Boulanger casse le prix de ce pack montre Suunto + casque à conduction osseuse, idéal pour les grands sportifs

Voici le pack parfait pour les adeptes du sport qui pratique en ville ou en montagne. On y trouve la Suunto Vertical, une montre endurante avec des mesures précises, et un casque à conduction osseuse pour vous accompagner durant vos activités. Il est actuellement en promotion chez Boulanger.

Suunto Vertical // Source : Johana Hallmann pour Frandroid

Si beaucoup de sportif se tournent vers Garmin pour choisir leur montre connectĂ©e, il existe d’autres fabricants qui proposent des modèles tout aussi convaincants. On peut citer par exemple, Suunto et sa montre Vertical qui a de quoi sĂ©duire les sportifs les plus assidus entre son autonomie record, sa cartographie intĂ©grĂ©e et son GNSS multibandes. Si ce modèle, sachez qu’il est en ce moment dans un pack Ă prix rĂ©duit, avec un casque Ă conduction osseuse.

Pourquoi choisir ce pack Suunto ?

Une montre avec une autonomie imprésionnante

Un altimètre et un GNSS très précis

Une cartographie détaillée et réactive

Sans oublier un casque à conduction osseuse avec une bonne qualité sonore

Chez Boulanger, on trouve un pack incluant la montre Suunto Vertical (lancée à 599 euros) et le casque Suunto Sonic (lancé à 149 euros) qui revient à seulement 569 euros. Le tout reviendrait normalement à 749 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Suunto Vertical. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un beau produit imposant au poignet

La Suunto Vertical est d’apparence minimaliste, mais bien Ă©paisse avec son boĂ®tier de 49 mm et son poids de 86 g. Elle ne conviendra pas Ă tous les poignets. Autrement, elle est capable de rĂ©sister Ă 100 mètres de profondeur et a mĂŞme Ă©tĂ© testĂ©e selon des standards militaires. Autant dire que les petits chocs ne lui feront pas peur, vous pourrez partir Ă l’aventure sereinement.

En face avant, on dĂ©couvre une Ă©cran de 1,4 pouces MIP transflectif, qui fonctionne un peu comme l’affichage e-ink d’une liseuse. Cet Ă©cran MIP est surtout lisible sous le soleil, et dans les environnements sombres, un rĂ©troĂ©clairage peut prendre le relai. La dalle profite d’une vitre en cristal de saphir très rĂ©sistante. Nous n’avons eu aucune rayure sur l’écran après un mois d’utilisation durant notre test.

Des mesures précises et une autonomie impresionnante

Cette montre outdoor vous accompagne durant vos trails, et vous permet de suivre l’itinĂ©raire directement depuis la montre. Et c’est une vraie rĂ©ussite : l’affichage est très rĂ©actif, les dĂ©tails nombreux, le zoom et dĂ©zoom possibles et bien pratiques. Elle embarque aussi une puce multi-GNSS Ă double frĂ©quence L1+L5, qui peut communiquer avec les GNSS traditionnels : GPS, Glonass, Galileo, QZSS et Beidou. Les tracĂ©s sont très prĂ©cis. La montre est Ă©galement dotĂ©e de plusieurs capteurs : moniteur de frĂ©quence cardiaque LifeQ, oxymètre de pouls, profondimètre, accĂ©lĂ©romètre, gyroscope… Mention spĂ©ciale pour le très efficace altimètre. Dommage pour le suivi du sommeil et de la rĂ©cupĂ©ration sont Ă l’ouest.

La cartographie « Outdoor » sans itinéraire particulier

Depuis l’application, vous avez accès Ă une foule de graphiques sur nos entraĂ®nements, la crĂ©ation d’itinĂ©raires très rapide ou encore un menu dĂ©diĂ© Ă la cartographie. Pour finir, les montres dĂ©diĂ©e au sport sont gĂ©nĂ©ralement bien lotie niveau autonomie, et la Vertical fait fort. D’après la marque, le modèle en acier offrirait 60 heures d’autonomie en mode GNSS et 140 heures pour les plus Ă©conomes. De notre cĂ´tĂ©, nous avons utiliser la version recharge solaire, qui a pu tenir neuf jours d’utilisation quotidienne dont plus de 30 heures d’activitĂ©. La version proposĂ©e ici devrait tenir moins longtemps, mais qui reste excellente.

Quelques mots sur le casque Sonic

En plus de cette montre, vous avez un casque Ă conduction osseuse, le Suunto Sonic. Ce type de casque est pensĂ© pour laisser l’utilisateur conscient de son environnement et Ă l’Ă©coute de ce qui l’entour. Vous n’obtiendrez donc pas la mĂŞme qualitĂ© que sur des Ă©couteurs classiques, encore moins Ă rĂ©duction de bruit.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Les Suunto Sonic // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Plus abordable que le premier modèle, le Sonic arrive Ă proposer une scène sonore est plus large et des basses moins brouillonnes. Ils sont confortables Ă porter et se font oublier assez vite bien qu’il soit lĂ©gèrement plus lourds que certains de leurs concurrents. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le casque offre entre 8 et 11 heures d’utilisation, selon le volume d’écoute.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons Ă lire notre test sur la Suunto Vertical, mais Ă©galement celui du casque Suunto Sonic.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.