Idéal pour les sportifs, le dernier casque à conduction osseuse de chez Shokz est à -40 %

Pour profiter de votre musique durant vos séances de running en plein air, tout en restant attentif à votre environnement, un casque à conduction osseuse comme le Shokz OpenRun Pro 2 est idéal. Bonne nouvelle, il est en promotion à 121 euros au lieu de 199 euros de base.

OpenRun Pro 2 // Source : Shokz

À côté des écouteurs sans fil ou les casques traditionnels, on trouve sur le marché audio des casques à condition osseuse. Ce type d’appareil est très utile pour la course à pied, le vélo, ou toute activité en extérieur où la vigilance est primordiale puisqu’il est pensé pour laisser l’utilisateur conscient de son environnement et à l’écoute de ce qui l’entour. Si vous souhaitez investir dans ce genre de casque, le Shokz OpenRun Pro 2 semble idéal et se trouve même avec près de 80 euros de remise.

Les points forts du Shokz OpenRun Pro 2

Un casque à conduction osseuse confortable et léger

Sa certification IP55

Jusqu’à 12 heures d’écoute

Lancé à 199 euros, le casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 est actuellement en promotion à 121,69 euros sur AliExpress avec le code FRCD10.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Shokz OpenRun Pro 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un casque confortable pour les sportifs et résistant

Le Shokz OpenRun Pro 2 est un casque à conduction osseuse. Concrètement, c’est quoi ? C’est un casque qui fait le tour de la tête avec des écouteurs-boutons qui se posent directement sur votre crâne, légèrement devant l’oreille, sous les tempes. Les oreilles sont donc totalement dégagées, permettant ainsi de rester à l’écoute de son environnement, ce qui est idéal pour la pratique d’activités sportives en extérieur comme la course ou le vélo.

De plus, le casque OpenRun ne pèse que 30 g, ce qui le rend encore plus confortable sur la durée. Le revêtement en silicone est quant à lui très agréable sur la peau, et la structure en titane bien ajustée permet au casque de rester bien en place. Et grâce à sa certification IP55, il peut résister aux éclaboussures, à la sueur et à la pluie, mais il n’est pas recommandé de l’utiliser pour les séances de natation.

Un casque endurant

Le casque offre une bonne autonomie : selon la marque, vous pouvez écouter votre musique pendant 12 heures sur une seule charge. Il profite même de la technologie Quick Charge qui permet également d’obtenir 2h30 d’écoute supplémentaire avec seulement 5 minutes de charge.

Enfin, côté audio, naturellement, la qualité ne sera pas comparable avec celle offerte par un casque plus isolant ou une paire d’écouteurs standards. Il s’appuie sur deux types de haut-parleurs : l’un à conduction osseuse pour des aigus précis et des médiums amples et l’autre à conduction aérienne dédiée aux basses fréquences pour des graves intenses et percutants. Le constructeur ajoute même un réglage intelligent du volume, pour un son toujours clair pendant les déplacements.

Si ce genre de produits vous intéresse et que vous voulez en découvrir plus, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs casques à conduction osseuse du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.