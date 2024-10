Nos pistes cyclables sont-elles sûres ? Notre analyse avec un spécialiste et un élu parisien dans la prochaine émission Survoltés

La troisième édition de l’émission Twitch Survoltés aura lieu ce mercredi 30 octobre de 17h à 19h. Qualité des aménagements cyclables français, cas pratiques, fatbikes électriques, conseils avant l’achat d’un vélo électrique : autant de sujets abordés avec un spécialiste des infrastructures, un élu parisien et un usager fort d’une expérience de 16 ans.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après deux premiers volets focalisés sur la voiture électrique – les VE chinoises et le Mondial de l’Automobile 2024 -, la troisième édition de notre émission Twitch Survoltés – organisée le mercredi 30 octobre de 17h à 19h sur FrandroidLive – s’attaque à un autre pan de la mobilité : les vélos électriques et vélos mécaniques. Plus spécifiquement, la première partie de l’émission nous plongera dans l’univers des aménagements cyclables.

Un casting de choix

Pour cela, un casting de choix a été constitué par la rédaction. Le plateau sera composé, entre autres : d’Altis play, youtubeur vélo et spécialiste des infrastructures cyclables ; Florent Giry, adjoint au Maire de Paris Centre en charge de la voirie, des mobilités et de la gestion des chantiers ; et Gonzague Dambricourt, blogueur et cycliste depuis plus de 15 ans.

Cas pratiques, analyse, faisabilité politique, témoignages, cohabitation entre usagers, les thématiques seront variées et multiples.

Source : Frandroid

Fatbike, conseils et jeu

La seconde partie de l’émission accueillera Matthieu Lauraux, journaliste expert du vélo électrique et pigiste pour Frandroid, qui se focalisera sur le cas des fatbikes électriques et tout le remue-ménage qu’ils provoquent aux Pays-Bas. Enfin, nous ne manquerons pas de vous prodiguer quelques conseils avant l’achat d’un VAE, suivi d’un petit jeu amusant pour terminer sur une note plus légère.

Infos pratiques :

Quoi : l’émission Twitch Survoltés #3 ;

Quand : mercredi 30 octobre, de 17h à 19h ;

Où : sur notre chaîne FrandroidLive ;

Invités : Altis play, Florent Giry et Gonzague Dambricourt ;

Sujets : aménagements cyclables, fatbikes électriques, conseils avant achat et jeu.