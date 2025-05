À l’approche des grandes vacances, cette caméra 2K à -23 % est parfaite pour surveiller votre domicile

L’été arrive à grands pas et avec lui, les vacances loin de la maison. Pour plus de tranquillité, certains seront tentés d’équiper leur foyer de caméras de surveillance. Ça tombe bien puisque la très abordable, mais non moins efficace Tapo 2K C51A voit son prix baisser sur Amazon : au lieu de 40 euros, elle passe à 31 euros.

TP-Link Tapo C51A

Pas toujours facile de se vider la tête en vacances lorsqu’on sait que son domicile est sans surveillance. L’équiper de caméra de sécurité permet de pallier cela, surtout lorsqu’on a déjà été victime de vandalisme. Simple d’installation, discrète et efficace, la TP-Link Tapo C51A est une très bonne solution pour partir au soleil ou à la montagne l’esprit léger. Et les 23 % de réduction sur Amazon est l’occasion idéale de vous offrir cette protection.

Trois qualités de la TP-Link Tapo C51A

Vision nocturne couleur

Résolution 2K avec une couverture à 360°

Détection intelligente IA

Au lieu de 39,99 euros, la TP-Link Tapo C51A est aujourd’hui disponible en promotion à 30,90 euros sur Amazon.

Surveillance panoramique en haute définition

La caméra de surveillance Tapo C51A offre une couverture complète grâce à sa capacité de rotation horizontale à 360° et verticale à 130°, éliminant ainsi les angles morts. Avec sa résolution 2K (2304 × 1296 pixels), elle capture des images nettes et détaillées, surpassant la qualité standard du 1080p.

La vision nocturne jusqu’à 30 mètres permet de surveiller efficacement votre propriété même dans l’obscurité. Mais plus encore, la caméra illumine son environnement et passe en mode couleur pour fournir plus de détails et ainsi fournir une protection renforcée, grâce à son mode intelligent qu’elle active automatiquement lorsqu’une personne est détectée.

Elle intègre également une alarme sonore et lumineuse personnalisable, avec une sirène intégrée de 90 dB et des projecteurs ajustables pour dissuader efficacement les intrus.

Fonctionnalités intelligentes pour une sécurité renforcée

Il n’y a rien de pire que de recevoir une notification et de s’apercevoir qu’il s’agit en réalité d’un animal. Mais bonne nouvelle, la caméra dispose d’une intelligence artificielle avancée qui lui permet d’identifier avec précision les personnes, réduisant les fausses alertes et envoyant des notifications en temps réel via l’application Tapo.

Pour ce qui est du stockage des enregistrements, la caméra prend en charge les cartes microSD jusqu’à 512 Go, offrant une solution locale sécurisée sans frais supplémentaires. TP-Link propose également un service cloud, Tapo Care, qui offre un stockage en ligne et des fonctionnalités supplémentaires.

Enfin, la caméra de surveillance est compatible avec les assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa et Google Assistant, facilitant l’intégration dans votre écosystème domotique existant. On notera par ailleurs que l’appareil est certifié IP65, il résiste donc à l’eau et à la poussière pour une utilisation extérieure sans risque.

