Cette caméra de surveillance solaire à bon prix lors des French Days est idéal pour garder les intrus à l’écart de votre domicile

Besoin de garder un œil sur votre maison, votre garage ou même votre jardin sans tirer des câbles partout ni courir après une prise secteur ? La TP-Link Tapo TC82, une caméra de surveillance Wi-Fi pensée pour l’extérieur, embarque une fiche technique sérieuse et, surtout, un panneau solaire qui la rend (presque) autonome à vie. Intéressante à souhait, notamment en ce moment : pendant les French Days, son prix passe de 89 euros à 69 euros chez Boulanger.

Protéger sa maison sans se ruiner ni devenir électricien : c’est un peu le pari de TP-Link avec sa Tapo TC82. Cette caméra de surveillance Wi-Fi extérieure coche les bonnes cases : image 2K, vision nocturne couleur, détection intelligente, audio bidirectionnel… avec un panneau solaire inclus qui lui offre une autonomie quasi illimitée. Idéale pour les balcons, jardins ou entrées de garage, elle s’installe en quelques minutes et se contrôle à distance depuis un smartphone. Et pendant les French Days, elle se fait plus accessible avec une belle réduction de 22% chez Boulanger.

Les atouts de cette TP-Link Tapo TC82

Une qualitĂ© d’image 2K

DĂ©tection de mouvement et de personne

Alerte sirène et projecteur

Au lieu de 89,99 euros, la TP-Link Tapo TC82 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 69,99 euros sur Boulanger.

Une surveillance pointue, de jour comme de nuit

La TP-Link Tapo TC82 mise sur un capteur 2K (2304 × 1296 px) qui apporte un vrai confort visuel. Les détails sont fins, les visages identifiables, et l’angle de vision de 125° permet de couvrir une large zone sans multiplier les caméras. Elle est aussi capable de filmer en couleur de nuit grâce à son projecteur intégré, et offre un mode infrarouge pour les conditions les plus sombres.

Mais ce n’est pas tout. Grâce à son IA embarquée, la caméra peut détecter les mouvements humains, les véhicules, voire les animaux. Vous pouvez même définir des zones précises de détection pour éviter d’être alerté par le passage d’un écureuil sur la clôture. Les alertes sont envoyées en temps réel sur l’application Tapo, avec possibilité d’activer la sirène ou le projecteur à distance.

Autonomie solaire et installation simple

L’autre point fort de cette TC82, c’est son panneau solaire inclus. Une fois installé (avec support orientable), il recharge la batterie interne de 6 400 mAh. En clair, pas besoin de grimper à l’échelle tous les mois pour rebrancher la bête. La caméra fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz et peut enregistrer en local sur carte microSD jusqu’à 512 Go, ou dans le cloud via l’abonnement Tapo Care (facultatif, forfaits commençant à partir de 3,99 euros à 11,99 euros).

La configuration se fait en quelques minutes via l’application mobile. On scanne le QR code, on connecte au Wi-Fi, et c’est parti. L’interface permet aussi de visualiser le flux en direct, de parler via le haut-parleur intégré (audio bidirectionnel), ou encore de planifier des heures d’activation pour économiser la batterie.

Afin de comparer la TP-Link Tapo TC82 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance du moment.

