La 3e démarque des soldes fait chuter les prix des vélos et trottinettes électriques : les 10 offres à saisir

Pendant les soldes, on trouve de nombreuses offres sur les vélos électriques. Une bonne chose, surtout quand ces derniers sont généralement très chers. Retrouvez ici ceux qui voient leur prix fortement chuter lors de la 2e démarque !

Envie de se mettre au vert ? C’est le bon moment pour ça entre l’été qui s’installe et les soldes estivales qui font pleuvoir les réductions sur les vélos électriques et les trottinettes électriques. Dans cette sélection régulièrement mise à jour, nous vous présentons les meilleures offres du moment.

Les meilleurs bons plans mobilité électrique des soldes d’été 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? N’oubliez pas de jeter un œil sur nos guides d’achat dédiés à la mobilité électrique. Nous avons notamment un guide des meilleures trottinettes électriques testées par notre rédaction, une sélection des meilleurs vélos cargos électriques et une autre sur les meilleurs VTC électriques. N’oubliez pas non plus de jeter un œil aux aides des collectivités, il en existe encore malgré la suppression du bonus vélo octroyé par l’État.

Ninebot G30 Max

Les points forts de la Ninebot Segway G30 Max

Un pliage facile

Une excellente autonomie

Une bonne puissance

Initialement proposée à 799 euros, puis réduite à 499 euros, la Ninebot Segway Max G30 peut désormais vous revenir à 404 euros sur le site Decathlon avec le code FLASH.

Decathlon Btwin Speed 900E

Léger, taillé pour la ville et intelligent, le vélo électrique Decathlon Btwin Speed 900E est un modèle qui a été lancé à un prix plutôt attractif. Mais pendant les soldes, il est beaucoup moins cher que d’habitude : Decathlon le propose en effet à 949 euros au lieu de 1 899 euros.

Les points essentiels du Decathlon Btwin Speed 900E

Un moteur de 250W (couple de 40 Nm)

Un tracker pour localiser le vélo en cas de vol

Une autonomie de 80 km

Auparavant affiché à 1 899 euros, le vélo électrique Decathlon Btwin Speed 900E est aujourd’hui disponible en promotion à 949 euros chez Decathlon. N’oubliez pas que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État et des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

Decathlon Riverside 500 E

Le vélo électrique Riverside 500 E conviendra à celles et ceux qui recherchent un modèle endurant qui ne les abandonnera pas au bout de deux trajets. La bonne nouvelle, c’est qu’il est de retour en promotion pour les soldes : Décathlon le propose alors à 499 euros au lieu de 1 299 euros.

Ce que propose le Decathlon Riverside 500 E

Une grosse autonomie (90 km)

Un moteur puissant

Un bon confort

Initialement affiché à 1 299 euros, le vélo électrique Riverside 500 E est désormais proposé à 499 euros sur le site de Decathlon, uniquement en taille XL. Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État et des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

Ninebot E3 Pro E

C’est un modèle moderne et innovant que cette Ninebot E3 Pro E qui est soldée à 399,99 euros chez Fnac, au lieu de 449,99 euros, séduisante avec son système de double suspension.

Les points forts de la Ninebot E3 Pro E

Le confort de conduite avec la double suspension

Une autonomie maximale estimée à 55 km

Son poids de 17,9 kg fait qu’elle est facile à transporter

La Segway Ninebot E3 Pro E a été mise sur le marché au printemps 2025 pour 459,99 euros. Pourtant, les soldes ne l’épargnent pas chez Fnac puisqu’elle y est à 399,99 euros.

Neomouv Sinapia Hydraulique

Vous êtes à la recherche d’un vélo électrique pour vos trajets en ville, avec une bonne autonomie et pour pas trop cher ? Ça tombe bien, le Neomouv Sinapia Hydraulique fait un très bon vélo qui perd 700 euros de son prix pendant les soldes.

Que propose le Neomouv Sinapia Hydraulique ?

Un vélo pour la ville bien équipé avec un cadre bas

Un capteur de couple de 45 Nm

Jusqu’à 100 km d’autonomie

Habituellement proposé à 1 699 euros, le vélo électrique Neomouv Sinapia Hydraulique profite des soldes pour s’afficher à 999 euros sur le site Decathlon.

Navee S40

Lors du CES 2024, la marque Navee a lancé une sacrée offensive sur le marché des trottinettes électriques en dévoilant pas moins de cinq modèles. Parmi elles, il y avait le modèle S40, qui est celui soldé à -33 % en ce moment.

Les points forts de la Navee S40

Sa double suspension ShockMaster renforce le confort

Une autonomie réelle de 27 km avec un moteur de 350 W

L’accent sur la sécurité avec le système de freinage, les phares, les clignotants et les pneus larges

La Navee S40 est vendue 599,99 euros chez Darty. Enfin, ça, c’est quand ce ne sont pas soldes. Actuellement, elle est affichée à 399,99 euros sur le site marchand.

Decathlon Btwin LD 940E Connect

Le Btwin LD 940E Connect est un vélo électrique haut de gamme que Decathlon a sorti en petites quantités en Belgique, fin 2024. Ce soft launch a servi à peaufiner et à tester le système connecté du vélo avant de viser une commercialisation plus large. C’est ainsi qu’il est arrivé en France début 2025 avec des fonctions connectées au point et un moteur Owuru prêt à faire des ravages.

Les points forts du Decathlon Btwin LD 940E Connect

Son moteur central Owuru CVT 250 W

L’autonomie annoncée jusqu’à 130 km

Le cadre bas qui facilite l’enjambement

Au lieu de 2 999 euros, le Decathlon Btwin LD 940E Connect est aujourd’hui disponible en promotion à 2 799 euros sur Decathlon.

Tredan Maelle

Tredan est une marque de vélos électriques plutôt récente qui a vu le jour en Bretagne en 2023. Ce sont les Cycles Bertin qui s’occupent de la conception et la création des VAE, et c’est la société Toad qui gère la distribution. Pourquoi Tredan ? Parce que ça signifie « électricité » en breton, tout simplement. Fnac et Darty sont les principaux distributeurs de la marque, c’est donc tout à fait normal de retrouver le modèle Maelle sur leur site.

Les points forts du Tredan Maelle

Le moteur arrière de 250 W et la puissance de couple de 60 Nm

Les roues de 28 pouces apportent un bon confort sur les routes et les chemins

L’autonomie qui va jusqu’à 100 km

Au lieu de 2 099,99 euros, le Tredan Maelle taille S/M est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros sur Darty.

Boulanger Essentielb Urban 600

Decathlon a ses VAE Rockrider, Intersport a sa gamme Nakamura, il faudra maintenant compter sur Boulanger et ses vélos à assistance électrique Essentielb. Il s’agit de la marque propre à l’enseigne qui, à la base, proposait des marchandises de première nécessité à prix préférentiel. Le concept a été étendu à la mobilité électrique puisque là, vous avez l’Urban 600, un modèle robuste avec six niveaux d’assistance et une autonomie qui peut aller jusqu’à 80 km.

Les points forts du Boulanger Essentielb Urban 600

La puissance de couple de 90 Nm pour rouler sans limites

L’autonomie jusqu’à 80 km en roulant à 25 km/h

Les 6 niveaux d’assistance pour s’adapter à tous les terrains

Au lieu de 1512,53 euros, le Boulanger Essentielb Urban 600 est aujourd’hui disponible en promotion à 764,03 euros sur Boulanger.

Lidl Crivit Y.3

C’est en ce début de mois que Lidl a levé le voile sur sa nouvelle gamme de vélos électriques à petit prix. Ce millésime 2025 accueille donc les Crivit X.3 et Y.3. C’est cette dernière référence, dotée d’un cadre ouvert et d’une courroie d’un côté, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui.

Les points forts du Lidl Crivit Y.3

Un cadre en aluminium ouvert

Un couple de 40 Nm, parfait pour la ville

Une autonomie de 100 km avec le mode Eco

Au lieu de 1 599 euros à son lancement, le Lidl Crivit Y.3 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Lidl. Le modèle doté d’une transmission Shimano est lui aussi en promotion à 999 euros au lieu de 1 699 euros.

Segway-Ninebot F3 Pro E

Ce ne sont pas moins de quatre nouvelles trottinettes électriques qui ont été dévoilées début 2025 par le groupe Segway-Ninebot. Parmi elles, figurent l’excellente Max G3 E, ainsi que la F3 Pro E, un modèle que l’on a pu tester et que l’on a grandement apprécié.

Les points forts de la Segway-Ninebot F3 Pro E

Un écran moderne et bien lisible

Une trottinette confortable et stable

Une autonomie de plus de 30 km

Au lieu de 649,99 euros, la Segway-Ninebot F3 Pro E est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros sur la Fnac ainsi que chez Darty.

Le modèle en-dessous, la Segway-Ninebot F3 E, est elle aussi en solde sur la Fnac. Au lieu de 599,99 euros, elle est disponible à 529,99 euros.

