 500 Wh. Les roues en 29 pouces à pneus Rockrider 100 incluent toujours des freins Tektro à étriers 2 pistons, mais à diamètre 180 mm (vs 203). Le poids se révèle légèrement à la baisse, avec 23,7 à 24 kg selon la taille. Enfin, l’écran couleur permet de gérer les 5 niveaux d’assistance électriques dont un automatique, tandis que l’application Decathlon Ride est disponible via Bluetooth (compteur grand format et statistiques notamment).

Le VTTAE Decathlon Rockrider à prix canon

Le Decathlon Rockrider E-EXPL 520 est certes moins bien équipé que ses cousins, or son tarif est bien plus alléchant. à 1 999 euros, le VTTAE est un bon modèle pour les débutant en tout-terrain. Ce vélo est en stock sur le site officiel de la marque, en quatre tailles de S à XL, toutefois en coloris unique jaune “mangue”. Une manière d’affronter le rival Nakamura E-Summit 950 au même prix.

