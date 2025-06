La Tapo C210 veille au grain pendant vos vacances, et elle est à moitié prix pour les soldes

Une caméra de surveillance intérieure discrète, connectée et réactive, c’est ce qui définit la Tapo C210 de TP-Link. Pour un prix mini, elle embarque du 2K, une vision nocturne convaincante, et une motorisation qui couvre l’intégralité d’une pièce. Le tout, sans que vous ayez à vendre un rein ou sacrifier votre vie privée sur l’autel du cloud. Habituellement au prix de 39,99 euros, pour les soldes d’été, la Tapo C210 est à 18,99 euros sur Amazon.

Avec les cambriolages qui repartent à la hausse chaque été pendant que tout le monde poste des cocktails sur Instagram, renforcer la sécurité de son domicile n’a jamais été aussi stratégique. Mais inutile de se ruiner en alarme filaire ou en société de télésurveillance. Aujourd’hui, une simple caméra connectée bien placée suffit à dissuader, alerter, et garder un œil (numérique) sur ce qui compte. La Tapo C210, signée TP-Link, s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour surveiller son intérieur à distance, sans frais cachés ni abonnement obligatoire. Et pour les soldes, une jolie offre permet de l’obtenir à moitié prix sur Amazon.

Ce que l’on aime sur cette Tapo C210

Un œil 2K plutôt affûté, même dans le noir.

Rotation motorisée à 360° : rien ne lui échappe.

Détection intelligente et alertes instantanées..

Au lieu de 39,99 euros, la Tapo C210 est aujourd’hui disponible en promotion à 18,99 euros sur Amazon.

Une qualité vidéo qui dépasse son tarif

Ne vous fiez pas à son prix plancher, la TAPO C210 fait le taf côté image. Avec un capteur 3 MP 2K (2304 × 1296 px), elle délivre une image bien plus détaillée qu’une simple caméra 1080p. En journée, les couleurs sont fidèles, les contrastes bien gérés, et l’exposition rarement prise en défaut. La vision nocturne, en infrarouge, est plutôt efficace jusqu’à 9 mètres : de quoi identifier un visage ou un mouvement dans le salon sans trop forcer.

Le plus surprenant, c’est la fluidité du stream en local, même sans abonnement cloud. L’appli TAPO est simple, lisible, et permet de revoir les vidéos enregistrées sur carte microSD (jusqu’à 256 Go) cette dernière n’est pas incluse dans l’achat, le meilleur moyen de trouver la bonne carte, c’est en suivant notre guide.

Enfin, la compatibilité avec Alexa et Google Assistant permet de l’intégrer à une routine domotique. Demandez à votre enceinte connectée de vous montrer le salon, et la magie opère. Bien vu. Et notre prise en main a été une excellente surprise, nous lui avons donné la note de 8/10.

Mouvements, alertes et discrétion bien calibrée

L’autre gros atout de cette caméra, c’est son moteur. La tête de la TAPO C210 tourne sur elle-même, couvrant jusqu’à 360° à l’horizontale et 114° à la verticale. En clair, aucun angle mort. Idéal pour surveiller un animal de compagnie, un enfant en bas âge, ou simplement l’activité dans une pièce à vivre.

Le mode « suivi de mouvement » fonctionne plutôt bien. Dès qu’un déplacement est détecté, la caméra suit automatiquement la silhouette dans le cadre. Cela dit, ne vous attendez pas à une IA de caméra à 300 € : il arrive qu’elle perde le fil si quelqu’un bouge vite ou qu’elle ne fasse pas la distinction entre un humain et un animal.

La configuration des alertes est simple : détection de personne, de mouvement, notifications personnalisables… Et avec un son à deux voies, vous pouvez aussi parler à distance (ou faire peur à un chat trop curieux). L’ensemble reste très silencieux en usage quotidien, sans cliquetis ni bruit mécanique agaçant. Sobre, efficace, bien équilibrée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Tapo C210.

