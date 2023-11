Plan vélo : un nouveau pactole débloqué pour toutes les communes de France

Le Plan vélo 2023 - 2027 poursuit son petit bonhomme de chemin. Comme annoncé par le ministre de la Transition écologique et le ministre délégué chargé des Transports, un nouvel appel à projets de 125 millions d’euros vient d’être ouvert pour les collectivités.

En mai 2023, le gouvernement a dévoilé un nouveau Plan vélo colossal doté d’une enveloppe de 2 milliards d’euros, jusqu’en 2027. L’objectif : développer les infrastructures cyclables, maintenir les primes à l’achat et ouvrir de nouvelles formations. Chaque année, 250 millions d’euros sont ainsi distribués pour notamment soutenir les projets municipaux à hauteur de 25 à 30 %.

Ce Plan vélo fait suite à un programme plus timide de 500 millions d’euros, appliqué durant le premier quinquennat du Président de la République Emmanuel Macron.

125 millions d’euros à distribuer

De leurs côtés, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, ont tout récemment annoncé un nouvel appel à projets « aménagements cyclables », lancé dans le cadre du Plan vélo, d’un montant de 125 millions d’euros.

L’idée est de continuer d’aider les collectivités. Depuis, plus de 750 d’entre elles ont reçu un coup de pouce du gouvernement pour un total de 1200 projets – les subventions s’élèvent à 475 millions d’euros. Ce 7e appel à projets est une nouvelle aubaine pour les villes d’augmenter leur cyclabilité.

D’autant plus que cet appel vise tout particulièrement « les territoires les moins équipés, à faible densité de population et aux territoires ultramarins », comme pour les éditions précédentes, peut-on lire dans le communiqué de presse officiel. C’est un bon point compte tenu du retard des zones rurales et périurbaines.

Certains quartiers prioritaires favorisés

En 2022, les chiffres relatifs à ces zones ont peiné à décoller en termes de fréquentation cyclable : +0 % pour le premier, -1 % pour le second. Probablement par manque d’infrastructures. Renforcer ces zones, c’est donner une chance aux riverains de circuler en sécurité, et donc de les pousser à enfourcher leur vélo plus régulièrement.

Aussi, et « pour la première fois, les projets réalisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville auront accès à des taux de subventions bonifiés », poursuit le communiqué, qui n’apporte pas plus de précision. Enfin, « 125 millions d’euros supplémentaires seront affectés à un second appel à projets, qui sera lancé en avril 2024 ».

Les communes peuvent déposer leur dossier depuis le 22 novembre 2023, jusqu’au 8 mars 2024 inclus. Les heureux élus seront connus en juillet 2024.