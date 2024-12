Bonne nouvelle : les investissements en faveur du vélo devraient être maintenues en Ile-de-France

Malgré l’abandon des aides nationales en faveur du vélo électrique, l’Île-de-France, elle, semble vouloir poursuivre sur sa bonne lancée et maintenir ses primes et ses investissements dans les infrastructures cyclables

Le vélo électrique a gagné beaucoup de terrain dans la mobilité en Franc depuis le Covid-19. Si l’Etat a encouragé la pratique ces dernières années, le dernier gouvernement a purement signé la fin des aides à l’achat et arrêté le plan Vélo 2023-2027. Heureusement, tout n’est pas noir puisque les collectivités continuent à soutenir le vélo. C’est le cas de la région Île-de-France, comme l’explique Olivier Razemon sur Enlarge your Paris.

La région et les départements à la rescousse

L’intéressé rappelle que la présidente de la région, Valérie Pécresse, veut poursuivre la politique vélo en cours. « Malgré la confiscation du budget par l’État, nous continuerons à financer les infrastructures cyclables, pour donner l’exemple« , avait-elle lancé au conseil du 5 décembre 2024. Une position qui montre que même la droite politique – moins engagée car plus conservatrice – porte le sujet. Pour preuve, on peut citer les présidents LR des départements des Hauts–de-Seine ou du Val de Marne, dont les budgets vélo respectifs s’élèvent à 150 et 100 millions d’euros.

Piste Cyclable bidirectionnelle avec panneau obligatoire – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Des décisions logiques, portées non pas par une mais « plusieurs cultures du vélo », souligne l’urbaniste Clément Dusong. « Des livreurs à vélo aux touristes en passant par les cyclosportifs dans les forêts des Yvelines, les personnes aisées adeptes des vélos électriques en libre-service ou le vélotaf banlieue-Paris« .

Outre la région, qui finance le réseau Vélo Île-de-France (VIF), le collectif Vélo Ile-de-France salue d’ailleurs les départements. Il expose leurs avancées variables en matière d’aménagements de pistes cyclables, où la fréquentation a progressé de 37 % entre 2019 et 2023.

Une moindre gentrification grâce au vélo

Cette partie de l’Île-de-France, d’ailleurs très modernisée avec les Jeux Olympiques ou le développement des transports en commun, risque une gentrification. C’est ce que constate Clément Dusong, là où le vélo électrique – et mécanique – génère un phénomène plus diffus. « L’effet des aménagements cyclables ne se limite pas à quelques rues, mais s’homogénéise sur tout le territoire” explique-t-il, « quand on rend une ville cyclable, on lisse ce phénomène de gentrification« .

Source : Région Île-de-France

Enfin, le Véligo entrera dans une nouvelle phase en 2026 et les aides à l’achat d’un vélo électrique en Île-de-France continueront en 2025. On espère que le nouveau gouvernement Bayrou revoit la copie du précédent Barnier au niveau national, au travers du ministre des Transports Philippe Tabarot. Même si les espoirs sont minces.