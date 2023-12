215 km de pistes cyclables à Paris et sa banlieue : voici le bilan 2 ans après les annonces

Mi-décembre, la Métropole du Grand Paris (MGP) - qui regroupe 131 communes franciliennes - a dressé le bilan de son Plan Vélo Métropolitain lancé en 2021. Plus de 30 projets ont déjà été financés pour mailler le territoire d’infrastructures cyclables, qui, à terme, recevra 215 km de pistes.

À Paris et dans sa banlieue, plusieurs acteurs œuvrent au développement des pistes cyclables. Il y a évidemment chaque commune qui les compose, mais aussi plusieurs organismes comme le Collectif Vélo Île-de-France ou bien la Métropole du Grand Paris (MGP), représentée par 131 villes depuis 2016 – toutes celles de la petite couronne, sept de la grande couronne.

En 2021, la MGP s’est lancée dans un grand chantier cyclable : faire construire 215 km de pistes, grâce à une enveloppe de 108 millions d’euros qui a d’ailleurs été augmentée de 8 %. Ces routes doivent desservir 70 communes organisées autour de neuf grands axes. Comme le relate Le Parisien, la métropole a publié un bilan de ses projets en cours afin de se faire une idée de leur avancée.

Des projets déjà bouclés

Selon la MGP, 14,7 millions d’euros ont déjà été engagés dans 31 projets relatifs au Plan Vélo Métropolitain, permettant de mettre en service 9 km de pistes. En outre, 11 km d’infrastructures sont actuellement en cours de construction, quand 16 km ont d’ores et déjà reçu un financement.

Le dossier de presse de la Métropole du Grand Paris donne des détails sur les tronçons bénéficiaires : 6 km concernent notamment l’avenue de Clichy et de Saint-Ouen, l’avenue Gambetta, le Pont de la Concorde, le Boulevard Pasteur, la rue Tronchet/rue du Havre, et les Grands Boulevards. Trois autres projets totalisant 1,8 km sont à recenser à Charenton-le-Pont, Limeil-Brévannes et Créteil.

Dans les chantiers en cours, quatre d’entre eux se concentrent dans le département de la Seine-Saint-Denis, pour un total de 2,6 km à Saint-Ouen, Montreuil ou encore Stains. Tout ceci regroupe la première phase de son plan vélo, qui se poursuivra au cours des prochaines années.

La Métropole du Grand Paris participe également à l’aménagement d’infrastructures dédiées aux Jeux Olympiques 2024. Un financement spécial de 2 millions d’euros a même été volé pour des parkings vélo, dont 665 000 euros de « stationnements cyclables pérennes aux abords de sites accueillant l’événement », peut-on lire dans le dossier de presse.

De nombreuses places de stationnement à venir

Des stations éphémères de Vélib’ vont également être installées à proximité du Stade de France/Centre Aquatique Olympique (4 stations, 800 places), du Stade Yves du Manoir à Colombes (1 station, 200 places) et de l’Arena Paris La Défense (1 station, 200 places) : la MGP investit ici 400 000 euros pour participer aux coûts d’installation et d’exploitation.

Enfin, « la somme servira pour proposer 20 000 places de stationnement aux abords des sites olympiques », indique de son côté Stéphane Aubry, le responsable des mobilités douces à Paris 2024, dans les colonnes du Parisien. Ces places prendront la forme d’arceaux qui seront ensuite conservés ou dispatchés entre diverses collectivités et établissements scolaires, afin de leur donner une seconde vie.