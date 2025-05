Les French Days font grand bruit avec ces promos sur l’audio : voici les meilleures offres sur les écouteurs, casques, enceintes…

La douce musique des économies. Pendant les French Days, les équipements audio profitent des réductions en prévision de la saison estivale. Que ce soit une paire d’écouteurs sans fil pour les joggings sur la plage ou une enceinte étanche à mettre au bord de la piscine, vous trouverez sûrement votre bonheur.

Casques audio, écouteurs sans fil, enceintes connectées et même barres de son. Les French Days font résonner leurs promotions sur plusieurs références de l’univers audio, c’est le moment opportun pour changer d’écouteurs ou s’offrir une nouvelle enceinte pour écouter à l’air libre ses playlists préférées et en faire profiter les autres. Voici les bonnes affaires du moment.

Les meilleures offres audio des French Days

Si cette sélection ne vous convient pas, vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guides d’achat sur les équipements audio. À commencer par notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du marché, nous en avons également un sur les meilleures enceintes Bluetooth en prévision des beaux jours à venir. Enfin, pour les cinéphiles, il y a notre sélection des meilleures barres du son du marché.

Asus ROG Pelta

Asus propose là un casque sans-fil compatible PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et bien sûr PC qu’il est possible de connecter de plusieurs façons grâce à son dongle SpeedNova. Une technologie peu énergivore qui fait que vous profitez d’une autonomie de 90 h au total, de quoi passer des journées entières dans vos titres préférés.

Asus ROG Pelta // Source : Frandroid

Les points forts de l’Asus ROG Pelta

L’autonomie de 90 h, l’une des plus importantes du marché

Il est compatible PC, console, smartphone et PC

La technologie ROG SpeedNova pour une latence ultra-faible

L’Asus ROG Pelta est un casque qui coûte normalement 149,99 euros. Pour la fin des French Days sur Boulanger, vous pouvez le commander pour 119,99 euros.

Nothing Ear (a)

Version allégée du modèle Nothings Ear, les écouteurs Ear (a) n’ont pas à rougir. Ils offrent un son plein d’énergie, une bonne restitution des voix, une réduction de bruit active performante, le tout pour moins de 55 euros pendant les French Days, au lieu de 99 euros habituellement.

Les Nothing Ear (a) sont de bons écouteurs pour…

Leur son puissant, équilibré et entraînant

Leur très bonne ANC

Leur bon confort et la charge rapide

Proposés au tarif de 99 euros à leur sortie, les Nothing Ear (a) se négocient actuellement en promotion à 54 euros sur le site d’Amazon avec le code promo MAR25.

Apple AirPods 4

Les AirPods 4 sont les derniers écouteurs ouverts de la marque à la Pomme. Propulsée par la fameuse puce Apple H2, cette paire offre, entre autres, un son toujours équilibré et même un audio spatial vraiment immersif. Bref, même sans réduction de bruit active, ces écouteurs sans fil valent clairement le détour et c’est la version sans ANC qui est justement proposée à prix réduit cette semaine.

Les points forts des Apple AirPods 4

Pour le confort de port, toujours aussi agréable

Pour la spatialisation avec les titres en Dolby Atmos

Pour leur intégration parfaite à l’écosystème de la marque

Au lieu de 149 euros, les Apple AirPods 4 (sans ANC) sont aujourd’hui disponibles en promotion à 114,96 euros sur Amazon, en partie grâce à une remise de 15 euros au panier.

Bose SoundLink Flex II

Pour se préparer à l’été qui vient, pourquoi pas s’offrir une enceinte connectée, résistante à la poussière et étanche pour survivre aux journées en bord de mer qui plus est ? La Bose SoundLink Flex II est une bonne candidate, d’autant plus qu’elle ne démérite pas sur les performances sonores, ni sur l’autonomie, ni sur son prix pendant les French Days.

Les points forts du Bose SoundLink Flex II

Une enceinte solide et étanche, parfaite pour les vacances

De bonnes performances sonores, notamment dans les graves

PositionIQ, un égaliseur automatique

Au lieu de 179,99 euros, la Bose SoundLink Flex II est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros sur Boulanger.

Sony Theatre Bar 6 Edition

Avec cette barre de son, Sony joue la carte du réalisme sonore sans sacrifier la simplicité. Le rendu audio gagne en relief, les voix prennent du coffre, les basses descendent bien bas, et l’ensemble fait clairement oublier les haut-parleurs rachitiques intégrés dans les téléviseurs actuels. Et tout ça, sans vous faire courir des câbles partout dans le salon. À moins de 400 euros, difficile de trouver mieux pour redonner de la voix et du coffre à votre home cinéma.

Les points forts de la Sony Theatre Bar 6 Edition

Rendu immersif 3.1 canaux avec Dolby Atmos et DTS:X

Caisson sans fil, avec calibration automatique

Compatible HDMI eARC, Bluetooth 5.0 et Bravia Sync

Au lieu de 499 euros, la Sony Theatre Bar 6 Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Boulanger grâce à une offre de remboursement de 100 euros.

Samsung Galaxy Buds 3

Si Apple occupe la première place sur le marché des écouteurs sans fil, Samsung n’est pas loin. Le Coréen est en effet parvenu à se faire une place de choix sur ce créneau, avec des produits de qualité, à la fois efficace au niveau du son, mais aussi de la construction de ses produits. Et les Galaxy Buds 3 ne font pas exception, surtout dans ce pack où ils sont accompagnés d’un chargeur sans fil rapide de 15 W.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds 3

Des basses amples et maîtrisées

Des écouteurs confortables et ergonomiques

Une bonne autonomie

Au lieu de 179,99 euros, le pack regroupant une paire de Samsung Galaxy Buds 3 et un chargeur sans fil de 15 W est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros sur la Fnac.

Shokz OpenFit Air

Pour ceux qui veulent courir, bosser, ou se balader sans s’isoler du monde. Les Shokz OpenFit Air, c’est le compromis parfait entre liberté, confort, et sécurité. Vous pouvez garder les oreilles ouvertes, mais la playlist reste bien au chaud. Pas de vibrations qui dérangent sur les tempes comme les modèles à conduction osseuse : ici, c’est fluide, direct, léger. Et surtout, vous restez en lien avec ce qui vous entoure.

Les points forts des Shokz OpenFit Air

Un format atypique semi-intra-auriculaire

Un confort optimal

Une autonomie de 28 heures

Au lieu de 139 euros à leur lancement, les Shokz OpenFit Air sont aujourd’hui disponibles en promotion à 84,99 euros sur Boulanger.

Samsung HW-S811D

C’est une barre de son un peu surprenante que propose Samsung avec la HW-S811D, du moins esthétiquement parlant puisque ce modèle-ci opte pour un blanc éclatant qui va apporter de la clarté à votre salon, en plus d’un son Dolby Atmos et DTS:X. Une barre de son puissante, simple à utiliser et design, le tout en promotion pendant les French Days.

Les points forts de la Samsung HW-S811D

Son design ultra-fin fait qu’elle passe partout

Elle parvient à embarquer pas moins de 10 haut-parleurs

Le Dolby Atmos est bien rendu et renforce l’immersion

Au lieu de 449,40 euros, la Samsung HW-S811D est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros sur Boulanger.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.