Plan vélo : le scénario catastrophe semble se confirmer

Alors que de premières craintes quant à une réduction budgétaire du fameux « Plan vélo » à 2 milliards d’euros, sur la période 2023-2027, ont récemment émergé, de nouveaux faisceaux d’indices beaucoup plus concrets et récoltés par Médiapart tendent à confirmer cette tendance.

Source : Guus Baggermans via Unsplash

Le « Plan Vélo » de 2 milliards d’euros sur la période 2023-2027 est un projet suivi de près par Frandroid depuis son lancement. Sur le papier, l’initiative était belle : développer les infrastructures cyclables, renforcer les primes à l’achat et initier des formations en tous genres pour développer la filière à toutes les échelles.

Une première enveloppe de 250 millions d’euros avait été débloquée pour 2023. Suivi d’un nouvel appel à projets de 125 millions d’euros lancé fin 2023, qui ciblait une problématique bien précise : « les territoires les moins équipés, à faible densité de population et aux territoires ultramarins ». On le sait : les zones rurales sont les moins bien équipées.

À l’époque, le communiqué de presse du gouvernement évoquait la somme de « 125 millions d’euros supplémentaires qui seront affectés à un second appel à projets, qui sera lancé en avril 2024 ». Les communes pouvaient alors déposer leur dossier jusqu’au 8 mars, pour une réponse donnée en juillet 2024.

Des coupés budgétaire confirmées

Problème : cette dynamique aurait été réduite à néant par le nouveau gouvernement du Premier ministre Michel Barnier, qui aurait mis un coup de frein considérable au Plan Vélo. Ces faisceaux d’indices nous viennent tout droit de Mediapart, qui évoque des « coupes budgétaires » rapportées par des associations de cyclistes qui se sont entretenues avec François Durovray, le nouveau ministre des Transports.

« Je vous confirme que 400 dossiers sont actuellement gelés dans l’instruction du Plan vélo », abonde quant à lui Frédéric Cuillerier, coprésident de la commission transports de l’Association des maires de France (AMF), toujours pour Mediapart.

Un vélo électrique reconditionné // Source : Rebike

Souvenez-vous, des 125 millions d’euros supplémentaires susmentionnés, et dont la réponse à l’appel de ce projet était attendue en juillet 2024. Depuis, les 400 collectivités qui ont postulé sont dans l’attente. Mediapart cite le cas intéressant de 23 projets candidats portés par 16 collectivités normandes.

« Le cahier des charges prévoyait une annonce des lauréats à la mi-juillet 2024. Cette annonce a été reportée suite au changement de gouvernement. Nous sommes dans l’attente de ces arbitrages », constate malgré elle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Normandie.

Des engagements au point mort

Le média français pointe un autre problème repéré au sein du projet de loi de finances pour 2025 : les autorisations d’engagement, qui, selon le site officiel du gouvernement, « sont le support de l’engagement de dépenses qui peuvent s’étaler sur plusieurs années, comme par exemple pour des investissements, dont la réalisation et le paiement peuvent être échelonnés sur plusieurs exercices ».

Ces autorisations d’engagements sont tout bonnement de 0 euro pour 2025, contre 304 millions en 2024. Un signe plus qu’inquiétant, qui traduit clairement d’importantes coupes budgétaires à venir pour le vélo, alors même que les villes et les campagnes ont toujours plus besoin d’infrastructures pour donner un cadre sûr aux cyclistes… dans un contexte de violences motorisées qui plus est très tendu depuis la mort de Paul Varry.